Начиная разговор о том, чем отличаются старообрядческие иконы от тех, что мы привыкли видеть в наших православных храмах, вернёмся на три с половиной столетия назад, чтобы более ясно представить себе, на фоне каких исторических событий сложился этот весьма редкий в наши дни вид иконописи. В чём состоит феномен старообрядчества и каковы причины его возникновения?

Суть реформы патриарха Никона

Старообрядчество в нашей стране возникло в середине XVII века, став результатом раскола, потрясшего всю Русскую православную церковь. Причиной этому послужила реформа, осуществлённая патриархом Никоном. Суть её сводилась к тому, что с целью устранения многочисленных отступлений от первоначального, пришедшего на Русь из Византии порядка богослужения, предписывалось заново перевести с греческого языка церковные книги, а на основании их внести соответствующие изменения в литургическое чинопоследование.

Кроме того, реформа затронула и внешние обрядовые формы, заменив, в частности, привычное двуперстие, принятое при осенении крестным знамением, на троеперстие, сохранившееся до наших дней. Были внесены также изменения и в каноны, предусматривавшие порядок написания икон.

Народный протест, завершившийся расколом

Эта реформа, рациональная по своей сути, но проведённая в жизнь поспешно и непродуманно, вызвала крайне негативную реакцию в народе.

Значительная часть населения отказалась принять нововведения и подчиниться церковным властям. Конфликт усугубился тем, что реформа проводилась под покровительством царя Алексея Михайловича, и все её противники были обвинены в неповиновении государю, что придало делу политическую окраску. Они стали именоваться раскольниками и подвергаться преследованию.

В результате в России образовалось самостоятельное религиозное движение, отколовшееся от официальной церкви и получившее название старообрядчество, поскольку его последователи продолжали во всём придерживаться дореформенных канонов и правил. Сохранилось оно и до наших дней, преобразовавшись в Русскую единоверческую церковь.

Какие иконы именуются старообрядческими?

Поскольку старообрядцы полагают, что с момента реформы именно официальная церковь отклонилась от истинной «древлеправославной» веры, а они остались её единственными носителями, то в большинстве своём иконы старообрядческой церкви соответствуют традициям древнерусского письма.

Во многом эта же линия прослеживается и в работах мастеров официальной церкви. Таким образом, под термином «старообрядческие иконы» следует понимать лишь те из них, которые в своём написании разошлись с канонами, установленными в ходе реформы.

Иконы Спасителя, принятые у старообрядцев

Наиболее характерной в этом отношении является икона, именуемая "Спас Благое Молчание". На ней изображён Иисус Христос в образе ангела, увенчанного восьмиконечной короной Бога Отца и облачённого в царский хитон. Своё название она получила благодаря соответствующим нанесённым на неё надписям.

Такая икона встречается исключительно в среде старообрядцев, так как каноны официальной церкви запрещают изображать Христа – Творца вселенной - в виде тварного, то есть сотворённого им же существа, каковым является ангел. Как известно из Священного Писания, Господь создал весь видимый и невидимый мир, включивший в себя как ангельский чин, так и духов тьмы.

Кроме того, к запрещённым официальной церковью, но распространённым в среде старообрядцев, относятся ещё два изображения – «Спас Мокрая Борода» и «Спас Ярое Око». На первом из них Христос представлен с бородой клинообразной формы и левым глазом, большим чем правый, а также клиновидной бородой. На второй иконе Он написан без нимба, что полностью противоречит принятым нормам, а также с удлинённой головой и тёмным, слабо различимым ликом.

Примеры богородичных икон и изображений святых

Свои характерные особенности имеют и старообрядческие иконы Богородицы. Наиболее распространённая среди них - «Богородица Огневидная». Её отличают от обычных общепринятых изводов (разновидностей) богородичных икон преобладание в общей цветовой гамме огненно-красных и алых тонов, что и послужило причиной её необычного названия. Божья Матерь на ней представлена одна, без Младенца. Её лик всегда обращён в правую сторону.

Иконы старообрядческих святых также бывают подчас достаточно своеобразны и спорны. Некоторые из них порой способны вызвать недоумение у случайного зрителя. К ним, в частности, относится икона мученика Христофора-Псеголовца. На ней святой изображён с собачьей головой. Опуская аргументацию подобной трактовки образа, отметим лишь, что эта икона вместе с некоторыми другими подобными сюжетами была запрещена особым указом Святейшего синода в декабре 1722 года.

Особое место занимают также старообрядческие иконы с изображением наиболее известных в прошлом деятелей религиозного раскола, почитаемых в качестве святых, но не признаваемых официальной церковью. Это, в первую очередь, лидер старообрядческого движения протопоп Аввакум, казнённый за свою деятельность в 1682 году, фанатичная приверженица древнего благочестия боярыня Феодосия Морозова, а также основатель Выговской беспоповской общины Андрей Денисов. Старообрядческие иконы, фото которых представлены в статье, помогут зрительно представить характерные особенности этой разновидности церковной живописи.

Общие характерные особенности старообрядческих икон

В целом же можно говорить о ряде характерных отличий, общих для основной массы икон, принятых у старообрядцев. К ним относится большое количество надписей, сделанных на полях и поверх живописного слоя. Также иконы, выполненные на досках, характеризуются тёмными, порой едва различимыми ликами, будь то старообрядческая икона Божьей Матери, Спаса или какого-нибудь святого.

Но и этим вопрос не исчерпывается. Есть и ещё одна важная особенность, по которой можно без труда узнать старообрядческие иконы. Отличие их от официальных часто выражается в том, что святые изображаются держащими руку в двуперстном сложении.

Кроме того, коренное отличие состоит и в написании аббревиатуры имени Иисуса Христа. Дело в том, что среди прочих требований реформа установила правило написания в нём двух букв "И" – Иисус. Соответственно, такой стала и аббревиатура. На старообрядческих же иконах имя Спасителя всегда пишется по-старому - Исус, а в аббревиатуре ставится одно "И".

Наконец, нельзя не упомянуть ещё один вид икон, бытующий лишь среди раскольников. Это литые оловянные и медные врезные старообрядческие иконы и кресты, производство которых в официальном православии запрещено.

Неприятие новых «безблагодатных» икон

Среди прочих аспектов церковной жизни реформа патриарха Никона затронула и стиль написания икон. Ещё в предшествовавшие ей века русская иконография ощущала на себе сильное влияние западноевропейской живописи, получившее дальнейшее развитие в середине XVII века. Согласно правилам, введённым с принятием реформы, в иконах утвердился более реалистичный стиль, сменивший собой бытовавшие ранее условность и символизм.

Это вызвало активный протест со стороны лидеров старообрядчества, призывавших игнорировать эти кощунственные, с их точки зрения, новоделы. В связи с этим известны полемические сочинения протопопа Аввакума, резко критиковавшего недопустимое «живоподобие» в новых образцах церковной живописи и объявившего такие иконы безблагодатными.

Спрос на древние иконы, породивший индустрию подделок

Подобные заявления послужили причиной тому, что, начиная со второй половины XVII века, старообрядцы начали активно собирать старые «дораскольные» иконы, среди которых особенно ценились работы Андрея Рублёва. Кстати, причиной тому были вовсе не их художественные достоинства, а решение церковного Собора, состоявшегося за сто лет до этого, и принявшего решение считать работы Рублёва образцом для будущих живописцев.

Таким образом, спрос на древние иконы резко возрос, а поскольку они во все времена оставались редкостью, то сразу было налажено массовое производство подделок, выполненных «под старину». Такие старообрядческие иконы назывались «подфурными» и были весьма широко распространены, чему последователи древнего благочестия пытались противодействовать.

Художественные эксперты и создатели новых произведений

Чтобы не стать жертвой обмана ловких дельцов, старообрядцы были вынуждены вникать во все тонкости написания икон. Неудивительно, что именно из их среды вышли первые серьёзные профессионалы-эксперты в области иконографии. Особенно заметна была их роль на рубеже XIX и XX века, когда в российском обществе обозначился широкий интерес к произведениям древней живописи, а соответственно, возросло и производство всякого рода подделок.

Старообрядцы не только старались приобрести старые иконы, но со временем стали производить собственные, выполненные по всем правилам, которые они сами же и установили. С середины XVIII века в наиболее крупных старообрядческих центрах появились собственные иконописные мастерские, в которых, кроме живописных произведений, создавались и медные литые иконы.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2371834644521027642/

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