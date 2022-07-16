Запорожское «лыцарство»: почему женщинам было запрещено появляться на Сечи

О том, что в Запорожскую Сечь допускались исключительно мужчины, мы хорошо знаем ещё со страниц «Тараса Бульбы», написанного Николаем Васильевичем Гоголем в 1835 году. Великий русский писатель опирался на устное предание и нет оснований ему не доверять. Однако формы, а также причины появления такого мужского военного «монастыря» трактуются историками по-разному.

Запорожская Сечь – русский военно-духовный орден

Любопытно, что первое большое исследование о Запорожской Сечи, в частности – о её однополом составе, вышло только в 1841 году. Толчком к нему наверняка стала повесть Гоголя. Известный публике историк Аполлон Скальковский выпустил в свет книгу «История Новой Сечи или последнего коша Запорожского». В ней он особо настаивал на том, что запорожцы Низового войска, то есть поступавшие на службу в Сечь, давали обет безбрачия. Скальковский полностью уподобил Запорожскую сечь таким явлениям, как ордена крестоносцев – Тамплиеров, Иоаннитов, Меченосцев и т.п. Низовое войско Запорожское, по его мнению, было русским православным вариантом крестоносного военно-духовного ордена.

Эта историографическая традиция получила широкое распространение и тянется вплоть до нашего времени. В частности, современный запорожский историк И.

И. Лыман называет её сторонником известного современного историка христианства Романа Багдасарова, который развивает идею такого предназначения Сечи в статье под красноречивым названием «Земной образ ангельского воинства. Запорожская Сечь как православный рыцарский орден».

Оборотной стороной такого подчёркивания «женоненавистничества» запорожцев является популярная точка зрения, украинского фольклориста Александра Кривошия, о якобы нетрадиционных сексуальных отношениях, практиковавшихся на Запорожье. В качестве аналога он приводит «пятьсот бессмертных» из древнегреческих Фив, трактует некоторые элементы самурайской этики и опирается на другие подобные примеры в истории.

Среди подданных Запорожской Сечи всегда были женщины и семейные мужчины

Все эти крайние трактовки Запорожской Сечи как крепости без женщин не учитывают того, что Сечью Низовое войско Запорожское не ограничивалось ни территориально, ни в гражданском отношении. Даже в «Тарасе Бульбе» Тарас приходит в Сечь, будучи женатым. Правда, жену он оставляет дома, но всегда может вернуться из Сечи к ней.

Украинский историк Михаил Грушевский писал, что Низовое войско представляло собой не только объединение холостых молодцев, но и временное убежище для женатых. В Запорожскую Сечь всегда можно было прийти на какое-то время поучаствовать в вольной казацкой жизни и в любой момент уйти оттуда, если было куда уходить. Это было во времена расцвета Запорожской Сечи в XVI-XVII веках.

В XVIII столетии, незадолго до ликвидации Запорожской Сечи царским правительством, она вообще представляла собой обширную республику, в которой большинство населения занималось хлебопашеством и жило семьями. Есть основания полагать, что изменились в это время и порядки в «столице» – в самой Сечи, местоположение которой само многократно менялось.

Тем не менее фактом является, что, после упразднения Запорожской Сечи, в Новороссийском крае мужчины численно преобладали над женщинами, отмечает Лыман. И в любом случае требует объяснения факт длительного недопущения женщин в «столицу» Запорожского низового Войска.

Двоякие корни мужского Запорожья

И тут за объяснением мы, по-видимому, вынуждены всё-таки обратиться к аналогу духовно-рыцарского ордена на православной русской основе. Недаром запорожцы всегда называли себя «лыцарством», уподобляли военной аристократии. Можно найти в этом и возрождение архаичных мужских союзов, известных по первобытному обществу. Запорожье находилось на окраине тогдашней цивилизации, и для него могла быть характерна реанимация древних отживших социальных институтов.

Таким образом, вряд ли мы ошибёмся, если предположим, что в основе чисто мужского побратимства обитателей Запорожской Сечи – очага казацкого Запорожья – лежало соединение двух институтов. Первый — это возрождающийся при любом общественном регрессе институт мужских союзов, занятых грабежом и войной, и основанный на естественном гендерном разделении. Второй это копирование духовно-рыцарских орденов, существовавших в христианском средневековом мире.

Для самих запорожцев достаточным объяснением недопущения женщин в Сечь всегда было опасение, что их присутствие ослабит боевой дух лыцарства.

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А вы знали об этом?

Древние русские летописи рассказывают, что весной 1223 года к киевскому князю Мстиславу и другим князьям Южной Руси явились послы половцев и просили помочь отразить нового сильного врага, вторгшегося в половецкие степи – татар (летописи не знали народа монголов). Половцы, хотя и причинили за два предыдущих столетия много вреда русским, но справедливо указывали, что против нового врага лучше выступить сообща. Князья не только согласились с половцами , но и убили татарских послов , которые были присланы для предтвращения союза русских князей с половцами. В каком-ты смысле последовавшее затем поражение русских дружин (в результате которого погибли 12 из 21 русского князя, участвовавшего в походе) летопись объясняет гневом Божьим за нарушение русскими древнего права неприкосновенности послов.

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