Георгий Гапон. Священник, сгоревший в огне своей революции.

Выдающаяся роль этого человека в «Кровавом воскресенье», с которого началась революция 1905 года, несомненна. Однако до сих пор в точности неизвестно, какому делу служил Георгий Аполлонович Гапон.

Монархо-революционный профсоюз

Священник из бедных крестьян Полтавщины, постоянно искавший Божьей правды и конфликтовавший с церковным начальством, вдохновенный проповедник, доводивший толпу до экстаза, революционер и агент царской охранки… Всё смешалось в короткой, но яркой жизни этого человека.

В 1902 году Сергей Зубатов, недавно назначенный начальник Особого отдела Департамента полиции, обратил внимание на популярность проповедей Гапона у рабочих Петербурга и поручил ему создание подконтрольной властям рабочей организации. В 1903 году Зубатов был уволен. Однако созданное Гапоном «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» приобрело такую силу, что власти сочли необходимым с нею считаться. Они сделали на неё ставку в противодействии революционной пропаганде.

Формально организация считалась монархической, её устав был утверждён в МВД. Однако Гапон вошёл в тайный контакт с революционерами и предложил им использовать своё «Собрание» как трибуну для пропаганды и структуру для подготовки всеобщей стачки. Скоро такая возможность представилась.

Кровавое Воскресенье

В декабре 1904 года на Путиловском заводе разгорелся конфликт между рабочими и администрацией. Побуждаемые легальной агитацией Гапона и его соратников, рабочие многих предприятий Петербурга бросили работу. Под руководством Гапона составлялась петиция, которую рабочие собирались предъявить царю во время мирного шествия к Зимнему дворцу.

Содержание петиции были заранее известно Департаменту полиции. В ней выражалось пожелание не только улучшения быта рабочих, но и коренного преобразования всего государственного устройства, созыва Учредительного собрания.

Полиция бездействовала. По единодушному свидетельству современников, ничего не стоило бы подавить в зародыше это движение, арестовав Гапона и нескольких наиболее активных агитаторов.

Революционеры прекрасно понимали, чем должно закончиться такое «мирное шествие», и сознательно вели к этому дело. Однако зачем-то этот же роковой финал оказался нужен кому-то из высших эшелонов власти. А в разыгравшемся «Кровавом воскресенье» всё общество обвинило Николая II, которого в тот момент не было в столице.

Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Художник В. Маковский. 1905 г.

Убрать Гапона

Вскоре после расстрела манифестации 9 января 1905 года Гапон был вынужден эмигрировать. Он теперь открыто примкнул к революции, а в октябре 1905 года по всеобщей амнистии вернулся в Россию. Здесь он занялся созданием беспартийной рабочей организации, одновременно снова пытаясь заинтересовать Департамент полиции. Его деятельность вызывала растущее раздражение как властей, для которых он оставался смутьяном, так и революционеров, у которых Гапон отрывал рабочую «паству».

Игра на две стороны не могла кончиться хорошо. Партия эсеров вынесла Гапону тайный смертный приговор за сотрудничество с царской охранкой, который был приведён в исполнение 28 марта 1906 года.

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