9 популярных мифов о спартанцах, которые навязаны нам художественной культурой

Спартанцы являются одним из самых мифологизированных обществ античности. Так уж получилось, что представление у большинства людей о Спарте и ее жителях сформировалось главным под действием художественных произведений.

В целом, ничего удивительного в этом нет, ведь даже о Ледовом побоище у нас знают главным образом по фильму «Александр Невский». Что уж говорить о каких-то спартанцах, которые жили еще раньше. Впрочем, это не значит, что с мифами в сознании не нужно кончать.

1. Самоназвание спартанцев

Лямбда на щитах - первая буква настоящего названия Спарты.

Стоит справедливости ради отметить, что большинство народов и обществ в истории не называли себя так, как их называем мы сейчас. Названий, которыми мы сегодня пользуемся, являются историографическими конструктами (введенными учеными-историками), и появились много позже. Самый простой пример – название Киевская Русь. Появилось оно только в XIX столетии благодаря имперским историкам России. Сами жители древнерусского государства никогда не называли свою отчизну таким образом.

Все тоже самое и со спартанцами. Правда, их так обозвали не «коварные» историки, а римляне в результате ошибки. Завоеватели прозвали спартанцев – спартанцами от греческого слова «спартиаты», которые означало свободных полноправных граждан.

Сами же спартанцы называли себя лакедемонянами. Город Спарта до прихода римлян назывался соответственно Лакедемон, а земли спартанцев – Лакония. Кстати, именно по этой причине у спартанцев на щитах красуется греческая буква лямбда «Λ».

2. 300 спартанцев спасли Грецию

Битва при Фермопилах не спасла Грецию от завоевания.

Героическое отношение к подвигу 300 спартанцев во многом было сформировано уже в XX веке - в эпоху формирования национальных мифов. Образ 300 героев и царя Леонида оказался весьма удобным для создания этакой национальной греческой легенды о борьбе народа за независимость. В действительности же все не так просто и однозначно. Судя по всему, современники относились к подвигу Леонида куда умеренней, если не сказать, что отношение к нему было неоднозначным.

Во-первых, спартанцев было не 300. По мнению историков, тремя сотнями была представлена лишь тяжелая элитная пехота царя Леонида из числа свободных граждан. Помимо этого, в ущелье было еще до 7 тысяч греков из разных городов. Царь Леонид действительно возглавлял коалицию и приказал большей части войска покинуть ущелье и отступать в нижнюю Грецию, когда стало понятно, что персы окружают объединенную армию. Впрочем, даже после этого в ущелье остались не только воины самого Леонида. До самого конца с ними сражались еще по меньшей мере 500-700 бойцов из Феспии и Фив.

Во-вторых, хотя решение Леонида и позволило сохранить значительную часть греческого войска, битва в Фермопилах лишь отсрочила неизбежное. После победы в ущелье персы прошли огнем и мечом по большей части Центральной Греции. Они сожгли множество городов, включая Афины, и оккупировали большую часть Эллады. Многие современники винили за это именно спартанцев, которые отказались договариваться с персами.

Избавиться от персидского ига греки смогли только через 30 лет в 479 году до н.э после восстания и решающей битвы при Платеях. Тогда коалиционное войско вновь возглавили спартанцы и афиняне.

3. Спартанцы убивали детей

Никаких костей младенцев в захоронениях рядом с Тайгетом.

Пожалуй, одна из самых мифологизированных традиций Спарты. Миф был создан (судя по всему, по ошибке) еще греческим философом и писателем римской эпохи Плутархом (46-127 год до н.э), который в своих сочинениях описал ужасную традицию убийства в Спарте нежизнеспособных младенцев путем сбрасывания их с горы Тайгет. В результате, данный «факт» о быте спартанцев транслировался из века в век, сегодня он есть почти во всех учебниках и в абсолютном большинстве художественных произведений. Однако, есть два важных «но».

Первое, в 2010 году группа археологов Университета Афин под руководством Теодоруса Пистоса произвела масштабные раскопки у горы Тайгет и вообще не нашла там никаких детских костей. Рядом с Тайгет действительно нашли захоронение, однако покоящиеся там останки принадлежат людям в возрасте от 18 до 50 лет. Ни одной косточки младенца!

Обычай описывал Плутарх, который жил через 300 лет после тех событий.

Второе, традиция наказания провинившегося человека в древнем обществе путем сбрасывания его с горы существовала не только в Спарте, но и во многих других местах (в том числе в других полисах Древней Греции). Так, что скорее всего Плутарх или что-то напутал, или транслировал какие-то заблуждения из доступных ему источников.

Стоит понимать, что Плутарх жил во I-II веке до нашей эры, а Греко-персидские войны были в V веке до нашей эры. Таким образом, сочинение Плутарха о быте в Спарте – это все равно, что сочинение современного человека о нравах и быте в России во времена Петра I. Не исключено, что греко-римский автор мог сам стать жертвой мифов, сформированных в качестве пропагандистских памфлетов в годы Пелопонесской войны (431-404 год до н.э) между Афинами и Спартой за владычество над Грецией.

4. Жители Спарты были равны

Спарта была типичным греческим полисом.

Из современных фильмов складывается впечатление, что Древняя Спарта – это такое военизированное общество, убивающее людей по выходным, где нет никакого расслоения и все помешаны спортом и оружием. На деле же все совсем не так. Спартанское общество – типичный пример древнего полисного общества, мало чем отличающийся по своей сути и деталям от устройства других полисов Древней Греции.

Общество Лаконии делилось на множество категорий. Спартиаты или гомеи (последнее переводится как «равные») – полноправные свободные граждане полиса, обладающие правом на владение землей, обязанные нести воинскую службу и участвовать в политической жизни города. Илоты – бесправные рабы. Неодамоды – бывшие рабы, которые получили свободу и обязанность служить в армии, но не получили гражданских прав. Гипомейоны – обедневшие или провинившиеся перед обществом свободные граждане, которые были лишены части прав по решению общества Спарты. Периэки – свободные жители прибрежных районов Лаконии, которые при этом не имели политических прав. Мофаки – не коренные спартанцы, которые заслужили право получить гражданство.

При этом право быть гражданином в Спарте еще нужно было заслужить, даже детям полноправных членов общества.

5. Непобедимое войско

Войско лаконцев мало чем отличалось от армий других полисов.

Перефразируя классика: «Любой спартанец может расправиться с сотней афинян». Войско Спарты - еще одна исключительно мифологизированная тема. Во многом современный имидж армии Лаконии сформирован именно Греко-Персидскими воинами и, в частности, уже упомянутой Битвой при Фермопилах. В действительности, их армия мало чем отличалась от войска любого другого крупного греческого полиса своей эпохи. Это все та же тяжелая пехота в лице гоплитов, легкая пехота в лице застрельщиков и небольшое количество конницы.

Били спартанцев регулярно (как и всех остальных). В битве при Сфактерии 425 года до н.э лаконцы сдались афинянам. Коринфскую войну 395-387 годов до н.э Спарта проиграла. Спартанцев били фиванцы в битве при Левктрах в 371 году до н.э. Список можно продолжить.

Конечно же, все это не помешало Спарте стать одной из доминирующих сил Греции. Предки спартанцев, пришедшие в Грецию, действительно были чрезвычайно воинственны. Однако, те спартанцы, которых мы рассматриваем, уже мало чем отличались от остальных греков. После Греко-персидских воин могущество Спарты было обусловлено тем, что она могла выставить самое большое войско во всей Греции – до 8 тысяч бойцов на пике могущества. Само собой, это были не только спартанцы, но и многочисленные союзники.

Таким образом, истинное могущество древнего полиса складывалось не только из какой-то «особой свирепости» и исключительной воинской подготовки, но в первую очередь из политики, дипломатии и экономики.

6. В Спарте все было только ради войны

С культурой в Спарте тоже все было в полном порядке.

Данный миф является продолжение уже описанного выше. На самом деле спартанцы жили не только ради войны, как может показаться, например, из действительно весьма удачного и крутого исторического фентези «300 спартанцев» Зака Снайдера. Лаконцы были абсолютно нормальным греческим обществом, опять-таки мало чем отличаясь от большинства других обитателей Эллады. Культ физической культуры существовал во всех полисах. Также как во всех полисах «гражданин» равнялось «воин». Всякий свободный мужчина – защитник своего города и одновременно с этим беспринципный захватчик и грабитель соседнего.

Военное мастерство спартанцев было таким же, как и у всех остальных греков – это использование классической эллинистической фаланги из тяжелой пехоты со щитами и копьями, которая поддерживается кавалерией и легкой пехотой в лице пращников, метателей дротиков и лучников. Прививание молодежи дисциплины, послушания, уважения к старшим, порицание праздности и распутства – все эти элементы общественной жизни были характерны абсолютном всем грекам.

Что действительно отличало спартанское общество, так это отношение к женщине. В отличие от большинства других мест, спартанки обладали полными правами (в первую очередь политическими и правами на владение собственности). Все это было конечно же вовсе не от какого-то там «феминизма». Скорее всего, подобное отношение к женщине стало наследием совсем древних времен, когда многие мужчины погибали в многочисленных конфликтах и целые рода оставались без половозрелых представителей сильной половины. В результате чего, правами собственности и голоса стали наделять женщин, чтобы рода имели возможность сохранять свои богатства.

В истории существует по крайней мере еще один подобный пример – общество викингов (и шире древних германцев), где женщина на фоне соседних обществ обладала куда большими правами. Продиктовано это было также тем, что каждый род имел совершенно конкретный риск остаться без мужчин в какой-то момент. В итоге, общины стали передавать права собственности женщинам, чтобы избежать междоусобных конфликтов за ресурсы.

7. Спартанцы – убийцы и воины

Жили спартанцы, как и все греки.

Спартанцы были вовсе не грубыми и неотесанными брутальными вояками. Им была не чужда поэзия, театр, музыка, скульптура. Достаточно сказать, что классическая древнегреческая музыка и поэзия были созданы как раз спартанцем (не врожденным, свои права он получил позднее) – Терпандром. А вот знаменитый поэт Алкман и вовсе был спартанским рабом, которого даже опустили на волю за то, что он слагал по-настоящему прекрасные произведения для своего времени.

8. Афины и Спарта – друзья

Отношения были разными и уж точно непростыми.

Да, Афины и Спарта действительно друзья… заклятые, друзья до зубной боли и зуда в пятой точке. На самом деле, здесь все просто. Отношения между полисами были разными на разных отрезках истории. В целом же их можно охарактеризовать, как отношения двух государств-соседей. А ведь как известно, нет хуже людей, чем родственники и соседи! Спарта и Афины зачастую были драйверами греческой цивилизации. Они отлично объединялись перед лицом общего врага и также отлично воевали друг с другом за господство в Элладе.

9. Спартой руководил Царь

Не один только царь.

В Афинах – демократия, в Спарте – деспотия. А на самом деле и там, и там олигархия. Хотя конечно же, политические системы двух полисов отличались, и все написанное выше – упрощение. Тем не менее, правил Спартой не один только царь. Эта должность передавалась по наследству, однако в полисе могло быть два царя в ряде ситуаций. Очень часто при царях были соправители, что-то вроде древних временщиков, этаких «кардиналов Ришелье». Кроме того, огромное значение играл совет старейшин, который имел около 50% всей власти и полномочий в государстве. То, что власть одного человека нужно ограничивать, спартанцы понимали не хуже афинян.

Впрочем, делали они это (как и везде) вовсе не от какой-то особой прогрессивности, а в первую очередь по причине того, что к власти рвались многие, а получали ее далеко не все. Во всяком случае, в желанном объеме. Кроме того, один человек никогда не может справится со всем, хотя бы потому, что он не может быть одновременно в двух местах. Это было серьезной проблемой даже для такого весьма небольшого государства, как Древняя Спарта. При том же царе Леониде был соправитель, который руководил Лаконией, когда царь отправился в поход против персов.

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