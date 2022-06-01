Матронушка известна далеко за пределами России. На могилку к блаженной едут из разных стран, надеясь на помощь в исцелении и решении житейских вопросов. Молитвы Матроне Московской на все случаи жизни спасли не одну судьбу, помогли обрести здоровье сотням тысяч людей.

Она никому не отказывала при жизни и продолжает помогать людям после своей кончины. Моя племянница ездила на могилку к святой просить о рождении ребенка, и буквально через месяц забеременела. До этого три года не могла зачать ребенка. И таких свидетельств немало. В статье я поделюсь с вами сильными молитвами к Матроне, которые помогут в любой ситуации.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯТОЙ

Родилась Матронушка в Тульской губернии в 1881 году недалеко от Куликова поля. Родители ее были простыми крестьянами, семья жила в нужде, и лишний ребенок был не нужен. Мать решила отдать еще не рожденную Матронушку в приют для бездомных и бедных. Но однажды она увидела чудесный сон, как ее будущая дочь в виде белой птицы с человеческим лицом села ей на правое плечо. Глаза у птицы были закрыты.

Богобоязненная мать приняла сон как знамение и передумала отдавать малютку в приют. Девочка родилась слепой. Это был избранный Богом ребенок, предназначенный для служения людям.

Не видя мир, она не испортила свою душу соблазнами. При крещении девочку назвали Матроной в честь Матроны царьградской, византийской подвижницы. Богоизбранность девочки проявлялась с самого рождения: при крещении ее в купели появился столб из прозрачной дымки, а по средам и пятницам малышка отказывалась брать материнскую грудь и спала сутками.

С восьмилетнего возраста у нее открылся дар предсказаний и предвидения, девочка легко угадывала мысли окружающих людей. Не раз она предупреждала поселян о стихийных бедствиях, катастрофах. Она могла исцелять молитвами, помогала советами. К родительскому дому Матронушки вереницей шли люди, приезжали даже из отдаленных сёл. Страх матери, что ребенок станет лишним ртом и обузой, не оправдался. Люди везли продукты и подарки, так что семья ни в чем не нуждалась.

На 17-м году жизни у девочки внезапно отнялись ноги, 50 лет эта святая подвижница провела в сидячем положении. Но никто не слышал от Матронушки и слова ропота: она стойко переносила все страдания, с радостью несла свой тяжелый крест.

ИКОНА «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

По просьбе Матронушки была обретена икона Богоматери «Взыскание погибших». Просьбу святой воспринимали как благоволение, ни в чем ей не отказывали. Матронушка неоднократно рассказывала матери , что ей снится икона «Взыскание погибших», и что эта икона «просится» к ним в церковь. Но как приобрести икону, если нет денег? Тогда Матронушка благословила прихожанок церкви собирать деньги на икону. Люди давали деньги с радостью, а двое крестьян отдали с неохотой и жадностью. Когда деньги принесли Матронушке, она выбрала из них эти две монеты и велела отдать обратно. Объяснила свое решение тем, что эти деньги всё портят.

День памяти святой — 2 мая.

Когда деньги были собраны, Матронушка велела найти художника, который ее напишет. Образец иконы был в книге у священника, которая находилась в церковной библиотеке. Когда икона была готова и ее принесли крестным ходом в церковь, она прославилась впоследствии многими чудесами исцеления.

Блаженная Матронушка исцеляла людей молитвами, но они не имели ничего общего с магическими заговорами или обрядами. Святая читала молитвы на воду, а потом давала ее пить страждущим и окропляла. Перед молитвами она всегда просила помощи у Бога, который и наделил ее даром целительства. В день она принимала до сорока человек и никогда не жаловалась на усталость. Ее почитали за народную целительницу, но когда общались лично, то понимали — перед ними святая угодница Божья.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ МАТРОНА

Молитвы Матроны Московской на все случаи до сих пор помогают людям в разных житейских ситуациях:

найти суженого;

сохранить семью;

устроиться на работу;

избавиться от неприятностей;

получить исцеление;

приобрести собственное жилье;

открыть духовные очи;

найти украденные вещи.

Под особым покровительством святой находятся дети. Она с теплой материнской любовью помогает всем:

в сиротских приютах;

в детских садах;

в школах, лицеях.

Особенной любовью и заботой святой пользуются обездоленные люди и сироты. Она их опекает, помогает преодолевать житейские трудности.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Молитва Матроне о помощи является универсальной. Обращаться к святой нужно с искренним сердцем, без лукавства. Если она при жизни определяла тех, кто с ней лукавит, то после смерти она видит людей насквозь. Молиться нужно так:

В тексте молитвы говорится об исцелении. Однако молитва настолько универсальна, что можно читать ее для исполнения любой просьбы. Например, ее читают о даровании духовного прозрения. Молиться нужно перед иконой Матроны, зажигать свечу. Женщины во время молитвы должны обязательно покрывать голову платком и быть в юбке. Это обязательное условие, чтобы сатана не испортил своими кознями дело. Это на первый взгляд кажется, что сатана ничего не делает, но Матронушка не раз выходила из дома на улицу именно из-за козней сатаны. Он умеет искушать и соблазнять людей, а заодно и испортить всё, о чем они просять у святой.

Также вышеуказанная молитва помогает в том случае, если требуется удача при решении какого-либо вопроса. Ею пользуются студенты перед сдачей сессии и во время сессии. Также можно читать эту молитву перед ЕГЭ.

О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Если женщина не может долгое время зачать, и проблема не в бесплодии мужа, можно попросить Матронушку о помощи. В действенности помощи святой уверились даже московские врачи, потому что своими глазами видели, какие чудеса происходят с пациентками после посещения могилки святой. Самым невероятным образом у женщин проходили гинекологические заболевания, рассасывались кисты и восстанавливалась репродуктивная система.

Также эта молитва помогает сохранить беременность, если существует угроза выкидыша. Далее эту молитву нужно читать перед самыми родами, чтобы они прошли благополучно. Многие женщины знают, какие серьезные проблемы могут возникнуть в процессе родоразрешения, поэтому нужно заранее попросить Матронушку о помощи. Это важно и для ребенка, чтобы ему было легко проходить по родовым путям.

Молитву может читать как сама роженица, так и ее родственники и близкие люди.

Также эта молитва помогает найти вторую половинку (женщинам и мужчинам), выйти удачно замуж и сохранить семью от распада. Всё что касается любви и семейных отношений, содержится в этом тексте.

О ЗДОРОВЬЕ И ИСЦЕЛЕНИИ

Блаженная Матронушка при жизни исцеляла людей, так как этот дар ей был дан от Бога. За свою помощь она никогда не просила вознаграждения, иначе бы Бог отнял у нее свой дар. После смерти святая Матрона ходатайствует о болящих перед Престолом Господним, продолжая служить людям.

Эти святые слова спасли не одну жизнь, помогли подняться с больной постели многим тяжелобольным людям. Молитву может читать как сам больной, так и его близкие люди и родственники. Сколько раз читать — не имеет значения. Это не магический заговор, чтение которого строго регламентировано. Читают от души, искренне, от всего сердца.

ОТ СГЛАЗА И ПОРЧИ

Сглазить и испортить человека может не только наученный колдун или ведьма, сглазить может любой человек с сильной энергетикой. Поэтому нужно внимательно следить за своим самочувствием и при первых же симптомах порчи молиться святой о защите. Если этого не сделать, негативная энергия пойдет «гулять» по кровным родственникам.

Если рядом с вами живет злобная соседка, лучше читать эту молитву ежедневно. Она будет надежно защищать от негативной энергии. Можно просить в этой молитве и за своих родных, перечислять их имена.

О РАБОТЕ

Эту молитву нужно читать ежедневно при поиске хорошей работы. Читают перед иконкой святой либо дома, либо в церкви. Если есть возможность посетить могилку, нужно это сделать. Также эту молитву читают при желании сменить работу на более доходную. Нужно честно рассказать блаженной Матронушке, что вам нужно. Святая будет ходатайствовать перед Престолом Божиим именно за вас.

Но эта молитва не подходит для просьбы о материальных благах. По свидетельствам людей 9 сильных молитв Матроне Московской помогли наладить жизнь многим верующим. Только молиться нужно с верой в сердце, и не забывать благодарить за ответы на молитвы.

О ДЕНЬГАХ

Материальное благополучие заботит многих людей. Святая Матронушка поможет всем, кто будет искренне взывать о помощи. Только лукавить с блаженной не нужно: она зрит все помышления человеческие, и сможет наказать вместо помощи.

В молитве о материальной помощи можно просить о любом — деньгах, покупке бытовых приборов, покупке сезонной одежды и еды.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484970634958604457/

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