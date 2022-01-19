Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Смейтесь на здоровье !
Как говорила тетя Соня: «С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы».
Когда врач говорит американцу, что тот через две недели умрет, американец идет к адвокату, чтобы оформить завещание. Француз в такой ситуации оставшиеся две недели безостановочно занимается любовью, русский — беспробудно пьет. Еврей же просто идет к другому врачу...
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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