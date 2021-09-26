20 фактов, которые должен знать каждый

Существуют факты, которые знают все, например, о том, что динозавры когда-то ходили по Земле, но существуют факты, которые большинство людей не знает, например, о том, что Чингисхан выдавал своих дочерей замуж со стратегической целью, чтобы расширить свою империю.



Мы не можем гарантировать, что эти факты превратят вас в мастеров викторины, но считаем, что вы точно не должны их пропустить!



1. Чингисхан выдавал своих дочерей замуж со стратегической точки зрения, чтобы расширить свою империю









Чингисхан получил свой титул только к 40 годам, когда у него уже было более 10 детей. Он выдавал своих дочерей замуж за царей-союзников, которых отправлял на войну.



Его новоявленные зятья редко возвращались с боёв живыми, а его дочери брали под контроль свои новые королевства для Чингисхана.



2. Горилла может поднять штангу весом 1800 фунтов









В пересчёте на метрическую систему мер это 516 кг. Чтобы вы могли лучше понять: мировой рекорд в становой тяге составляет чуть больше 1100 фунтов (500 кг).





Это не должно вызывать особого удивления, поскольку гориллы являются самыми крупными из существующих приматов.



3. Гражданин Сингапура при достижении 21 года автоматически регистрируется как донор органов





Закон о трансплантации человеческих органов (Human Organ Transplant Act) был впервые введён в действие в 1987 году из-за чрезвычайно низкого уровня донорства органов.

Только с 2009 года граждане и постоянные жители становятся автоматически зарегистрированными донорами органов.





Можно отказаться быть донором, но в этом случае отказавшийся человек будет ниже в списке ожидания органов, если ему понадобится трансплантация.



4. Посетители одного из гавайских островов могут взять из приюта собаку и провести с ней весь день











Всё правильно: если вы отправитесь на остров Кауаи, то там сможете взять собаку из приюта и погулять с ней по пляжу, отправиться в поход или просто побродить по острову.





Каждая собака одета в симпатичный жилет с рекламой о том, что собака предназначена для усыновления. Кроме того, собаки получают необходимую тренировку, что, в сочетании с жилетом, помогает местным жителям пристроить их.



5. Яйца рыбы могут выжить, будучи съеденными уткой









Рыба может вылупиться из икры даже после того, как рыбные яйца прошли через организм утки.





Не все виды рыб могут пережить такое путешествие, и даже в этом случае не все съеденные яйца выйдут наружу в первозданном виде.



Тем не менее, это хорошее объяснение того, как, казалось бы, изолированные водоёмы и озёра могут внезапно стать кишащими рыбой.



6. Обломки "Титаника" были обнаружены во время сверхсекретной операции по поиску затонувших атомных подводных лодок









Роберт Баллард, обнаруживший обломки "Титаника", изначально обратился к ВМС США с просьбой о финансировании разработки усовершенствованного подводного робота, с помощью которого он мог бы искать обломки.





Военно-морским силам понравилась его идея, но они решили использовать её для поиска исчезнувших атомных подводных лодок.



Операция завершилась раньше времени, и Баллард смог использовать дополнительное время для того, чтобы обнаружить потерянный корабль.



7. Простые люди Древнего Рима бастовали, уходя из своих городов и оставляя аристократию безнадёжно заботиться о себе









Сецессия похожа на всеобщую забастовку, но оказалась гораздо более эффективным средством, поскольку аристократия почти полностью полагалась на рабочие классы.



Практически всё в городе закрывалось, что оказывалось невероятно эффективным для удовлетворения требований горожан.



8. Экономические кризисы могут плохо сказаться на наших финансах, но оказывается, что на самом деле они приносят пользу для здоровья









Американские исследователи изначально изучали данные о предыдущих экономических кризисах, надеясь найти взаимосвязь между смертностью и экономическими кризисами.



То, что они обнаружили, было удивительным, поскольку более тяжёлые времена, как оказалось, на самом деле снижали уровень смертности, а не повышали его.



Это связано с тем, что во время экономического кризиса меньше трафика, более чистый воздух, и у людей меньше денег, чтобы тратить их на такие нездоровые вещи, как употребление алкоголя и курение.



9. Велоцирапторы на самом деле были пернатыми динозаврами









Если вы знаете о велоцирапторах из "Парка Юрского периода", то это для вас может стать большим сюрпризом.



Хотя учёным удалось выяснить, что у этих злобных охотников были перья, вопрос в том, насколько они были пернатыми, до сих пор остаётся без ответа.



Возможно, у них были пучки перьев на передних конечностях, на голове или, возможно, по всему туловищу.



10. Согласно исследованиям, начало уроков в 10 утра более благоприятно для здоровья









Это особенно актуально для подростков, растущему организму которых требуется больше сна, чем они получают, вставая в школу так рано.



Начало занятий на несколько часов позже не только почти на 50% снижает заболеваемость, но и значительно повышает успеваемость учащихся.



11. Человек, придумавший всплывающую рекламу, глубоко сожалеет об этом и просит прощения









В 1997 году Итан Цукерман написал код для первой всплывающей рекламы и добавил его на веб-сайт. Это, по его мнению, было эквивалентом первородного греха в Интернете.



Хотя он понимает, что многие веб-сайты и сервисы в Интернете не могут функционировать без финансирования за счёт рекламы, он считает, что пора найти альтернативу, которая не предполагала бы вторжение в частную жизнь.



12. Том Круз разводился с каждой из трёх бывших жён, когда им исполнялось 33 года









Первой женой Тома Круза была Мими Роджерс. С ней он расстался в 1989 году. Потом женился на Николь Кидман, но им не суждено было быть вместе, и они развелись в 2001 году.



Круз снова женился в 2006 году — уже на Кэти Холмс, но расстался с ней всего 6 лет спустя, в 2012 году.



Интересный факт: каждая из бывших жён Тома Круза была на 11 лет младше предыдущей.



13. Раньше у Nintendo была горячая линия, по которой можно было позвонить, если вы застряли в одной из их игр









Раньше, когда ещё не было Интернета, в видеоигры было сложнее играть, и найти правильный способ, чтобы выиграть в них, иногда казалось невозможным.



Компания Nintendo об этом хорошо знала, и, по крайней мере, в США предоставляла телефонную услугу под названием Powerline, которой испытывавшие трудности геймеры могли пользоваться, чтобы получать советы и хитрости.



14. Книги, издаваемые в Норвегии, закупаются государством для снабжения библиотек страны









Все книги сначала должны пройти контроль качества, и если они его проходят, то Норвежским советом по делам культуры (Arts Council Norway) покупается и распределяется 1000 экземпляров. Если это книга для детей, то покупается 1550 экземпляров.



Это не только удерживает на плаву небольшие издательства. но и приносит огромную пользу норвежским начинающим писателям.



15. Оказывается, не нужно пить от 6 до 8 стаканов воды в день









Вода — это, без сомнения, одна из самых важных вещей на нашей планете, и примерно с 1940-х годов стало широко распространённым мнение о том, что человеку для здоровья нужно пить около 2,5 л воды в день.



С тех пор исследователи углубились в этот вопрос и пришли к выводу, что человеку не нужно пить столько воды, поскольку много жидкости он получает из пищи.



Вместо этого они просто советуют пить, когда хочется пить, и пить больше в жаркие дни.



16. У петухов есть "встроенные беруши", поэтому они не глохнут, когда кукарекают









Каждый, кто когда-либо ночевал за городом, знает одно: петухи очень громкие!



Исследователи измерили уровень шума, воспроизводимого петухами во время кукарекания, и обнаружили, что громкость составляет 140 децибел — намного больше, чем достаточно для необратимого повреждения слуха и даже глухоты.



Когда они изучали, что на самом деле происходит, когда петухи кукарекают, они обнаружили, что, когда челюсть петуха открывается для крика, его наружные слуховые проходы закрываются, тем самым играя роль естественных затычек для ушей.



17. В Греции есть гора, которую запрещено посещать женщинам









Это не просто гора, а целый полуостров под названием гора Афон.



Видите ли, гора Афон является домом множества монастырей, по крайней мере, с IV века нашей эры.



Присутствие женщин запрещено не только в этих монастырях, но и на всём полуострове уже более тысячи лет, если не больше.



Гора Афон — автономный регион Греции, находящийся под контролем Греческой православной церкви.



Согласно церкви, Дева Мария благословила полуостров и сделала его своим собственным священным садом, поэтому другим женщинам не позволено там находиться.



Кроме диких животных и нескольких кошек, все животные на острове тоже самцы.



18. Однажды шимпанзе заняла 22 место среди самых успешных инвестиционных менеджеров в США









Шимпанзе по кличке Рейвен была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная шимпанзе на Уолл-стрит.



Рейвен выбрала свои акции, бросая дротики в доску, на которой разместили названия 133 различных Интернет-компаний, и в 1999 году достигла прироста в 233%.



Она оказалась настолько хороша в этом, что справилась лучше, чем 6000 профессиональных брокеров Уолл-стрит.



19. PSY не хотел выкладывать свой клип Gangnam Style из-за боязни небольшого количества просмотров









Суперпопулярный исполнитель южнокорейской поп-музыки даже не особо знал про YouTube, когда его друзья порекомендовали ему загрузить своё музыкальное видео на видеохостинг.



PSY боялся, что небольшое количество просмотров его оскорбит, потому что он не был знаменит на весь мир.



Однако он зря боялся и очень ошибся в своих предположениях, поскольку Gangnam Style стал первым музыкальным видео, набравшим 1 миллиард просмотров на YouTube.



20. Утконосы настолько странные, что, когда учёные впервые их обнаружили, они подумали, что это розыгрыш

