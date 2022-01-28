Среди икон, наиболее почитаемых нашим народом, есть одна ― Шуйская-Смоленская икона Божией Матери. О ней пойдёт наш рассказ. Но прежде всего - несколько слов о том, как попали на Русь чудотворные иконы Богородицы, столь почитаемые у нас на протяжении многих веков.

История первого образа Пресвятой Богородицы

Первая икона с изображением Пречистой Девы была написана ещё при её жизни святым евангелистом Лукой. Именовалась она «Одигитрия», что в переводе значит «Путеводительница».

Написана икона была в городе Антиохии, и, проделав длинный путь через Иерусалим, Константинополь и Смоленск, она попала в Москву. По истечении некоторого времени святыня вновь вернулась в Смоленск, а москвичам остались две её копии.

В традициях православной иконописи предусмотрены несколько канонов написания образа Богородицы. Тот из них, о котором идёт речь, получил название «Смоленская». В настоящее время существует множество списков с неё. Одним из них и является Шуйская-Смоленская икона Божией Матери.

Обретение чудотворного образа

Много бедствий знала Российская земля. Среди прочих наказаний Божьих, случались и страшные эпидемии, уносившие тысячи жизней. Одна из них случилась в городе Шуя. Посетила его в 1654 году моровая язва.

Жители города были совершенно беспомощны перед этой напастью, ведь медицинской помощи ещё не было. Каждый день свозили десятки умерших на кладбище, и священники не успевали их отпевать.

Заступничество можно было просить только у Господа Бога, и его Пречистой Матери. Вот с этой целью и было решено вознести молитвы перед новым, только что написанным её образом. К счастью, нашёлся искусный мастер – иконописец Герасим Иконников. В качестве образца художником была использована икона Одигитрия Смоленская. Предание гласит, что в продолжение всех дней работы оставшиеся в живых жители города неусыпно молились и держали пост.

Первое чудо было явлено иконой ещё в мастерской Герасима. Вдруг сами собой изменились черты лица Богородицы, и она приняла иной облик. Вслед за тем, когда уже готовую икону внесли в Воскресенскую церковь, все почувствовали неизъяснимый аромат. Увидев в этом счастливое предзнаменование, горожане упали на колени и принялись усердно молиться. И Шуйская-Смоленская икона Божией Матери спасла город. Эпидемия пошла на убыль, а вскоре и вообще прекратилась. Через год благодарные жители города поставили часовню в память об этом событии.

Чудеса, явленные иконой

В 1666 году специальная архиерейская комиссия придала иконе статус чудотворной. Это состоялось после того, как в течение полутора лет от неё получили исцеление более ста человек, причём все случаи были официально зарегистрированы. С этого времени она получила своё нынешнее название. Датой праздника назначили 15 ноября ― день избавления города от моровой язвы.

В те давние годы города строились в основном из дерева. Часто случалось, что огонь уничтожал в них целые районы. Несколько крупных пожаров пережила и Шуя. Каждый раз урон наносился и Воскресенскому храму, где она неотлучно находилась, и каждый раз икона чудесным образом оставалась невредима. В 1848 году Шуйская-Смоленская икона Божией Матери вновь спасла город от эпидемии. На этот раз Шую посетила холера.

Судьба иконы в последующие годы

На протяжении своей истории чудотворный образ видел многих коронованных особ и членов царствующего дома. Слава его была настолько велика, что, посещая город, они считали своим долгом посетить Воскресенский храм и помолиться в нём. Когда же наступили тяжёлые для церкви годы богоборчества, верные православию люди сохранили икону. Некоторые из них поплатились за это жизнью. Известен случай, когда прихожане храма оказали сопротивление властям, изымавшим церковные ценности и посягнувшим на драгоценный оклад иконы. Одни из них были расстреляны, другие отправлены в тюрьму.

В наши дни ежегодно 15 ноября, в день празднования святой иконы, в городе совершается крестный ход, в котором принимают участие жители Шуи и паломники из других городов.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2401670892489803829/

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