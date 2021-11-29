Как афера с бриллиантовым ожерельем стала причиной казни французской королевы Марии-Антуанетты

Это странная история, персонажи и события которой настолько похожи на безумный художественный вымысел, что кажутся абсолютно неправдоподобными. На самом же деле всё это было правдой.

«Дело с бриллиантовым ожерельем» было совершенно вопиющим фарсом. В конечном итоге оно стало той последней каплей, которая стоила последней королеве Франции Марии-Антуанетте головы...

Кэтфишинг - обычное явление в сегодняшних реалиях. Рост популярности социальных сетей значительно упростил людям возможность похвастаться там своей жизнью. Также это помогло разного рода аферистам обманывать доверчивых граждан. Ведь так легко выдать себя за кого-либо другого, стоя по ту сторону экрана. Самое интересное, что подобные аферы существовали на протяжении всей истории человечества. Жертвой одной из них и стала Мария-Антуанетта.

Мария-Антуанетта - последняя королева Франции.

Персонажи скандальной истории

Основным действующим лицом в развернувшемся позже фарсе была некая графиня Жанна де Ла Мотт. Она выдавала себя за потомка бывшей французской королевской династии Валуа. Графиня утверждала, что её отец, барон де Сен-Реми, был потомком короля Франции Генриха II. Она вела достаточно экстравагантный образ жизни и желала жить на широкую ногу.

Правда ничтожный доход её супруга не мог покрыть этих нужд. Жанна решила завоевать расположение королевы.

Портрет графини де ла Мотт.

Претензии Ла Мотт были весьма сомнительными, а потому Мария-Антуанетта отказалась принять её. Ла Мотт не собиралась останавливаться — это было не в её правилах. Она решила достичь поставленной цели любой ценой. Для этого она много думала. Результатом её измышлений стала гениальная преступная схема. Для реализации которой ей был нужен могущественный на то время кардинал де Роган. Она стала его любовницей. Коварный ум графини знал, как можно манипулировать мужчиной, чтобы добиться желаемого.

В 1771 году кардинал Луи Рене Эдуард де Роган был отправлен с дипломатической миссией в Австрию, на родину Марии-Антуанетты. У него сложились весьма непростые отношения с её матерью, императрицей Марией Терезой. После того как Мария-Антуанетта стала королевой Франции, кардинал, естественно, оказался в опале. Роган был весьма честолюбив и амбициозен, он хотел во что бы то ни стало вернуть себе расположение монаршей семьи.

Французский кардинал Луи Рене Эдуард де Роган, около 1775 года.

Дело с бриллиантовым ожерельем

Жанна была аферисткой до мозга костей. Она смогла убедить кардинала, что королева тайно питает к ней весьма тёплые чувства. Де Роган увидел в этом свой шанс. Он решил воспользоваться любовницей, чтобы вернуть себе благосклонность Марии-Антуанетты. Ла Мотт убедила любовника написать своей «подруге». Так началась их тайная «переписка». Ответы кардиналу Жанна придумывала вместе с другим своим возлюбленным, неким Рето де Виллетом.

Пока происходил этот обмен фальшивыми письмами, графиня де ла Мотт узнала об одном драгоценном украшении. Это было невероятно ценное алмазное ожерелье, которое королевские ювелиры Бёмер и Бассенж пытались продать в течение нескольких лет. Изделие было создано из почти семи сотен бриллиантов. Оно весило около трёх тысяч карат.

Реконструкция Ожерелья Королевы.

Изначально драгоценность предназначалась для знаменитой мадам дю Барри. Эта женщина была любовницей Людовика XV. Король умер, не успев за него заплатить. Это ожерелье было предложено королю Людовику XVI в 1782 году, но Мария-Антуанетта отказалась от него со словами, что Франция больше нуждается в кораблях, чем в украшениях. Ведь ожерелье баснословно дорого стоило.

Жанна де Ла Мотт увидела во всём этом возможность улучшить своё финансовое положение. В её голове созрел коварный замысел. В тайной поддельной переписке «королева» убеждала кардинала, что она настолько горячо желает получить драгоценность, что готова сменить гнев на милость. Она сетовала, что страна в тяжелейшем положении и корона не может себе позволить таких трат. «Мария-Антуанетта» писала, что готова официально примириться с кардиналом взамен на одну маленькую услугу. Он купит ей в кредит это украшение.

Фальшивая королева уверяла, что простит кардинала взамен на одну маленькую услугу.

Роган считал письма настоящими. Он согласился на это предложение. Ла Мотт даже устроила ему с «королевой» тайное свидание. В Версальском саду ночью кардинал встретился с «Марией-Антуанеттой». Для этой роли Ла Мотт наняла проститутку, весьма похожую на королеву, по имени Николь ле Гуай д'Олива. Та заверила де Рогана в своих самых тёплых чувствах к нему. Обрадованный расположением королевы, кардинал тут же связался с ювелирами. Он согласился оплатить ожерелье в рассрочку.

1 февраля 1785 года ювелиры передали бриллиантовое ожерелье кардиналу де Рогану. Тот сразу отдал его графине де Ла Мотт, которая должна была передать его Марии-Антуанетте. На самом же деле ювелирное изделие было тут же разобрано и немедленно реализовано по частям. Муж графини продавал камни в Лондоне, чтобы не вызывать подозрений. Это был моментальный и огромный куш.

Всё открылось случайно. Ювелиры через пару месяцев отправили настоящей королеве письмо. Там они упомянули своё изделие и потребовали плату. Мария-Антуанетта ни сном ни духом не знала об афере, которую провернули за её спиной. Она была возмущена подобной дерзостью и просто уничтожила послание. Ювелиры не могли понять в чём дело и отправили ещё одно. На этот раз они написали фрейлине Марии-Антуанетты, Жанне Луизе Генриетте Кампан. Мадам Кампан сообщила об этом королеве, которая потребовала подробных объяснений.

Кирстен Данст блестяще воплотила образ королевы Марии-Антуанетты на экране.

В результате через пару недель кардинал де Роган был арестован. Также была взята под стражу графиня де ла Мотт, её любовник Рето де Виллет, ночная бабочка Николь д'Оливия и граф Калиостро. Последний был одним из друзей кардинала. Его оговорила Жанна де Ла Мотт, обвинив в организации всей аферы.

Ложечки нашлись, а осадочек остался

Почти год длилось следствие. Наконец, Парижский парламент признал кардинала де Рогана невиновным. Кардинал должен был лишь уехать в свои владения на юге страны. Рето де Виллета суд признал виновным в подделке документов. Любовника Жанны выслали из Франции. Проститутку оправдали. Граф Калиостро хотя и был тоже оправдан, но король приказал выслать его из страны. Графиня де Ла Мотт, преступный организатор, была признана виновной. Её должны были публично выпороть, выжечь клеймо воровки и отправить на пожизненное заключение в Сальпетриере, печально известной тюрьме для проституток.

Изворотливая Жанна перенесла наказание поркой, её заклеймили, но из тюрьмы она сбежала. Переодевшись мужчиной, она уехала в Лондон. Там графиня написала и опубликовала свои мемуары, в которых вполне ожидаемо обвинила Марию-Антуанетту во всём произошедшем.

Картина Уильяма Гамильтона, изображающая Марию-Антуанетту, которую ведут на казнь 16 октября 1793 года.

Людовик XVI и Мария-Антуанетта о мошенничестве ничего не знали. Они сочли это пятном на своей репутации и решили судебное расследование сделать публичным, чтобы защитить свою честь. К сожалению, это возымело совершенно обратный эффект. Абсолютно все сочли королеву виновной. Люди считали, что это она манипулировала Жанной, чтобы отомстить своему врагу, де Рогану. Всё это в конечном итоге начисто дискредитировало династию Бурбонов в глазах народа.

Репутация Марии-Антуанетты после этого инцидента была полностью уничтожена. Когда через пару лет произошла Французская революция, королеву без сожаления казнили. В глазах французов Мария-Антуанетта была символом коррупции старого режима, который нужно было обезглавить.

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