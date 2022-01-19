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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                            Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Как говорила тетя Соня: «С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы».
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Когда врач говорит американцу, что тот через две недели умрет, американец идет к адвокату, чтобы оформить завещание. Француз в такой ситуации оставшиеся две недели безостановочно занимается любовью, русский — беспробудно пьет. Еврей же просто идет к другому врачу...
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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