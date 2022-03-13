Неожиданные любопытные факты о бегемотах

Любимый объект документальных фильмов о природе, бегемот представляет собой огромное и тяжёлое травоядное существо. Бегемоты – третьи по величине наземные животные (крупнее их только слоны и белые носороги), однако они удивительно проворны в водной среде. Также бегемоты печально известны своим агрессивным поведением по отношению к людям: они убивают около 500 человек в год, что делает их самыми смертоносными млекопитающими в мире (после людей). Далее вы узнаете ещё одиннадцать неожиданных фактов о бегемотах.



1.

Существует два вида бегемотов





Оба вида относятся к семейству бегемотовые (Hippopotamidae), но принадлежат к разным родам. Обыкновенный бегемот, или гиппопотам, более распространён; он обитает в водных водоёмах Чёрной Африки. Меньший по размеру карликовый бегемот, Choeropsis liberiensis, находится под угрозой исчезновения: численность представителей этого вида составляет менее 2500 особей. Карликовые бегемоты обитают в тропических лесах Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуара.

2.

Киты и дельфины – ближайшие родственники бегемотов





Несмотря на своё название, которое происходит от греческих слов, означающих «речная лошадь», бегемоты не имеют никакого отношения к лошадям. Они принадлежат к отряду парнокопытных (Artiodactyla), который включает в себя свиней, верблюдов и оленей, а также китообразных (киты, дельфины и морские свиньи).

3.

У бегемотов и китов был общий предок, который жил 55 миллионов лет назад. Бегемоты имеют много общих черт с китообразными, например, кожа, практически лишённая волосяного покрова, и роды под водой. Учёные даже обнаружили, что бегемоты издают щелчки во время движения под водой, похожие на эхолокацию китообразных.

Бегемоты созданы для воды





Округлые тела, большие головы и маленькие ноги делаю бегемотов похожими на подводные лодки. Большую часть своего времени они проводят, отдыхая в озёрах и реках. Ночью они выходят на сушу, чтобы поесть траву и тростник. Они создают целые тропы, пробираясь через растительность к своим любимым местам. Бегемоты даже спариваются и рожают, находясь в воде.

4.

Бегемоты не умеют плавать





Удивительно, но эти полуводные животные не умеют плавать. У них плотные кости, из-за которых они тонут в глубокой воде, но у них прекрасно получается ходить, бегать галопом или прыгать в мелких реках и озёрах. Их кости весят достаточно, чтобы достичь оптимальной плавучести; по сути, река для них становится идеальной микрогравитационной средой. Бегемоты могут быть быстрыми, находясь как в воде, так и на суше, где они могут разгоняться до 40 километров в час.

5.

Рыбы помогают бегемотам поддерживать чистоту кожи





Бегемоты и рыбы наслаждаются симбиотическими отношениями в водной среде обитания. Африканские рыбы, включая цихлид и усачей, питаются омертвевшими клетками, водорослями и паразитами на коже бегемота и во рту. Фионе, знаменитой самке бегемота из зоопарка в Цинциннати, эти спа-процедуры выполняют тилапии.

6.

Красный «пот» бегемота служит солнцезащитным кремом





Бегемоты часто покрываются розоватым «потом», который на самом деле не является ни потом, ни кровью. Их кожа выделяет два вещества – красное (гиппосудоровая кислота) и оранжевое (норгиппосудоровая кислота) – которые действуют как солнцезащитный крем. Эти пигменты также обладают антибактериальными свойствами против синегнойной палочки и клебсиеллы, которые могут вызывать инфекции.

7.

Бегемоты настолько опасны, что нильские крокодилы стараются держаться от них подальше





Бегемоты – самые смертоносные млекопитающие в Африке, даже более опасные для людей, чем львы или слоны. Их жертвами часто становятся рыбаки или лодочники, которых они атакуют из-под воды. Бегемоты опрокидывают лодки, топчут и утаскивают людей в озёра, кусая с невероятной силой. Они могут ампутировать конечности, сломать кости и повредить мягкие ткани. В 2014 году 13 человек в Нигере погибли, когда бегемот перевернул их лодку, а в 2018 году бегемот напал на американку во время сафари в Зимбабве после того, как перевернул её каноэ. (Она выжила, отделавшись сломанной ногой.)

8.

Люди охотятся на бегемотов сотни тысяч лет





Homo sapiens и наши предки охотились на бегемотов, чтобы получить мясо и кости для изготовления орудий труда. Одному из старейших костяных ручных топоров 1,4 миллиона лет, и он сделан из бедренной кости бегемота. Мясо бегемота – важный источник пищи для человека с самого зарождения Homo erectus. Археологи, исследовавшие место обитания возрастом 700 000 лет в Эфиопии, обнаружили многочисленные кости бегемота, на которых были следы от орудий для разделки мяса. Другие археологи, работавшие в бассейне Туркана в Кении, также обнаружили кости бегемота со следами разделки в месте обитания возрастом 1,9 миллиона лет.

Древние египтяне охотились на бегемотов ради мяса, кожи и зубов, в частности клыков, на которых они вырезали защитные символы. Поскольку кости бегемота плотнее и прочнее слоновьих, они были популярным материалом для зубных протезов в 18-м веке.

9.

30-му президенту США Калвину Кулиджу подарили бегемота





Кулиджу подарили несколько потенциально опасных домашних животных во время его пребывания на посту президента. Это были два льва, которым дали клички Tax Reduction («сокращение налогов») и Budget Bureau («бюро бюджета»), и бегемот Уильям Джонсон, он же Билли, карликовый бегемот из Либерии, подаренный Кулиджу в 1927 году магнатом Харви Сэмюэлом Файерстоуном.

Кулидж отдал Билли (и других экзотических животных) Национальному зоологическому парку, где его свели с самкой Ханной. У них родилось 18 детёнышей, всех из которых назвали Gumdrop («мармеладная конфета») + римская цифра (от I до XVIII). Считается, что все карликовые бегемоты, которые сейчас обитают в зоопарках США, произошли от Билли.

10.

Конгрессмен из Луизианы хотел импортировать бегемотов в качестве домашнего скота





В 1910 году США столкнулись с дефицитом говядины, СМИ окрестили эту проблему «мясным вопросом». 24 марта 1910 года представитель (впоследствии сенатор) Луизианы Роберт Бруссард внёс законопроект об импорте бегемотов из Африки, которых должны были поселить в водоёмах Флориды, Миссисипи и Луизианы. Бегемоты должны были стать не только источником мяса, но и уничтожителями водяного гиацинта, инвазивного вида растений, который блокировал потоки ручьёв и реки на юге. Проект Бруссарда, однако, был отклонён.

11.

Инвазивные бегемоты в Колумбии одичали





Колумбия – единственная страна за пределами Африки, где бегемоты водятся в дикой природе. Наркобарон Пабло Эскобар импортировал одного самца и трёх самок бегемота для своего частного зоопарка, но после того его убили в 1993 году, животных бросили на произвол судьбы. Вскоре эти так называемые «кокаиновые бегемоты» сбежали, размножились и колонизировали реку Магдалена, главную водную артерию Колумбии. Бегемоты оказались в среде, где было много пищи, не было конкуренции и засухи. Их популяция резко выросла.

Сейчас в Колумбии насчитывается от 80 до 100 диких бегемотов, и ожидается, что к 2034 году их число увеличится до 1400. Бегемоты считаются инвазивным видом и представляют серьёзную проблему для правительства Колумбии. Экологи говорят, что животные могут причинить ущерб окружающей среде, например, изменить химический состав рек и прогнать местные виды, такие как ламантины и выдры, но пока общественность стоит на стороне бегемотов.