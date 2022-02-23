Почему мужчины изменяют: четыре мифа, в которые верят женщины

Расхожие объяснения неверности служат оправданием изменщику и сомнительным утешением обманутой стороне.

Женщины пытаются найти логическое объяснение измене, потому что не могут представить, что любимый человек станет обманывать их без видимой причины. И часто они находят обидчику множество оправданий, надеясь облегчить боль, но на самом деле лишь обманывая самих себя.

Недавно я присутствовал на ужине, где гостьи обсуждали нашего общего знакомого, ведущего двойную жизнь. Все они искали причины происходящего. Я решил разобрать эти мифы, исходя из собственного мужского опыта и работы с клиентами.

Миф №1

Это заложено в его генах

Опрос Американского Национального центра общественного мнения показывает: в неверности признаются 14,7% замужних женщин и 20% женатых мужчин. Разница заметна, однако не демонстрирует значительного разрыва в показателях нашей добродетельности. Способность обманывать — не гендерная особенность и не прерогатива мужского пола. Более скромная цифра измен со стороны женщин во многом объясняется тем, что они ведут себя более осторожно и реже попадаются.

Миф №2

У него недостаточно секса с женой

Я много раз наблюдал ситуации, когда мужчина доволен сексуальной жизнью в семье и все-таки не мог упустить возможности развлечься на стороне.

Причин может быть множество: мы повторяем поведение своего отца, для которого это было нормой, пытаемся подсознательно наказать жену, которой не готовы открыто высказать накопившиеся обиды, перебрали с алкоголем и не в силах противостоять искушению.

Для того, кто не слишком уверен в себе, измена становится дополнительным подтверждением мужественности и привлекательности в глазах противоположного пола. И лишь немногие решаются на это из-за сексуальной неудовлетворенности. Доказательством тому могут служить женщины с высоким сексуальным драйвом, которые также оказываются жертвами неверности своих партнеров.

Миф №3

Он переживает кризис среднего возраста

В этом есть доля правды, измены часто случаются в период, когда мы многое подвергаем переоценке. Неверность оказывается бессознательным протестом против жизни, которая перестала нас устраивать. Но это лишь одно из возможных проявлений возрастного кризиса. Кто-то переживает его, не изменяя партнеру.

Значительное число молодых мужчин, формально не достигших кризисного возраста, к измене подталкивают те же причины: неудовлетворенность жизнью, неблагополучие в собственной семье и неготовность взять за это ответственность и что-либо изменить.

Миф №4

Его любовница моложе, сексуальнее, красивее жены

Девять из десяти мужчин, с кем мне приходилось говорить, признавались, что их интересовал лишь секс. Если речь не шла о вспыхнувшем романе и развивающихся отношениях, внешность женщины не играла роли.

Если он готов к тайному приключению и не хочет разоблачения, главными факторами выступают не молодость или особенная привлекательность женщины, а нетребовательность к ухаживаниям и готовность вовремя исчезнуть из его жизни. Более молодые и красивые женщины имеют возможность выбирать и в большинстве случаев предпочтут мужчину, не отягощенного обязательствами по отношению к семье.

Не столь важно, почему мужчина вам изменяет. Стоит сосредоточиться не на его, а на своих чувствах и желаниях. Значение имеет лишь, какое решение вы принимаете, узнав об измене близкого.

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