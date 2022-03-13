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Неожиданные любопытные факты о бегемотах

Любимый объект документальных фильмов о природе, бегемот представляет собой огромное и тяжёлое травоядное существо. Бегемоты – третьи по величине наземные животные (крупнее их только слоны и белые носороги), однако они удивительно проворны в водной среде. Также бегемоты печально известны своим агрессивным поведением по отношению к людям: они убивают около 500 человек в год, что делает их самыми смертоносными млекопитающими в мире (после людей). Далее вы узнаете ещё одиннадцать неожиданных фактов о бегемотах.

Неожиданные любопытные факты о бегемотах

1.

Существует два вида бегемотов

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Оба вида относятся к семейству бегемотовые (Hippopotamidae), но принадлежат к разным родам. Обыкновенный бегемот, или гиппопотам, более распространён; он обитает в водных водоёмах Чёрной Африки. Меньший по размеру карликовый бегемот, Choeropsis liberiensis, находится под угрозой исчезновения: численность представителей этого вида составляет менее 2500 особей. Карликовые бегемоты обитают в тропических лесах Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуара.

2.

Киты и дельфины – ближайшие родственники бегемотов

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Несмотря на своё название, которое происходит от греческих слов, означающих «речная лошадь», бегемоты не имеют никакого отношения к лошадям. Они принадлежат к отряду парнокопытных (Artiodactyla), который включает в себя свиней, верблюдов и оленей, а также китообразных (киты, дельфины и морские свиньи).

У бегемотов и китов был общий предок, который жил 55 миллионов лет назад. Бегемоты имеют много общих черт с китообразными, например, кожа, практически лишённая волосяного покрова, и роды под водой. Учёные даже обнаружили, что бегемоты издают щелчки во время движения под водой, похожие на эхолокацию китообразных.

3.

Бегемоты созданы для воды

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Округлые тела, большие головы и маленькие ноги делаю бегемотов похожими на подводные лодки. Большую часть своего времени они проводят, отдыхая в озёрах и реках. Ночью они выходят на сушу, чтобы поесть траву и тростник. Они создают целые тропы, пробираясь через растительность к своим любимым местам. Бегемоты даже спариваются и рожают, находясь в воде.

4.

Бегемоты не умеют плавать

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Удивительно, но эти полуводные животные не умеют плавать. У них плотные кости, из-за которых они тонут в глубокой воде, но у них прекрасно получается ходить, бегать галопом или прыгать в мелких реках и озёрах. Их кости весят достаточно, чтобы достичь оптимальной плавучести; по сути, река для них становится идеальной микрогравитационной средой. Бегемоты могут быть быстрыми, находясь как в воде, так и на суше, где они могут разгоняться до 40 километров в час.

5.

Рыбы помогают бегемотам поддерживать чистоту кожи

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Бегемоты и рыбы наслаждаются симбиотическими отношениями в водной среде обитания. Африканские рыбы, включая цихлид и усачей, питаются омертвевшими клетками, водорослями и паразитами на коже бегемота и во рту. Фионе, знаменитой самке бегемота из зоопарка в Цинциннати, эти спа-процедуры выполняют тилапии.

6.

Красный «пот» бегемота служит солнцезащитным кремом

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Бегемоты часто покрываются розоватым «потом», который на самом деле не является ни потом, ни кровью. Их кожа выделяет два вещества – красное (гиппосудоровая кислота) и оранжевое (норгиппосудоровая кислота) – которые действуют как солнцезащитный крем. Эти пигменты также обладают антибактериальными свойствами против синегнойной палочки и клебсиеллы, которые могут вызывать инфекции.

7.

Бегемоты настолько опасны, что нильские крокодилы стараются держаться от них подальше

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Бегемоты – самые смертоносные млекопитающие в Африке, даже более опасные для людей, чем львы или слоны. Их жертвами часто становятся рыбаки или лодочники, которых они атакуют из-под воды. Бегемоты опрокидывают лодки, топчут и утаскивают людей в озёра, кусая с невероятной силой. Они могут ампутировать конечности, сломать кости и повредить мягкие ткани. В 2014 году 13 человек в Нигере погибли, когда бегемот перевернул их лодку, а в 2018 году бегемот напал на американку во время сафари в Зимбабве после того, как перевернул её каноэ. (Она выжила, отделавшись сломанной ногой.)

8.

Люди охотятся на бегемотов сотни тысяч лет

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Homo sapiens и наши предки охотились на бегемотов, чтобы получить мясо и кости для изготовления орудий труда. Одному из старейших костяных ручных топоров 1,4 миллиона лет, и он сделан из бедренной кости бегемота. Мясо бегемота – важный источник пищи для человека с самого зарождения Homo erectus. Археологи, исследовавшие место обитания возрастом 700 000 лет в Эфиопии, обнаружили многочисленные кости бегемота, на которых были следы от орудий для разделки мяса. Другие археологи, работавшие в бассейне Туркана в Кении, также обнаружили кости бегемота со следами разделки в месте обитания возрастом 1,9 миллиона лет.

Древние египтяне охотились на бегемотов ради мяса, кожи и зубов, в частности клыков, на которых они вырезали защитные символы. Поскольку кости бегемота плотнее и прочнее слоновьих, они были популярным материалом для зубных протезов в 18-м веке.

9.

30-му президенту США Калвину Кулиджу подарили бегемота

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Кулиджу подарили несколько потенциально опасных домашних животных во время его пребывания на посту президента. Это были два льва, которым дали клички Tax Reduction («сокращение налогов») и Budget Bureau («бюро бюджета»), и бегемот Уильям Джонсон, он же Билли, карликовый бегемот из Либерии, подаренный Кулиджу в 1927 году магнатом Харви Сэмюэлом Файерстоуном.

Кулидж отдал Билли (и других экзотических животных) Национальному зоологическому парку, где его свели с самкой Ханной. У них родилось 18 детёнышей, всех из которых назвали Gumdrop («мармеладная конфета») + римская цифра (от I до XVIII). Считается, что все карликовые бегемоты, которые сейчас обитают в зоопарках США, произошли от Билли.

10.

Конгрессмен из Луизианы хотел импортировать бегемотов в качестве домашнего скота

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


В 1910 году США столкнулись с дефицитом говядины, СМИ окрестили эту проблему «мясным вопросом». 24 марта 1910 года представитель (впоследствии сенатор) Луизианы Роберт Бруссард внёс законопроект об импорте бегемотов из Африки, которых должны были поселить в водоёмах Флориды, Миссисипи и Луизианы. Бегемоты должны были стать не только источником мяса, но и уничтожителями водяного гиацинта, инвазивного вида растений, который блокировал потоки ручьёв и реки на юге. Проект Бруссарда, однако, был отклонён.

11.

Инвазивные бегемоты в Колумбии одичали

Неожиданные любопытные факты о бегемотах


Колумбия – единственная страна за пределами Африки, где бегемоты водятся в дикой природе. Наркобарон Пабло Эскобар импортировал одного самца и трёх самок бегемота для своего частного зоопарка, но после того его убили в 1993 году, животных бросили на произвол судьбы. Вскоре эти так называемые «кокаиновые бегемоты» сбежали, размножились и колонизировали реку Магдалена, главную водную артерию Колумбии. Бегемоты оказались в среде, где было много пищи, не было конкуренции и засухи. Их популяция резко выросла.

Сейчас в Колумбии насчитывается от 80 до 100 диких бегемотов, и ожидается, что к 2034 году их число увеличится до 1400. Бегемоты считаются инвазивным видом и представляют серьёзную проблему для правительства Колумбии. Экологи говорят, что животные могут причинить ущерб окружающей среде, например, изменить химический состав рек и прогнать местные виды, такие как ламантины и выдры, но пока общественность стоит на стороне бегемотов.

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