Секс: 6 главных мужских страхов

Сегодня мужчины становятся более уязвимы эмоционально, а значит, и в сексе. Но и признаться в своей уязвимости им сегодня легче. Значит, все не так уж плохо, уверены эксперты. Разберем мужские тревоги, начиная с самой актуальной.

1. Отсутствие желания

Об этом феномене заговорили недавно, когда появились специалисты, готовые не только выслушать жалобы пациентов на отсутствие сексуального влечения, но и действительно помочь им.

«Долгое время считалось, что отсутствие желания у мужчин напрямую связано с нарушением эрекции или проблемами с эякуляцией, то есть с чисто физиологическими причинами, — объясняет Игорь Кан, сексолог, сотрудник Центра медицинской сексологии и сексопатологии. — Сейчас же ясно, что в большинстве случаев снижение или отсутствие либидо скрывает сложности психологического характера.

Что обычно говорит на приеме у сексолога взрослый мужчина? «В общем, мы с женой живем нормально, но мне как-то совсем не хочется заниматься сексом...» На вопрос «А чего вам хочется?» мужчины отвечают по-разному: одним ничего не хочется, других увлекает карьера и вообще то, что не связано с сексом».

Нередко любовное желание пропадает, когда сексуальные отношения перестают доставлять удовольствие, становятся механическими, превращаются в скучную обязанность или в строгий экзамен, от которого, естественно, хочется уклониться.

«Мужчина может даже обратиться к врачу с жалобами на здоровье, бессознательно надеясь спрятаться за имидж больного и тем самым найти себе оправдание», — говорит Игорь Кан.

«В то же время у каждого бывают периоды, когда приоритеты просто меняются, — уточняет психотерапевт Александр Орлов. — С возрастом, например, секс перестает занимать мысли мужчин безраздельно, в жизни большинства из них он уступает место другим удовольствиям. Он по-прежнему значим в иерархии ценностей, но уже не является главной из них. Но просто признать этот факт и принять его получается далеко не у всех».

2. Эректильная дисфункция

Большинство пациентов приходят именно с этой жалобой, отмечают наши эксперты. «Многие испытывают отчаянный страх перед собственной сексуальной несостоятельностью, — говорит андролог Сильван Мимун. — С детства мужчину воспитывают как обладателя фаллоса. Поэтому именно в нем он видит доказательство своего существования и основание для того, чтобы его признали мужчиной. И, следовательно, полюбили».

Но такое повышенное внимание к фаллосу делает мужчин очень уязвимыми. Хотя бы раз в жизни каждый из них пережил половое бессилие, момент, когда не получается поддержать эрекцию, в 90% случаев в силу психологических причин. Но мужчины всегда драматизируют такие моменты, чувствуют стыд, начинают реже заниматься сексом. А в результате страхи только нарастают.

Как прервать череду неудач? «Иногда это можно сделать с помощью лекарств и поддержки психотерапевта, — считает Игорь Кан. — Но не менее важен настрой самого мужчины». Ему стоит сконцентрироваться на том, как доставить женщине удовольствие. Убедить ее, что дело не в ней. Так можно восстановить доверие и постепенно найти ритм сексуальной жизни, устраивающий обоих партнеров.

3. Преждевременная эякуляция

«Каждый третий мужчина страдает от преждевременного семяизвержения, которое наступает непосредственно перед проникновением или сразу после него, — говорит Сильван Мимун. — Это самое распространенное мужское половое нарушение и один из основных страхов».

Оно может возникать из-за недопонимания партнеров, которые, возможно, просто не успели договориться, подстроиться под ритм и потребности друг друга: ему достаточно пяти минут, а она мечтает о пятнадцати. Или из-за нерегулярности сексуальных контактов, что усиливает гипервозбудимость мужчины. Но чаще связано с первым, не всегда удачным, половым актом.

Чем больше мужчина переживает из-за риска преждевременной эякуляции, тем больше напрягается и ускоряет ее наступление

«Организм легко привыкает к стремительному семяизвержению, формируется физиологический механизм, который затем воспроизводится рефлекторно», — объясняет андролог. Остановить этот процесс бывает сложно: чем больше мужчина переживает из-за риска преждевременной эякуляции, тем больше он напрягается и тем самым ускоряет ее наступление. Или же промежутки между половыми актами становятся больше, в конце концов он начинает вообще избегать секса, что создает риск проблем с эрекцией. Даже поговорить об этом — значит уже сделать шаг к тому, чтобы исправить положение.

4. Мастурбация

Безобидная «ручная работа», не имеющая побочных эффектов, часто вызывает чувство вины. «Общественная мораль порицает онанизм, приписывая ему ответственность за всевозможные беды, — напоминает Игорь Кан. — Между тем самоудовлетворение — естественная форма сексуальной реализации». Мужчина может прибегать к ней по разным причинам, в том числе из-за отсутствия регулярной половой жизни или из-за ее недостатка.

Мастурбация позволяет избавиться от напряжения, расслабиться. Она безвредна и не должна вызывать опасений — если, конечно, не становится навязчивой потребностью. «Опасен не физический вред от мастурбации, а смена стереотипа поведения: фактически мужчина переходит к аутоэротизму и может оказаться не способен к прежним отношениям в паре, — комментирует Игорь Кан. — Самоудовлетворение не заменяет сексуальных отношений с реальным партнером, оно лишь приносит дополнительное наслаждение».

5. Сексуальные фантазии

«Я женат, люблю жену, у нас дети. Но я не могу избавиться от фантазий, в которых занимаюсь сексом с темнокожей незнакомкой. Что это значит?» «Мне хочется, чтобы моя партнерша занялась сексом с другим мужчиной. Это нормально?» Многие мужчины, осаждаемые фантазиями, сильно переживают по этому поводу. «Между тем фантазии безобидны и вполне допустимы, если не нарушают пространство другого, — уверяет Игорь Кан. — А вот если они становятся навязчивыми, лучше посоветоваться с врачом».

6. Размер пениса

Слишком маленький член — классический мужской страх. Развеять его не под силу ни многочисленным свидетельствам того, что между размером пениса и удовольствием женщины нет прямой зависимости, ни тому факту, что высокой чувствительностью обладает только вход во влагалище — половые губы и клитор, где находятся основные нервные окончания. Мужчин все равно беспокоят размеры, и современная медицина предлагает разные способы увеличения длины и диаметра пениса.

«Большинство мужчин жалуются на малые размеры в состоянии «покоя», — отмечает доктор Сильван Мимун. — Это печально известный «синдром раздевалки». Часто такого мужчину в детстве высмеивали приятели или отец, под видом шутки называли «маломеркой», и он не оправился от этого унижения даже 30 лет спустя».

«Медвежью услугу здесь оказала порнография: мужчина, склонный к сомнениям, не может не разочароваться в собственных параметрах, силах и возможностях, сравнивая себя с увиденным на экране или на страницах журналов, — добавляет Игорь Кан. — Он начинает зацикливаться на этом, делает операции, что часто не решает его проблем. По-настоящему ему помочь может психотерапевтическая работа».

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