10 способов предотвратить измену со стороны любимого мужчины

Неверность в отношениях – одна из основных причин их разрыва. Предательство со стороны любимого человека способно пошатнуть веру в себя, заставить закрыться в своих чувствах и в течение длительного времени испытывать проблемы с доверием, которые не всегда могут благополучно разрешиться. Любая пережившая измену женщина чувствует себя потерянной и недостойной. Она ощущает свою вину и корит себя за то, что была недостаточно красива, умна, заботлива, хозяйственна, терпелива, приятна в общении – этот перечень можно продолжать до бесконечности. Строя далеко идущие планы, мы хотим доверять и со всей отдачей делаем это, забывая о том, что мужчины по определению любят глазами и очень редкие из них могут настолько контролировать свои порывы и инстинкты, чтобы оставаться моногамными.

Ничто не удержит представителя сильного пола в отношениях, если он:

не видит в них смысла и совместного будущего;

чувствует эмоциональную неудовлетворенность;

не может отказаться от соблазна, так как измена позволяет ему снова почувствовать себя желанным и уважаемым.

К сожалению, столкнувшись с неверностью или только подозревая ее, многие женщины совершают несколько нелепых ошибок, которых стоит избегать.

1. Игра в детектива

Любые сомнения в преданности партнера заставляют нас принимать активные меры для того, чтобы доказать его вину.

2. Перекладывание вины

Мы начинаем шпионить – исподтишка заглядывать в телефон, устраивать провокации, которые перерастают в скандалы, а в некоторых случаях и в самом деле пытаться выследить и, что называется, поймать на горячем. Подозрения возникают вместе с осознанием того, что в отношениях не все в порядке. Гораздо лучше честно сказать о них и посмотреть на реакцию – по ней с удивительной точностью можно понять истинное положение вещей.

Другая женщина никогда не ответственна на 100% за то, что мужчина отдает ей предпочтение – виноваты всегда трое. Вы – в том, что не выполнили своих обязательств перед отношениями. Он – в том, что не приложил усилий к их развитию и поддался минутным порывам. Она – в том, что оказалась в нужное время в том самом месте, а ведь это могла бы быть любая другая.

3. Стремление измениться

Простить измену нелегко – для этого должны быть веские причины. Заставить обманщика быть верным, похудев, изменив цвет волос, уйдя на более перспективную работу и даже родив ему ребенка, нельзя. Если между людьми нет уважения, нет и гарантии того, что ситуация не повторится вновь.

Женщины от природы более чувствительны и интуитивно могут предугадать надвигающуюся угрозу. В этом случае стоит вспомнить старую поговорку: предупрежден – значит, вооружен. Мягкая корректировка курса, в котором движутся отношения, позволит укрепить их и сделать еще более глубокими, а это под силу каждой.

1. Измените тактику общения

У человека бывают моменты недовольства всем и всеми, которые выражаются в ворчании и эскалации любой мелочи в довольно крупный конфликт. Мир мужчины не может быть сконцентрирован только на одном человеке – ему необходимо личное пространство, собственный круг друзей, свои интересы и уютная, приятная атмосфера настоящего дома, в который хочется возвращаться. Лучше сфокусироваться на том, чтобы сделать общение более глубоким, доверительным и нежно-эмоциональным.

2. Следите за своей внешностью

Женщина просто обязана хорошо выглядеть в любой ситуации. Старый халат, мятый спортивный костюм и «домашние» футболки должны навсегда покинуть ваш платяной шкаф. Конечно, это не значит, что необходимо быть в полной боевой готовности 24 часа в сутки, но выглядеть опрятно, свежо и эстетично нужно. К тому же, красивая спутница может позволить себе и легкий флирт.

3. Делайте комплименты

Признание важно для каждого человека – он должен понимать, что его усилия не напрасны. Это не значит, что стоить сыпать похвалами напропалую и льстить, но ни одно действительно значимое достижение не может остаться вне зоны вашего внимания.

4. Готовьте для него

Мы все устаем и время от времени воспринимаем домашние обязанности как унылое приложение к отношениям, но мужчинам нужна любовь хорошей женщины и вкусная еда. Существует множество простых в приготовлении блюд, которые без слов выразят привязанность и заботу, а это многого стоит.

5. Уважайте его окружение

Не всегда получается искренне полюбить всех его друзей и родственников, но их необходимо уважать, так как они важны для представителя сильного пола. Воздержитесь от колкостей, осуждений и обсуждений – каждую мысль, в том числе и пропитанную критикой, можно выразить достойно, не унижая человеческое достоинство.

6. Поддерживайте связь

Найдите несколько минут времени в течение дня для того, чтобы сделать короткий звонок или написать сообщение. Всегда приятно, когда кому-то действительно интересно, что происходит в жизни, и кто-то может просто так сказать: «Я люблю тебя».

7. Приоретизируйте отношения

Самый простой способ указать на серьезность своих намерений — употреблять в разговоре «мы» вместо «я» и ставить интересы вашей пары на первое место. Это заключается и в поиске компромисса, и в планировании совместного будущего, и в принятии важных решений.

8. Не контролируйте его чрезмерно

Забота и преследование – разные вещи. Не стоит каждые несколько минут проверять его местоположение – если мужчина дорожит отношениями, он сам сообщит, где он, с кем и когда будет дома. Помните: ему необходимо личное пространство, как и вам.

9. Будьте нежной к нему и жесткой к проблемам

Разногласия возникают у всех, но не каждый способен достойно повести себя в различных ситуациях. Прежде, чем начать сыпать обвинениями, вспомните, что перед вами – любимый человек, который заслуживает вашей поддержки и понимания. И если для решения той или иной проблемы необходимо проявить жесткость – делайте это, не упрекая его.

10. Станьте ему другом

Мужчины редко заводят новых друзей – у них могут быть приятели и коллеги, но есть лишь несколько человек, которым они открывают душу. Стать одним из них – большой плюс. Это – выход на следующий уровень доверия и привязанности. Мало кто променяет такое на нечто неизведанное.

Когда отношения рушатся, всегда виноваты оба партнера. Сдержанность, терпение и толерантность – главные союзники любой женщины в том, чтобы сделать союз крепче, стать его надежным оплотом. К тому же, это не так сложно, как могло бы показаться на первый взгляд.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2492853139392694607/

А вы знали об этом?

Женщины в старой Руси вообще нижнего белья не носили - ни трусов, ни панталон.Кроме того, женщинам на Руси запрещалось даже носить подштанники по типу мужских. Ибо многие века господствовало твердое религиозное убеждение, что носить мужскую одежду, подобную штанам или брюками, женскому полу Господь по Библии не велит. Немаловажно также, что банально были дороги или вовсе не существовали ткани из которых можно было изготовить мягкое и удобное нижнее белье для слабого пола. Нижнее белье дамы в русских деревнях заменяли длинными нижними рубашками из неокрашенного отбеленного домотканого холста. А также шерстяными подъюбниками с завязками, многочисленными нижними юбками.Некоторые женщины во времена того же Ивана Грозного носили сразу по три платья или сарафана - одно на другое. Это считалось еще и признаком строгости дамы, ее скромности.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43037676324)

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