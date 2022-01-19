«Младенец из Любека»: что известно о самом гениальном ребенке в истории

Кристиан Фридрих Хейнекен из небольшого городка на севере Германии вошел в историю как самый гениальный ребенок, когда-либо рождавшийся на земле. По легенде, он встречался с королем и свободно говорил на нескольких языках, но, к сожалению, не дожил до 5 лет.

Тест на IQ

Если бы Кристиану сегодня пришлось проходить тест на IQ, то его результат, вероятно, превысил бы 180. При этом он не был аутистом. Подобно губке, малыш впитывал знания из различных областей, не ограничиваясь одним предметом. Он не был замкнут и отлично общался с людьми, поражая их своими умозаключениями и стройностью речи. К десяти месяцам (по другим данным – к двум месяцам) младенец не агукал подобно сверстникам, а выстраивал членораздельные предложения.

К году Кристиан наизусть цитировал библейское пятикнижие. К двум годам изучил мировую историю и без запинок перечислял важнейшие географические открытия.

Он выучил французский, освоил латынь. В возрасте трех лет переключился на математику и биологию, затем на религиоведение. Его любимым чтивом стала иллюстрированная энциклопедия на латыни «Чувственная картина мира» Яна Амоса Каменского, которой мальчуган зачитывался до поздней ночи. Маленький непоседа любил поговорить о достоинствах рейнских вин или обсудить генеалогию древнейших германских фамилий.

Кристиан Хейнекен был вторым ребенком, при этом его старший брат дожил до преклонного возраста и пошел по стопам родителей, связав свою жизнь с искусством. Родители вундеркинда были вполне заурядными личностями. Отец – никому не известный архитектор и посредственный художник, мать продавала предметы искусства в своей лавке. Воспитание мальчика доверили сначала няньке-кормилице – жесткой и властной женщине, которая не терпела возражений и полагала, что точно знает, как правильно растить детей. Ее методика обучения по принципу «что вижу, то пою» вряд ли оказала влияние на развитие удивительных способностей малыша.

Горе от ума

Глаза присутствующих студентов и профессоров гимназии Любека широко раскрылись, когда трехлетний карапуз забрался на кафедру.

Малыш начал свой доклад с биографического очерка о римских императорах и израильских правителях, а затем развернул тему в сторону необычной географии родной страны и особенностям скелета человека.

Цепочки фактов поражали логичностью, при этом Кристиан искусно «жонглировал» данными из разных областей науки.

Слава о необычном мальчике быстро разнеслась по округе, поэтому частые гости дома (преимущественно представители богемы) непременно желали увидеть чудо собственными глазами. Постоянные визиты и «работа» на публику сильно изматывали ребенка, зато прибавляли авторитета и популярности его родителям.

По мнению американского психолога Леты Стеттер Холлингворд, дети-гении зачастую просто эмоционально не готовы к решению серьезных философских и этических проблем, и это приводит к трагедиям – от сумасшествия до ранней смерти.

Новая сенсация при дворе

Скучающий королевский двор был рад новой забаве – маленькому мальчику, который без смущения отвечал на самые дурацкие вопросы, а стройностью мыслей превосходил многих ученых мужей. Его родители вряд ли хотели упустить уникальную возможность появиться в высшем обществе.

Несмотря на то, что организм Кристиана уже начал протестовать против столь больших нагрузок – ребенок чувствовал недомогание и с трудом мог делать записи, — родители отвезли его в Копенгаген. На протяжении года малышу приходилось снова и снова удивлять взрослых. На одной из его первых лекций присутствовал и король, назвавший чудесного ребенка «Miraculum» (в переводе с латыни «феномен, чудо»). Мальчик страстно мечтал познакомиться с главным человеком королевства, с которым всезнайка планировал поделиться плодами собственных научных изысканий. По одной легенде это была написанная им история Дании, по другой – навигационные карты.

Роковое решение

Дома состояние Кристиана стало стремительно ухудшаться. Он почти не спал и плохо ел, постоянно жаловался на ломоту в теле и головную боль, капризничал, каждый час просил его вымыть и переодеть.

По мнению современных врачей, мальчик мог страдать от глютеновой болезни, связанной с нарушением работы пищеварения и аллергией на белки, которые содержатся в зернах злаков.

Придворные лекари рекомендовали диету, которая могла бы спасти мальчику жизнь: нежирные супы, сахар и пиво. Но мать настолько боялась «расстроить» кормилицу, считавшую, что лучшая и единственная еда для ее воспитанника — каша, что предпочла ничего не менять. По-прежнему посетителям не отказывали, и они тешили своё любопытство у кровати умирающего ребенка.

Когда тело ребенка покрылось отеками, он почти прекратил вставать с кровати.

За несколько дней до смерти малыш философски произнес по латыни: «Жизнь – дым».

На протяжении нескольких недель со всех окрестностей стекались «неравнодушные», чтобы в последний раз посмотреть на лежащего в гробу чудо-ребенка, при этом родители тщательно записывали имена всех влиятельных особ, которые приезжали в церковь.

Мог ли «младенец из Любека» прожить долгую и счастливую жизнь? Кто виноват в его ранней гибели тщеславные родители, кормилица и ее взгляды на рацион, природа, наделившая Кристиана чрезмерной жаждой знаний, с которой просто не мог совладать детский организм? Если бы он родился в наше время, то трагедии, вероятно, удалось бы избежать, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

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