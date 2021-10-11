Гольфстрим все слабее и слабее: В Европе скоро будет очень холодно?

Эксперты заявляют, что теплое течение Гольфстрим, благодаря которому Западная Европа сохраняет относительно мягкий климат, находится "в самом слабом состоянии за последние 1000 лет".



Гольфстрим переносит теплую воду с Экватора в северное полушарие и любые серьезные проблемы с ним гарантируют резкое похолодание. По словам специалистов, Западную Европу тогда могут ждать куда более низкие зимние температуры.

Ослабление Гольфстрима было выявлено благодаря новому исследованию, проведенному учеными Потсдамского института (Германия). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.



Сообщается, что изменение климата, вызванного в первую очередь деятельностью человека, несет ответственность за ослабление Гольфстрима, а также привело к тому, что крупнейшая система океанских течений, известная как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), находится на грани коллапса.



В настоящее время Гольфстрим только приближается к "переломному моменту", но когда это произойдет, теплая вода уже не будет подниматься вверх к берегам Западной Европы, вызывая непривычные морозы зимой.

Снег на улицах городов Европы.

Авторы исследования не могут сказать, когда именно это произойдет, поскольку пока еще есть шанс остановить это, но для этого потребуется резкое сокращение выбросов углерода.

"На данный момент мы, скорее всего, еще не преодолели критический порог", - заявил журналистам ведущий автор исследования Никлас Боерс, добавив: "Каждый грамм CO2, который мы не выбрасываем в атмосферу, снижает вероятность того, что мы переступим порог".

К слову, знаменитый фильм-катастрофа "Послезавтра" (2004) был как раз основан на том, что в AMOC произошел коллапс.

Кадр из фильма "Послезавтра".

Раньше подобный коллапс считался маловероятным при нынешних уровнях глобального потепления, поскольку система очень медленно ослабевала в течение последнего столетия.

"Потеря динамической устойчивости будет означать, что AMOC приблизился к своему критическому порогу, за которым может произойти резкий и потенциально необратимый переход в слабый режим", - пояснил Никлас Боерс.

Это открытие было одновременно тревожным и неожиданным, поскольку ожидалось, что этот сценарий произойдет при уровнях глобального потепления, намного превышающих нынешние.

Течения океанов.

"Признаки дестабилизации, которые уже видны, - это то, чего я не ожидал и нахожу пугающим. Это то, чему вы просто не можете позволить случиться", - сказал Боерс.



"Большинство данных свидетельствует о том, что недавнее ослабление AMOC напрямую вызвано потеплением северной части Атлантического океана. Но, по нашему мнению, это вряд ли приведет к резкому изменению состояния.



Потеря устойчивости, которая может привести к такому переходу, ожидается после притока значительного количества пресной воды в Северную Атлантику в ответ на таяние ледяного покрова Гренландии, таяние арктического морского льда и общее увеличение количества осадков и речного стока", - пояснил он.

Пресная вода от таяния льда, особенно в Гренландии, за последние несколько десятилетий увеличилась, при этом уже обнаружена региональная дестабилизация ледникового щита Гренландии.

"Чтобы глубже понять это, нам нужно найти способы улучшить представление AMOC и полярных ледяных щитов в комплексных моделях системы Земли и лучше ограничить их проекции. Я надеюсь, что представленные здесь результаты помогут в этом", - подытожил Боерс.

Как бы выглядел мир, если Гольфстрим окончательно ослабеет?



Предполагается, что после такого вся Западная Европа погрузится в очень суровые зимы. Не как в фильме "Послезавтра", конечно, но сравнимо с зимами на западе России.



До 1800-х годов Гольфстрим был относительно стабильным, но течение снизилось после окончания так называемого малого ледникового периода в 1850 году. Температура тогда упала настолько низко, что Темза полностью замерзла, и записи показывают, что лондонцы переходили водный путь пешком.



Последнее отключение течения, вероятно, произошло в конце последнего ледникового периода, 12 000 лет назад, и вызвало падение температуры на 5-10° C в Западной Европе.



В случае еще одного коллапса не только европейские зимы станут намного холоднее, но, вероятно, станут более распространенными летние засухи, штормы и волны тепла.



Уровень моря может подняться почти до 20 дюймов в районе Североатлантического бассейна, который окружает восточное побережье США. В конечном итоге это заставило бы людей, живущих вдоль побережья, спастись от наводнения вглубь суши. Произойдет широкомасштабный коллапс глубоководных экосистем.



В США особенно сильно пострадает Флорида, поскольку поток воды на север будет остановлен, поскольку она собирается на береговой линии штата.



Последствия будут ощущаться не только в Европе и Соединенных Штатах, прогнозы предполагают, что крах AMOC также усилит засуху в Сахаре в Африке.

Источник :https://www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=3075

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