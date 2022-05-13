Почему у Алишера Усманова нет детей, и кто является наследником его состояния?

Выходец из Узбекистана Алишер Усманов с начала двухтысячных является одним из богатейших людей России. Он начал свою большую карьеру с производства пластиковых пакетов, заработал основные капиталы в нефтегазовой сфере, а затем стремительно ворвался в топ-список отечественных предпринимателей путем инвестиций в сфере информации и телекоммуникаций.

Обычно у восточных людей большие семьи, а потому отсутствуют проблемы с наследованием состояния. Но в данном случае стереотип является ошибочным – своих детей у этого человека нет. Как такое получилось и кто в этом случае получит все его богатства?

Наш сегодняшний герой родился в узбекском городке Чуст в 1953-м году и был старшим из четырех детей. Его отец трудился в правоохранительных органах, и после своего назначения на должность прокурора Ташкента перевез свою семью в столицу республики. Алишер был спортивным парнем, но его футбольная карьера не удалась из-за довольно слабого зрения. Зато в фехтование, которым парень увлекся после прочтения «Трех мушкетеров», его с радостью взяли.

Юный узбек начал посещать дворец спорта для тренировок. Он встретил там девушку, которая сначала сама занималась художественной гимнастикой, а затем стала успешным тренером.

Это была Ирина Винер, его будущая жена. Между ними имелась пятилетняя разница в возрасте, что в молодые годы является серьезным препятствием для отношений. По этой причине шпажист Усманов не сумел тогда очаровать еврейскую красавицу, а вместо этого занялся своей карьерой.

С 1971-о по 1976-е годы наш герой обучался в Москве, где стал знатоком международного права. Пару лет он работал в столице СССР, но через некоторое время вернулся назад. Именно тогда и начались отношения с Ириной Винер. К тому времени она успела неудачно выйти замуж, родить сына и развестись, но все равно не потеряла привлекательности в глазах Усманова.

Двадцатишестилетний Алишер начал готовить свою семью к предстоящей свадьбе с рожавшей неузбекской женщиной старше его на пять лет. Но неожиданно оказался за решеткой по делу, которое в независимом Узбекистане объявили сфабрикованным. Ирина Александровна навещала его в местах, не столь отдаленных, и приняла традиционный платок, который по узбекским обычаям означает предложение выйти замуж.

Тем не менее, брак состоялся только через шесть лет, когда каждый из будущих супругов уже переехал в Москву. На тот момент Усманову было 39, а его жене исполнилось 44 года. Собственно, это и является главной причиной того, что у них так и не появилось общих детей. А привычка к одинокому образу жизни и редким встречам исключила эту возможность целиком и полностью. Верный священным узам брака восточный человек так и не завел себе потомство на стороне.

Кто же в таком случае является наследником состояния одного из богатейших предпринимателей нашей страны?

Ну, согласно российскому законодательству, при отсутствии завещания наследниками любого человека являются переживший супруг, его дети или родители. Если дети ушли из жизни, но от них есть внуки, в таком случае свою долю получают они. Но едва ли такой предусмотрительный человек, как Усманов, отказался от возможности дополнительно вознаградить других людей.

В Узбекистане у него остались любимые племянницы и племянники, а также сестры, которые моложе на несколько лет. С Антоном Винер, единственным сыном Ирины Александровны, наш герой всегда поддерживал хорошие отношения. Скорее всего, что-то получит также и он. Кроме того, Усманов не раз объявлял публично, что половину своих богатств желает оставить своим ведущим управленцам и иным талантливым работникам.

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А вы знали об этом?

Для некоторых видов пауков характерно явление матрифагии. Это означает, что подрастающие паучки съедают собственную мать. Но происходит это с её согласия!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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