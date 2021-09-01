Развод родителей. Как уберечь детей

Развод — тяжелый удар, с которым сталкиваются многие семьи. По данным ЕМИСС, в 2020 году в России распалось 73% браков. Мы пообщались с психологом центра «Архитектура будущего» Александрой Чернышевой и выяснили, как уберечь детей от последствий развода.

— Развод – это серьезное испытание для ребенка?

— Развод в целом – это испытание для всей семьи. Это серьезный жизненный удар для супругов, детей, близких родственников. Но поскольку дети – самые незащищенные члены семьи, они реагируют наиболее остро.

— Как влияет развод на ребенка?

— Реакция ребенка зависит от реакции родителей и того, как протекает развод. Важно, как родители себя ведут, помнят ли о чувствах и трудностях ребенка. Сталкивалась в практике с ситуациями, когда дети узнавали о разводе постфактум. Безусловно, это не добавило доверия в отношения с родителями.

— Есть ли правильная линия поведения родителей при разводе? Как вести себя с ребенком ?

— Важнее всего помнить, что ребенку тяжело. Что бы ни происходило в семье, не забывайте о его чувствах и потребности в поддержке. Когда нас самих съедают сильные эмоции, особенно негативные, мы не всегда себя контролируем. Но ребенку дальше жить с последствиями этой ситуации и примерами вашего поведения.

Каждый раз, рассказывая маме, что он любит ее больше чем папу или наоборот, он учится манипулировать и приспосабливаться. «Как можно доверять взрослым, если я не могу им честно рассказать о том, что со мной происходит, и от того, что мне хорошо со вторым родителем, первому родителю плохо?» Остановитесь и задумайтесь, чему вы учите ребенка.

— Есть ли разница для ребенка, в каком возрасте это происходит?

— Явной связи нет. Существует очевидная связь между тем, как происходит развод, и его последствиями для ребенка. Ребенок, который растет в непрерывном конфликте, безусловно, перенимает этот конфликт на себя и считает, что он в этом виноват. Считает не осознанно, но тяжело это переживает. Некоторые даже пытаются сплотить семью, что тоже обычно не дает ничего хорошего. В любом случае при постоянных конфликтах ребенок получает не свою роль. Роль детей в семье – развитие, рост, получение новых знаний и чувства безопасности. Если ребенок пытается спасти семью – он занимает роль другого взрослого, что сказывается на его самочувствии и состоянии. Не редко после развода сами дети говорят: «Хорошо, что родители развелись и перестали ругаться».

— Многие родители остаются вместе «ради детей», но при этом живут в постоянном конфликте. Стоит ли оно того?

— Это очень распространенная ситуация, но в ней нет единого стандарта. Есть партнеры, которые испытывают разные чувства друг к другу, но при этом успешно живут вместе в течение многих лет. Но хотелось бы вам жить в семье, в которой люди не счастливы? Вряд ли.

Тогда зачем мы это устраиваем своим детям? Дети замечают все. Ребенок может не показывать, не осознавать, но внутри все равно идет процесс осмысления. Если родителям друг с другом плохо, то ребенку тоже будет плохо. Лучше иметь двух любящих родителей по отдельности, чем иметь родителей, которым неприятно быть вместе.

— Стоит ли ребенка готовить к разводу, и как это делать?

— Для начала нужно ответить себе на несколько вопросов, которые точно будет задавать ребенок:

Почему так сложилось? Может ли измениться ситуация? Вы с папой/мамой снова будете вместе? Как это отразится на мне? Дело во мне?

Последний вопрос обычно не задается, но он подразумевается. Для «ответа» на него необходима ваши любовь, поддержка и забота.

— Что делать, если ребенок все время плачет или пытается нами манипулировать?

— Утешать ребенка, разговаривать с ним про то, что у него останутся родители. Если вы чувствуйте, что ребенку тяжело, он не может сформулировать свои мысли, чувства, то выходите на эмоциональный уровень, говорите про его переживания, про его чувства

— Если развод происходит в результате сложной ситуации (измена, предательство, обман), как родителям выяснять отношения, не вовлекая ребенка?

— Помните: человек, который оказался плохим мужем или женой, может быть хорошим родителем. Для ребенка важно быть составляющей двух хороших людей – мамы и папы. Если кто-то из родных становится плохим («Я же состою на половину из мамы, на половину из папы»), то возникает вопрос: «Какой я? На половину хороший, на половину – плохой».

Нужны ли вашему ребенку такие мысли? Говорите о бывшем партнере либо хорошо, либо никак. Конечно, ситуации бывают разные: иногда второй родитель окончательно уходит из семьи и обрывает связь с ребенком. Но это взрослые игры, к которым ребенок не имеет отношения. Если мы вмешиваем в них ребенка, то мы взваливаем тяжелый груз на его плечи, с которым ему разбираться всю жизнь и тратить деньги на личного терапевта.

— Если второй родитель оборвал все связи, не приходит на дни рождения и не отвечает на звонки или смс ребенка?

— Тема сложная, и, безусловно, единственно верного варианта нет. Имеет смысл для начала выбрать вариант мягкий вариант объяснения, который при этом не противоречит истине и учитывает возраст ребенка.

Есть два полюса, от которых хотела бы сразу предостеречь. Не стоит говорить: «Да вот он/она…» — и дальше перечисление всех негативных эпитетов. Это бьет по самооценке ребенка, независимо от того, общается ли он со вторым родителем.

С другой стороны, не стоит и представлять идеализированный образ второго родителя, если он таковым не является. Не покупайте вместо второго родителя подарки и не придумывайте мифические истории. Либо правда выйдет наружу, либо вы получите ребенка, который изо всех сил стремится ко второму родителю и говорит, что второй супруг хороший и подарки дарит, а вы заставляете убираться, учиться и наказываете.

— У многих мам и пап, которые воспитывают ребенка одни, появляется комплекс, что ребенок чего-то недополучил…

— Безусловно, ребенку, да и любому нормальному человеку лучше в гармоничной, полной и счастливой семье. Это хорошо для женщин, это хорошо для мужчин, это хорошо для детей, но наша жизнь такая, какая она есть. Но любовь, заботу и поддержку можно получить и от одного родителя.

Чувство вины непродуктивно. Мы даем нашим детям то, что мы можем им дать, и они делят с нами судьбу. От этого никуда не денешься. Если вы чувствуете, что вашему мальчику или девочке нужно внимание авторитетного взрослого другого пола, которое вы дать не можете, то найдите хорошего тренера, наставника, человека. Он сможет поддержать и задать направление.

— Несколько слов на прощание.

— Мы не можем повлиять на все в нашей жизни и иногда не можем повлиять на отношения. Помните, что ребенок уязвим в этом процессе. Если родители могут разойтись, разъехаться, не видеться друг с другом, то ребенок этого не может, и он всегда зависит от поступков и решений взрослых. Постарайтесь не вмешивать ребенка во взрослые разборки, ему это еще предстоит. Пусть пока у него будут любящие родители, которые, несмотря ни на что, заботятся о нем.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2292965817382603714/

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