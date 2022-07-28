Если женщина зарабатывает больше: 5 проблем в паре

В наше время ситуации, когда женщина становится главным добытчиком в семье, уже не столь редки. Исследования показывают, что это не проходит бесследно для отношений.

С точки зрения самой женщины, она много лет упорно училась и трудилась, чтобы получить высокооплачиваемую работу, и теперь мужу остается только свыкнуться с новой реальностью. Некоторые проблемы, о которых нужно знать женщинам, зарабатывающим больше мужей.

1. От перестановки половых ролей страдает сексуальная жизнь. Женщины, ставшие добытчиками в семье или просто зарабатывающие больше, чем муж, не вписываются в традиционные гендерные стереотипы. Роли в семье становятся все более размытыми. В результате нередко страдает интимная жизнь пары.

Сексуальные фантазии часто основаны на традиционных представлениях о половых ролях, хотя это не значит, что партнеры действительно хотят придерживаться этих ролей в повседневной жизни. Но если в обычной жизни они очень далеко отходят от традиционных ролей, их влечение друг к другу может ослабнуть. Это не значит, что им придется в действительности изменить свои устоявшиеся роли, но важно учитывать этот эффект. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы вернуть взаимное влечение, — например, изменить свои роли на уровне игры и фантазии, не меняя их в реальности.

2. Вы относитесь к нему пренебрежительно. Некоторым мужчинам кажется, что такое положение вещей их принижает, лишает мужественности. Может возникнуть ощущение, что они проигрывают некое состязание супруге.

Впрочем, такая реакция возникает далеко не у всех. Возможно, они не хотят брать на себя больше домашних обязанностей, поскольку это вовсе не приносит им радости, а скорее наоборот. Все это для них тяжело. И, конечно, если возникают такие разногласия, жена не может просто сказать: «О боже, да перестань ты уже страдать из-за того, что не чувствуешь себя мужчиной!»

Многим женщинам трудно разобраться в своем отношении к семейным обязанностям: они и желанны, и тягостны

Как и с любой другой проблемой, важно понимание и сочувствие. Подумайте, как вы можете помочь друг другу ощущать себя более комфортно в новой роли. Он может взять на себя какие-то обязанности, которые помогут ему ощущать себя более мужественным: ремонт, починка машины и т.д.

3. Вы сами не знаете, как относиться к этой ситуации. Женщинам, зарабатывающим больше, тоже бывает непросто. Зачастую они хотят работать на ответственной и высокооплачиваемой работе, но в то же время их все еще мучают сомнения. Например, из-за того, что им не хватает времени на общение с детьми и заботу о них. Из-за того, что на мужа нельзя положиться финансово, может не хватать чувства защищенности. Разобраться в этом может быть непросто.

А что насчет так называемого «невидимого труда» женщин (обязанности матери и домохозяйки)? Да, многие женщины тяготятся этим бременем, но многие на каком-то уровне все равно хотят исполнять эти обязанности. Они хотят сами водить ребенка к педиатру, наблюдать, как его взвешивают и измеряют рост, а если не получается найти на это время, они начинают страдать. Многим женщинам трудно разобраться в себе и в своем двойственном отношении к семейным обязанностям, которые для них одновременно и желанны, и тягостны. Лучше всего будет взять на себя главное (походы с ребенком к врачу, на различные мероприятия и внеклассные занятия), а остальное поручить кому-то другому.

4. Мужчина теряет смысл жизни. Мы всегда говорим: «я не соревнуюсь с мужем/женой». Но все равно соперничаем друг с другом, хотя и не всегда это осознаем. Если карьера мужа перестает развиваться, а жена начинает зарабатывать больше, у него может развиться неуверенность в себе, он начнет задаваться вопросами: «Хорошо, а где тогда «моя» сфера?».

Неуверенность часто приводит к недовольству и озлобленности. Многим важно иметь какие-то жизненные цели, не связанные с семьей. Редко бывает так, что мужчине это совсем не нужно. Но возможно найти смысл и цель в жизни и без больших доходов. Он может вести бизнес из дома, быть исследователем или писателем.

Большинству мужчин важно, чтобы они могли сказать: «Я — кто-то». Не менее важно, чтобы его деятельность поддерживала и супруга. Большинство людей считает, что супруг должен дарить им счастье и радость, а если этого не происходит, они подают на развод. Партнер не может сделать вас счастливыми, лишь вы сами можете найти для себя счастье. Но партнер может вам в этом помочь. Если же он вас не поддерживает, вы можете впасть в депрессию, и это поставит под сомнение будущее ваших отношений.

Не пытайтесь все контролировать, передайте ему часть ответственности и не забывайте говорить «спасибо»

5. Вы не позволяете ему взять на себя часть обязанностей. Забота о доме, воспитание детей, семейные дела и обязательства... «Некоторые мужчины скажут: «Не беспокойся об этом, я все возьму на себя». Но ведь он будет все делать по-своему, не точно так же, как это сделали бы вы. Скорее всего, у супругов разные представления о том, как правильно выполнять повседневные обязанности.

Для него, может быть, нормально дать детям торт на завтрак: «Они от этого не умрут, все с ними нормально будет». А она, услышав это, подумает: «Ну все, теперь этим придется заниматься мне». Подумайте, что вы можете оставить на его попечение. Говоря (явно или неявно): «Что бы ты ни делал, все равно будет плохо, потому что ты делаешь не так, как я», вы только отталкиваете мужа от себя.

Получается, что, потеряв статус добытчика, он попробовал себя в роли главного воспитателя и домохозяйки, но теперь ему говорят, что он и с этим не справляется. Важно ясно дать ему понять, что вы цените его вклад в общее семейное дело. Так что не пытайтесь все контролировать, передайте ему часть ответственности и не забывайте говорить «спасибо».

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