Пропасть трёх мостов: удивительное чудо природы в Ливане

Эти мосты напоминают фантастические декорации на съёмочной площадке, но на самом деле перед вами фото известняковой пещеры, которую создала сама природа.

На протяжении миллионов лет водопад Глотка Баатары вырезал из древнего известняка пещеру «Пропасть трёх мостов» в регионе Таннурин, Ливан.

Водопад питают талые воды, которые сходят с ливанских гор и обрушиваются с высоты 250 метров в известняковую пещеру, чей возраст насчитывает 160 млн. лет, то есть её формирование началось во времена юрского периода.



Эксперимент с флуоресцентным красителем, проведённый в 1988 году, показал, что вода из пропасти весной просачивается в соседнем посёлке Мгхарет-аль-Гхауагир.



Красота здесь необыкновенно завораживающая, но приближаться к чуду природы опасно. Вблизи пещеры установили специальные таблички, запрещающие посетителям стоять на мостах или близко подходить к краям. Мосты могут обрушиться под тяжестью туристов, а края очень скользкие.













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