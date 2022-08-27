Четыре распространённых мифа о викингах, в которые многие верят

Современная массовая культура познакомила немало обывателей с жизнью гордых мореплавателей Скандинавии, которых называли викингами. Но именно кино, книги и компьютерные игры сформировали нереалистичный образ о «варягах». В этой статье мы развенчаем самые распространённые мифы о викингах!
1.
Народ воинов
Многие обыватели уверены, что викинги – это такой народ Северной Европы, потомки которого сейчас обитают в Дании, Швеции, Норвегии и Исландии. Мужчины этого народа только и делали, что плавали на своих кораблях-драккарах и грабили прибрежные города, угоняя вдобавок местных жителей в рабство.
Рабы же были викингам необходимы для домашних сельскохозяйственных работ, поскольку не к лицу воину столь низменный труд. Да и в целом, старались их не держать, а захваченных – продавать.
На самом деле жители Скандинавии по большей части были оседлыми, и в боевые походы ходили нечасто. Называли этих свободных северян бондами, и были они торговцами, кузнецами, фермерами, животноводами и рыболовами.
2.
К XI веку они даже сформировали поселение в районе Восточной Канады.
Слово «Викинг» на языке древних скандинавов означало морской поход. Причём необязательно с целью грабежа. Так, Гуннбьёрн, Боров, Эрик Рыжий, Лейф Эриксон и другие викинги в своих путешествиях доплывали сначала до Исландии, затем до Гренландии и побережья Северной Америки.
Рогатые шлемы
Типичный образ северного жителя обязательно включает в себя шлем с рогами. Но если бы можно было показать его реальному викингу, он бы удивился. За сотни лет археологи не нашли ни одной рогатой находки.
А вот обычные шлемы викингов при раскопках находятся. Металлические шлемы стоили дорого и были только у известных и состоятельных воинов. Чаще использовались кожаные. А простые мореходы вообще нередко шли в бой с непокрытой головой.
Рога на шлеме вообще носить было глупо. Это лишняя тяжесть, которая снижала реакцию и манёвренность, что в бою могло стоить жизни. Кроме того, производство шлема тысячу лет назад было и так непростым делом. А выковывание рогов этот процесс значительно должно было усложнить и увеличить стоимость.
3.
Современное (и ошибочное) представление о шлемах викингах.
Теоретически, подобный предмет мог вселять ужас во врагов. Носить его могли король и его приближённые, часто воевавшие в походах и битвах. Но, опять же, археологических находок найдено не было.
Откуда же появился такой образ? Распространили его европейцы. Сначала во время Раннего Средневековья сравнивали скандинавов, устраивавших набеги, с демонами. А затем в XIX веке, когда шведские художники и поэты решили придать своим предкам воинственности и дорисовали рога их шлемам.
4.
В качестве оружия предпочитали боевые топоры с двумя лезвиями
Двухлезвийные топоры викингов, часто показываемые в фильмах – такой же миф, как рогатые шлемы. В реальности самым популярным оружием у викингов были копья – из-за их дешевизны в производстве. Часть воинов сражалась мечами, но это оружие стоило дорого, поскольку хороший меч сложно выковать, да и металл требуется качественный.
Топоры действительно использовались в бою, но были они с одним лезвием. Да и боевыми они не были, обычный сельскохозяйственный инвентарь.
Двухлезвийный топор мог служить только диковинным украшением: в сражении он окажется малоэффективным из-за лишнего веса и фактически не использующейся второй стороны. Но, как и с рогатыми шлемами, находок таких археологи не обнаружили.
5.
Варвары, умеющие только воевать
С питанием в Северной Европе было непросто, поэтому и великанами викинги не были – их средний рост составлял 172 см. Но для тех времён это был средний рост в мире в целом. 99% населения недоедало, даже у королевских особ стол не ломился от еды. Варяги не были гномами-недоросликами.
Наконец, типичный викинг – не только воин. Это мореплаватель, который умеет строить лучшие для своего времени деревянные корабли и ориентироваться по звёздам. Путешественник, который открыл множество земель вокруг Скандинавии. Торговец, который ради выгодной сделки может сплавать и к арабам, и к славянам, и к византийцам.
В походы викинги ходили ради славы и добычи, но в Раннем Средневековье так делали все народы. Скандинавы здесь не исключение и прославились лишь из-за своего негативного образа, сложенного европейцами.
Итак, в знаниях обывателей о викингах укоренилось столько мифов, что вполне возможно, после их исключения, и самих знаний не останется.
А вы знали об этом?
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