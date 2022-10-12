Как Иосиф Сталин "мыл посуду"

Иосиф Сталин был человеком занятым, и все своё время посвящал работе. Главным для вождя являлось благо советского государства и благополучие народа, и ради этого Иосиф Сталин готов был трудиться целыми сутками.Когда Иосиф Виссарионович стал высокопоставленным человеком, ему не приходилось заботиться о бытовых проблемах. Вождь не убирался в доме, не стирал белье, и не мыл посуду. Все эти обязанности за него выполняли специально обученные и нанятые люди.

Но Иосиф Сталин не всегда мог себе позволить содержать прислугу. Вождь начинал свою политическую карьеру с полного нуля. Некоторое время Иосифу Сталину пришлось провести в ссылке, где ему приходилось самостоятельно стирать белье, мыть посуду, и терпеть многочисленные неудобства и лишения.

Из всех бытовых обязанностей больше всего вождь не любил мыть посуду. В самом начале своей карьеры вождь проживал в одном доме с Яковам Свердловым. Бытовые обязанности они выполняли поочередно, но когда подходила очередь Иосифа Сталина мыть посуду, он «перепоручал» эту обязанность собаке. Вождь собирал все грязные тарелки и чашки, выставлял их на пол, и подзывал своего пса. Собака с удовольствием подбирала все остатки пищи, а после идеально «вычищала» тарелки.

После этого вождь составлял всю посуду в шкаф, и Яков Свердлов даже не подозревал, как на самом деле вождь «моет посуду».

Никаких подтверждений тому, что у Иосифа Сталина была подобная привычка, у историков нет. Но и опровержения отсутствуют. Многие ученые, которые исследовали подробности жизни вождя, описывали эту привычку Иосифа Сталина, как одну из самых странных.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село.Известно, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом!Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками !

Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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