Оптические иллюзии и головоломки — увидите ли вы все, что нарисовал художник

В каждой картинке есть второй образ, навеянный известными литературными событиями и персонажами.
Отыскать его не так-то просто, но еще сложнее понять, кто из двух является доминирующим объектом, а кто призван просто оттенить, припрятать главное до поры до времени. Дерзайте!
Ответы: на первой картинке изображены Гарри Поттер и Троянский конь, на второй Красная шапочка и Моби Дик, на третьей Белоснежка и Шерлок Холмс.
А вот головоломка из серии «Человек и Природа». В этом шаблонном с виду калейдоскопе листьев припрятано несколько важных символов. Попробуйте отыскать их. Первый — это след человеческой ноги, которая якобы незаметно, а на деле очень даже отчетливо отпечаталась на теле матушки-природы.
Согласно последним исследованиям, планета ежегодно теряет 15 млрд. деревьев. Ее зеленое одеяние меняется безвозвратно, но не всем дано заметить это. Вот простой пример: на том же самом рисунке один лист кардинально отличается от прочих. Какой?
Венгерский мультипликатор Дудольф припрятал на этом поле тюльпанов с зайцами пасхальное яичко. В его поисках тысячи пользователей сломали массу копий, обсуждая головоломку в сети. Это действительно не самая простая задача — все зависит от индивидуальных особенностей людей.
Кто-то написал «это заняло на пару секунд дольше обычного», другие заявили «сломан мозг, но решение найдено!». А вот и правильный ответ.
А вы знали об этом?
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