От чего, согласно исламу, умер Адам

История сотворения первого человека известна во всех авраамических религиях, в том числе и в исламе. Согласно мусульманским источникам, Адам прожил несколько веков и хорошо подготовился к уходу.

Жизнь Адама в Раю и на земле

Как пишет в своей книге «Священные символы Ислама», Али Демирли со ссылкой на Коран, Аллах создал Адама либо из глины (7:11), либо из праха земного (3:59). Именно материал, из которого Всевышний создал первого человека, и стал причиной того, что ангел Иблис, сотворенный из огня, не захотел поклониться Адаму. За это Аллах изгнал Иблиса. Впрочем, впоследствии из райского сада был изгнан и сам Адам вместе со своей женой Хаввой (Евой). Согласно священным текстам, они оба, поддавшись искушению обиженного Иблиса, отведали плоды запретного дерева и таким образом совершили грех. «Вы будете жить на земле вместе со своим потомством, будучи врагами друг другу» — сказал Бог.

Но даже после упомянутого проступка Аллах не оставил людей. Так, по утверждению Камала ас-Сайида, автора издания «Наши прародители Адам и Ева», именно по воле Всевышнего на Земле растаяли ледники, и отступили холода. Благодаря этому Адам и Хавва смогли заняться земледелием, возвести жилище и всячески благоустроить свою жизнь. Мало того, у первых людей родилось множество детей, один из которых, Кабиль, убил своего младшего брата благочестивого Хабиля. Но и в этом горе Всевышний помог Адаму и Хавве: вскоре на свет появился Шис, такой же благочестивый, как и Хабиль. Именно Шису и были доверены многие действия, связанные со смертью его отца.

Сколько лет прожил Адам?

Многие авторы мусульманской литературы утверждают, что Адам прожил около тысячи лет. Однако Шукран Ибрахим в своей книге «Твердая глина» приводит более точную цифру: по его подсчетам, первый человек умер в возрасте 960 лет. Дело в том, что когда Аллах показал Адаму его потомков, тот заметил среди них мужчину, от которого исходило особое свечение. Как указано в издании «Рассказы из Корана» Хифзурахмана Сеохарви, Всевышний сказал, что это один из сыновей Адама, Дауд, которому суждено прожить 60 лет. Адам попросил Бога продлить жизнь Дауду на 40 лет. Аллах согласился, но вычел эти годы из срока жизни самого Адама.

Примечательно, что, когда ангелы смерти явились к Адаму и объявили ему о скорой кончине, первый человек заявил, что те ошиблись. «Господь отмерил мне еще 40 лет жизни!» - сказал почти тысячелетний Адам, забыв о подаренных Дауду годах. Но Всевышний предъявил Адаму соответствующую расписку. Именно в связи с такой забывчивостью, как пишут авторы книги «Священная история согласно Корану», Наталия Ефремова и Тауфик Ибрагим, Аллах и велел людям впредь всегда составлять письменные договоры и скреплять их подписями свидетелей. Этот хадис передали имамы ат-Тирмизи, аль-Хаким, Ибн Хиббан.

Завещание и смерть Адама

Перед смертью Адам, предупрежденный о своем уходе, успел многое сделать. Он составил завещание и передал своему сыну Шису взятые из Рая посох и печать. Упоминаются в священных текстах свитки и изображения всех пророков и посланников, которые Адам завещал Шису хранить в особом ларе (библ.: ковчеге завета). Кроме того, как отмечается в издании «История религий» (Махачкала, 2007 год), первый человек, созданный Аллахом, обязал Шиса покарать Кабиля, убившего Хабиля. При этом Адам пообещал благочестивому сыну, что Всевышний поможет ему в реализации отмщения.

К тому моменту Кабиль уже жил в других краях, однако Шис находился рядом с отцом. Как пишет в своей книге «Коранические истории», Камал ас-Сайид, в один из дней Адам попросил Шиса принести ему винограду. Когда Шис вернулся, Адам был уже мертв. После этого Аллах послал ангелов Джибриля и Микоила для того, чтобы те показали Шису, как заворачивать тело в саван и хоронить его.

И это неудивительно: смерть Адама была первой смертью на земле. Прежде чем похоронить Адама, ангелы совершили «намаз джаназа» (молитва перед захоронением), и только затем положили покойника в могилу и засыпали землей. Потом Джибриль и Микоил сказали Шису и другим сыновьям Адама: «Это будет вашим обычаем, как нужно хоронить».

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/161048-pervyy-chelovek-ot-ch...

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