Любопытные факты о волках

Волки всегда играли большую роль в жизни человека — они являлись богами в норвежской мифологии, вскормили Ромула и Рема, основателей Рима, и это первые животные, которых приручил человек. Волки всегда были нашими лучшими друзьями и заклятыми врагами, и все же мы так мало про них знаем.

Черные волки

Факт: черные волки не появляются естественным путем. Исследования в университете Стэнфорд в 2008 г показали, что мутация, ответственная за появление черной шерсти, происходит только у собак, поэтому черные волки – это результат спаривания серых волков с одомашненными собаками. Эта мутация является доминирующей, как темный волос у человека, и переходит к большинству потомков. До сих пор не ясно, в чем преимущество черной шерсти для животных. Они не становятся более удачливыми охотниками, но показывают улучшения в сопротивляемости к некоторым инфекциям. Черные волки более всего распространены в Северной Америке.

Волк-гибрид

Факт: большой процент койотов – на самом деле волки-гибриды. В тех областях, где почти пропали волки, койоты процветают. За последние несколько лет большие популяции койотов перебрались на восток, в пригородные области и даже в большие города, как Нью-Йорк и Чикаго. Генетические тесты на 100 койотов, пойманных в Мэйне, показали, что у 22 из них есть предки- волки. Койоты-волки больше своих собратьев, но меньше волков, а также очень хитрые. Они не боятся человека, как койоты, но сохраняют охотничий инстинкт и высокий уровень агрессии.

Каннибализм

Факт: каннибализм распространен среди волков. Волки – приспосабливающиеся плотоядные, которые не упустят случая поживиться мясом. Проживая порой в самых неблагоприятных условиях, волки вынуждены съедать больных или раненых сородичей из стаи. Волки, загнанные в западню, должны научиться охотиться, иначе их просто разорвут другие волки. Когда встречаются две стаи, очень часто между ними завязывается смертельная схватка, в которой погибают альфа-волки. Иногда их даже съедают их собственные отпрыски.

Большая масса

Факт: самые тяжелые волки весят до 100 кг. Чем дальше живут волки от экватора, тем больше их размер. Волки из тропиков не больше обычной собаки, но северные волки (на Аляске, в Канаде и России) достигают 70 кг. Самый большой волк, убитый на Аляске в 1939 г, весил 90 кг.

Бешеные волки

Факт: бешеные волки крайне опасны. Хотя волки не часто заболевают бешенством, они могут подхватить вирус от других животных, например, от енотов и лис. В отличие от некоторых животных, которые становятся вялыми и дезориентированными, волки сразу впадают в ярость. Значительное число атак на человека было связано именно со случаями бешенства. Таких атак становится все меньше, но некоторые все же случаются. Хотя от бешенства есть лекарство, волки метят сразу в голову и шею, поэтому вирус часто достигает мозга раньше, чем прибудет помощь.

Американские волки

Факт: волки в Америке меньше нападают на человека, чем в любом другом месте на земле. По сравнению с большим количеством нападений на человека в Европе и Азии, в США и Канаде их значительно меньше. Во Франции в 1580-1830 гг было зарегистрировано 3000 смертей. В Средние века вдоль дорог были построены специальные ограждения, которые должны были уберечь путешественников от волчьих стай. Волки в Индии и России также известны атаками на человека. Во время Первой мировой войны солдаты из союзных и центральных подразделений часто были вынуждены отбиваться от голодных волков, которых привлекал запах крови на поле битвы.

Пожиратели собак

Факт: волки любят полакомиться собаками. Хотя волки и собаки являются близкими родственниками и могут скрещиваться, это не мешает многим волкам попробовать «собачатины». В схватке даже большие собаки часто проигрывают, так как у волков такого же размера зубы при этом больше. Часто отдельный волк может повести собаку за собой прямо в западню к остальной стае. Только самые большие и жестокие охранники домашнего скота, такие как кавказская овчарка, могут защитить себя.

Люди в меню

Факт: чума записала человека в меню волка. Черная чума, опустошившая средневековую Европу, может объяснить тесную связь между волками и людьми. Когда трупы накапливались с такой скоростью, что их не успевали сжигать или хоронить, стало естественным появление на окраинах городов волков. Таким образом, целые поколения волков узнали вкус человека и стали рассматривать его как добычу.

Оспа

Факт: также постаралась и оспа Оспа, принесенная в Америку европейскими поселенцами, произвела разрушающий эффект на местное население. Их иммунная система была беззащитна перед этой болезнью, и 80-90 % контактировавших с ней людей умирали. Шведский натуралист Питер Кальм, посланный в Америку в 1748 г, отмечал, что в период до Революционной войны оспа особо свирепствовала на восточном побережье. Чувствуя легкую добычу, волки наводнили индийские деревни, пожирая трупы и беспомощных больных. Хотя многие коренные жители почитали волков, страх перед ними был велик.

Съеденные заживо

Факт: волки едят свою добычу заживо. Волки едят почти все, чтобы выжить, но отдают предпочтение крупным копытным (оленям и лосям). В отличие от медведей или больших кошек, у волков нет анатомического оружия, способного быстро убить таких крупных животных. Они убивают изнурением, целая стая набрасывается и разрывает добычу, хватая за ноги и внутренности, пока жертва не падает от истощения. Волки начинают сразу же есть, хотя часто их добыча все еще жива некоторое время.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2188432414870341644/

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