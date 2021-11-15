Советский генсек с самой большой зарплатой

Как послушаешь коммунистов, так все генсеки были бессеребренниками, которые ходили всю жизнь в одной одежде и отдавали нуждающимся последнее. Нечто подобно можно сказать только о Ленине, но к настоящему Советскому Союзу он отношение имеет, все-таки, не прямое – умер он задолго до старта основных вех развития хорошо знакомого нам государства. Так или иначе, но Генеральные Секретари получали зарплату, и размеры ее были, скажем прямо, не самыми маленькими. Вопрос – кто отличился сильнее всего?

Оклад самого главного

Еще с Владимира Ильича пошла традиция такого рода, что главы советского государства сами себе назначали заработную плату. Ленин установил себе 500 рублей. Что это такое на первые послереволюционные годы? Если перевести на наши деньги, то получится примерно 160 тысяч рублей, причем, сумма эта постоянно снижалась, но пролетарский вождь со своей супругой Надеждой Константиновной особо не переживали. Как они сами заявляли, не нуждались никогда, даже во время эмиграции. Впрочем, чего бы Ленину расстраиваться из-за падения реальной зарплаты, если он был на полном государственном обеспечении?

Следующий, кого упомянем – Хрущев. Никита Сергеевич тяги к роскоши, на первый взгляд, не питал, потому установил себе зарплату в 1000 рублей, которые, при пересчете на наши деньги, составят около 300 тысяч. Много или мало? Как посмотреть – по современным меркам доход хоть и немаленький, но можно и побольше. В реалиях же СССР той эпохи, генсек зарабатывал примерно в 9-10 раз больше среднего труженика. Кстати, после смерти Никиты Сергеевича вскрылось, что у него было несколько особняков (и не самых дешевых, но это уже другая история).

Леонид Ильич Брежнев от своего предшественника ушел недалеко – около 1500 рублей в месяц. Но из-за сравнительно скромного официального дохода вождь не переживал. Одна только Ленинская премия от 1973 года принесла ему порядка 25 тысяч, а уж сколько денег он получил за свои идеологические публикации – одному Богу известно.

Примерно такие же доходы были у Андропова и Черненко, а Горбачев хотя и стремился поднять свой личный «профит», но не смог. За три года нагнал себе оклад до 3000 рублей, но инфляция все сжирала…

Сталинские деньги

Иосиф Виссарионович к деньгам относился интересно. Он всегда говорил, что большого дохода ему не надо, показывал аскетизм во многих бытовых сферах, но обожал хорошие машины, большие и роскошно обставленные дачи, а также стремился по возможности помочь материально своим детям. Если сказать о первых годах правления вождя, то зарплата его составляла порядка 225 рублей. Если пересчитать на наши, то получится около 60-70 тысяч. В целом, негусто! Потом аппетиты начали расти – к моменту начала ВОВ вождь зарабатывал ежемесячно 1200 рублей, а это уже серьезно.

Однако Великая Отечественная породила в стране страшную инфляцию, в итоге доходы вождя резко сократились. Не сказать, что он сильно переживал, но зарплату приподнял – назначил себе 10000 рублей, с которых регулярно платил партийные взносы и выделял некоторые суммы для Василия и Светланы, своих детей. Зарплата осталась, а инфляция ушла, в итоге к концу 40-х – началу 50-х доход вождя на наши деньги составлял… чуть больше 3 миллионов рублей.

Правда, не совсем понятно, зачем ему столько. Детишкам он мизер отдавал, хотя и оказывал помощь, а сам не тратился вообще – полное государственное обеспечение, а если что где и покупал, так не на всю же сумму. Так или иначе, но Сталина, несмотря на этакий ореол безденежья и щедрости, можно смело назвать самым богатым генсеком с точки зрения ежемесячной зарплаты. С другой стороны, Иосиф Виссарионович не зарабатывал на публикациях идеологического характера, и премии себе не вручал. В этом ключе он может оказаться даже беднее Андропова, который публиковался чуть ли не еженедельно, и не за копейки!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство.

Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся.

Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин. Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали !

А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.! А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны.

Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государства независимо от того, голодает ли население!

Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать.

Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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