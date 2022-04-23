Малоизвестные факты о русско-японской войне, которые скрывали советские историки

Русско-японская война 1904-1905 гг. сильно подорвала престиж царской власти внутри России и стала одной из цепочек, приведших русскую монархию к роковому финалу.

Причины войны

Советские историки, занимая со времён Сталина квазипатриотические позиции, силились доказать, что война была агрессивной только со стороны Японии, но Российская империя легкомысленно позволила себе стать объектом нападения, поскольку министр внутренних дел Вячеслав Плеве якобы заявлял: «Для решения внутренних проблем нам нужна маленькая победоносная война!» Отмечалась деятельность так называемой «клики Безобразова» в Корее, провоцировавшая Японию на нападение, но эта деятельность выставлялась исключительно частной.

Гавань Порт-Артура после внезапной атаки японцев 27 января (9 февраля) 1904 года

На самом деле, как об этом свидетельствуют признания монархистов и работа историка Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая II», дальневосточная экспансия России была страстной мечтой молодого русского царя, вдохновлявшегося в этом трудами князя Эспера Эсперовича Ухтомского, обосновывавшего колониальную «миссию» России в Восточной Азии. Николай II целенаправленно утверждал преобладание России в Северо-Восточном Китае и Корее, чем вызвал жгучее желание реванша со стороны Японии.

Русско-японская война и революция

Российские революционеры и либералы приветствовали поражение российских вооруженных сил, так как оно помогало им в борьбе с самодержавием. Более того, «освободительное движение» вошло в контакт с японскими эмиссарами и пользовалось японскими субсидиями для разжигания революции 1905 года.

В октябре 1904 года в Париже на японские деньги была организована конференция, в которой участвовали представители партии эсеров, будущей партии кадетов, многих национальных социал-демократических партий Российской империи (польской, грузинской, латышской, финской и т.д.). Российские социал-демократы – большевики и меньшевики – не приехали на конференцию только из-за тактических разногласий, а не потому, что брезговали брать деньги от японцев. На конференции отрабатывалась совместная тактика по свержению самодержавия.

Позиция зарубежных стран

Будущие союзники России по Первой мировой войне – Англия и США – с первых дней заняли позицию поддержки Японии. Франция, имевшая с Россией военную конвенцию, сохраняла благожелательный нейтралитет к России; в частности, русская эскадра, направлявшаяся из Балтийского моря в Тихий океан, пользовалась французской заправкой углём на Мадагаскаре.

Великобритания и США толкают Японию на войну с Россией. Предвоенный плакат

Наибольшую лояльность к России неожиданно проявила Германия. «Русские защищают интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилья жёлтой, — написал германский император на докладе своего посланника в Токио в день начала русско-японской войны, — Поэтому наши симпатии должны быть на стороне России». Русско-японская война едва не привела к оформлению русско-германского военного блока.

Но в конечном итоге все зарубежные страны остались нейтральными, хотя обстрел, вызванный темнотой и неразберихой, русскими военными кораблями английских рыбачьих судов в Северном море едва не привёл к вступлению Англии в войну на стороне Японии.

Военные усилия России и Японии

Император Николай II, вопреки начавшейся в России революции, до последнего стремился добиться победы в войне. Он считал, что таким способом он наилучше положит конец разгорающейся смуте. Царь одно время хотел лично отправиться на театр военных действий и формально возглавить действующую армию, считая, что это воодушевит войска; но был удержан от этого шага семьёй и приближёнными.

Во время мирных переговоров царь до последнего момента продолжал надеяться, что японцы не отступят от своих требований, неприемлемых для России, и война возобновится. Совершенно внезапно для него, когда русская делегация отклонила почти все японские условия, японцы с этим согласились, и не оставалось ничего другого, как подписать мир. Это было ударом для Николая II. «Весь день ходил как в дурмане, — записал царь в дневник под 17 (30) августа 1905 года, когда узнал о достигнутом соглашении. — Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен, и что это, вероятно, хорошо».

Портсмутский мирный договор 23 августа (5 сентября) 1905 года стал завершением войны

Советские историки делали акцент на уступке Россией Японии Ляодунского полуострова, Южно-Маньчжурской железной дороги и южной половины острова Сахалин, не упоминая, что первоначальные японские требования простирались на всю Маньчжурию, весь Сахалин и на демилитаризацию Владивостока. Кроме того, японцы хотели заставить Россию заплатить контрибуцию, но не получили в результате ни копейки.

Япония для достижения победы в войне произвела буквально тотальную мобилизацию. Её экономика была истощена. Россия (в основном, конечно, по внутренним мотивам) даже не прибегла к повышению налогов во время войны. Великолепно проявила себя только что построенная Транссибирская железнодорожная магистраль, которая, вместо запланированных 8-9 пар поездов в сутки (в обе стороны) пропускала 13-16 пар поездов. Это позволило России иметь к концу войны в Маньчжурии армию, вдвое превышавшую японскую. И, если бы не разразившаяся революция, Россия смогла бы перейти в контрнаступление и выбить уже истощённую Японию из Китая.

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