Молитвы о благополучии жизни — обязательно помогут

Со слов автора. Я подробно изучаю молитвы и их влияние на человеческую жизнь.

Сегодня я хочу представить уникальный текст молебна, который поможет верующему человеку в любой ситуации.

СЛОЖНОСТИ В ЖИЗНИ И ПОМОЩЬ МОЛИТВЫ

Практически в жизни любого человека время от времени случаются такие события, когда ему просто необходима помощь, опора и содействие. И неверно считать, что потребность в поддержке – это некое проявление слабости и слабодушия. Каждому рано или поздно придётся понять, что без «посторонней благодетельной руки» бывает очень и очень трудно, потому что эта помощь может стать значительным толчком к вере в свои силы и возможности.

На то мы и люди! И если вы православный человек, то в тяжёлый час можно читать молитвы, которые помогают всем и всегда. И не сомневайтесь: если будете искренне верить в их чудотворный эффект, они обязательно помогут. Можете как сами проговаривать молитвы вслух или про себя, так и слушать в формате аудио.

ЧЕМУ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ МОЛИТВЕННЫЕ СЛОВА

Молитва – это осознанная, откровенная и личная беседа с Богом Вседержителем, духовным и незримым для человеческих глаз миром. Для глубоко верующих людей это безграничная поддержка, потому многие верят, что разговор с Господом поможет в любой ситуации, какой бы страшной и ужасной она ни была.

Например, к высшим силам обращаются в таких случаях:

Когда человека одолевают беды, напасти и различного рода болезни. Это, возможно, даже самая распространённая причина для обращения к Богу с просьбой об исцелении и избавления от негативных аспектов в жизни.

При желании и стремлении взяться за новое дело. Это естественно, бояться и быть нерешительным, также бывают и моменты, когда человек просто хочет чуточку больше уверенности в собственных силах продолжить и сделать всё так, как он того желает, потому о благополучном начале и дальнейшем развитии можно просить у святых и ангелов.

Для обретения внутреннего спокойствия и душевного равновесия. Порой людям этого сильно не хватает, поскольку в повседневности встречается много вещей, способных вывести из себя. После молитвы вы почувствуете гармонию с самим собой, спокойствие, которого иногда так не хватает в бешенном городском ритме.

Когда хочется попросить о благополучии жизни близких людей, дарования им сил и решимости для преодоления горя и бед. Почти любой человек желает, чтобы родные люди не испытывали никаких трудностей, чтобы у них всё шло как по маслу, а сами они чувствовали себя бодрыми, здоровыми и счастливыми.

Когда становится больно, грустно или одиноко. Наверняка многие сталкивались с подобными неприятными чувствами, которые заставляли чувствовать временами себя невыносимо плохо. Но и тут вы можете обратиться к Всевышнему, попросив у него помощи, защиты и поддержки. Попросите, а там уж вам не откажут протянуть руку в ответ.

В ситуациях, когда просто необходимо общение с кем-то, кто тебя определённо поймет и утешит, пусть и не напрямую.

В семье вечно случаются скандалы из-за незначительных вещей. Тут не стоит забывать о собственных силах, благодаря которым можно всё направить в нужное русло, и в последующем стараться избегать ненужных ссор и конфликтов. Бог также может в этом помочь.

Когда у вас или ваших близких проблемы с бизнесом/торговлей, сюда можно и отнести неполадки с работой.

СИЛА ПРАВОСЛАВНЫХ МОЛИТВ

Искренняя молитва – это настоящее чудо, которое способно выполнить ваши даже самые, как может показаться на первый взгляд, нереальные и невозможные желания. По большей части всё зависит от того, как вы обращаетесь к Богу. С каким настроем, открытостью и чистосердечием. Если будете говорить не думая, просто так, без каких-либо чувств и эмоций, то, вероятнее всего, ваши стремления так и останутся обычными стремлениями без надежды на дальнейшее развитие.

Существует множество доказательств, что люди, больные страшной и неизлечимой хворью, благодаря молитве, идущей от всего сердца, вновь становились здоровыми.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К СВЯТЫМ

Не забывайте, что самым важным условием при обращении к высшим силам является честность и неподдельность мыслей и просьб. Необязательно использовать точные молитвенные тексты, чтобы поговорить с Богом, достаточно просто выразить свои эмоции, ничего не утаивая и не искажая.

Чтобы настроиться на нужную «волну», требуется определённые условия, при которых это сделать будет куда легче и благоприятнее, тогда молитва, посланная к святым, будет достаточно действенной и эффективной, именно потому мы рекомендуем придерживаться ниже описанных указаний:

Перед началом чтения молитв настройтесь на определённый лад. Отвлекитесь от всех своих повседневных и рутинных дней, успокойте и очистите свои мысли, постарайтесь где-то за полчаса (а ещё лучше за час) до чтения не впитывать в себя негативные эмоции, приступайте к молению со спокойным и безмятежным настроением.

Зажгите несколько свечей, освящённых в церкви, или используйте специальные благовония, которые помогут расслабиться и позволять окунуться в нужную вам на данный момент атмосферу.

Предпочтительнее молиться утром, когда вы еще не успели окунуться с головой в работу и различные хлопоты, отвлекающие вас. Это позволит зарядиться позитивной энергией на весь последующий день и избежать некоторых неприятных моментов.

Молитесь ежедневно, так как такая регулярность будет способствовать успеху, удачи и быстрейшему исполнению желаний и просьб. Если у вас трудное время, вы нуждаетесь в поддержке, как никогда раньше, и требуете общения, то можете прибегать к молитвам несколько раз за день (например, утром, днём и вечером, а если времени не так уж много, то вполне достаточно будет утра и вечера).

Во время моления не думайте ни о чём постороннем, ни о чём таком, что бы могло вас отвлечь. Освободите свой разум от накопившегося напряжения и длительных мыслей о разрешении нерешённых проблем. В этот момент вы общаетесь с высшими силами, вас не должны одолевать тягостные размышления. Прекратите этот внутренний монолог.

Создайте свой собственный небольшой иконостас где-нибудь в укромном месте дома, где вам никто не помешает.

При осуществимости как можно чаще пейте святую воду и умывайтесь ею.

Если у вас есть время и возможности, то посещайте все воскресные службы в церкви (если же нет, то старайтесь не пропускать хотя бы богослужения на большие православные праздники). Приучайте также к религии своих родных, но ни в коем случае не делайте это через силу.

Смотрите, чтобы с вами всегда был нательный крест. Это та вещь, которая нужна каждому христианину.

Никогда и никому не желайте зла, горя и невзгод. Даже если эти люди плохо относятся к вам или кому-то, кто вам дорог. Продолжайте молиться, избегайте непотребных слов и желаний. Когда-нибудь и они получат то, что заслужили. Вы должны быть терпеливы и уверены в мудрости и справедливости Бога.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И СВЯТЫМ ЗА ИХ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТУ

Нужно всегда помнить о чувстве признательности высшим силам за сделанное ими добро, поддержку и их покровительство. Ваше спасибо будет не только знаком благодарности Богу, оно также окажет благополучное влияние на вас самих, ведь это одна из самых невероятных и прекрасных исцеляющих эмоций.

Вы можете выражать свою благодарность перед молитвой или после молитвы, а можете выделять для этого отдельный день, в который не будете ничего желать для себя, а посвятите его большой признательности Господу и святым.

Прекрасный способ сказать спасибо – это благотворительность. Вкладывайте средства (если, конечно, они у вас есть) туда, где в этом нуждаются и это действительно нужно, дарите подарки тем, кто будет этому искренне рад, даже если это что-то незначительное, раздавайте вещи и продукты питания людям, которые сами не могут себе это позволить. Делайте добрые дела, и вы определённо станете ближе к Богу и всем святым.

МОЛИТВЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЕГДА

Список тех молитв, которые помогут вам практически в любой ситуации:

«Отче наш». «Молитва ангелу-хранителю». «Молитва собору 12 апостолам, оберегающая от беды и проблем». «Молитва Николая Угоднику». «Сорокоуст о здравии». «Молитва животворящему кресту». «Молитва ангелу-хранителю для счастья и удачи».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В трудную минуту не поддавайтесь унынию и злым мыслям. Вместо этого обратитесь к нашей православной религии, которая всегда может помочь любому страждущему человеку, оказавшемуся в нелегкой жизненной ситуации.

Создайте особую атмосферу: поставьте перед собой икону, зажгите свечи. Попросите, чтобы никто вас не отвлекал в этот особый момент.

Проявляйте усердие и обращайтесь к Господу каждый день (желательно в утреннее время сразу после пробуждения).

Ведите праведный образ жизни. Каждое воскресенье посещайте богослужения, как можно чаще исповедуйтесь и причащайтесь.

Никогда не забывайте благодарить небожителей за всю их помощь. Это светлое чувство будет чудесным образом менять вас и ваш внутренний мир к лучшему.

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А вы знали об этом?

Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

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