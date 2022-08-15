Как сложились судьбы предводителей Белого движения

Гражданская война оставила значительный след в истории нашей страны. Цепь вооруженных конфликтов и противостояний между различными политическими, социальными и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи вылилась в глобальную борьбу межу большевиками и противниками новой власти в лице частей и соединений под предводительством генералов и офицеров бывшей царской армии. Гражданская война закончилась в 1922 году победой «красных» и установлением власти Советов почти по всей стране. Белая армия была разгромлена. Далеко не все ее предводители остались живы и не всем удалось сохранить достоинство и честь после поражения в той войне.

1.

Александр Колчак



Самым известным представителем белого движения стоит, безусловно, считать Верховного правителя России адмирала Александра Колчака.

Его военная карьера успешно двигалась по нарастающей начиная с русско-японской войны 1905 года. В Тихом океане он командовал миноносцем «Сердитый» и участвовал в обороне Порт-Артура. Во время Первой мировой войны Колчак прошел путь от командира минной дивизии Балтийского флота до командующего Черноморским флотом. Будучи убежденным монархистом, он, тем не менее, подчинился Временному правительству и по его заданию отбыл в распоряжение союзников в Англию, а потом в Америку.

Участие Колчака в Гражданской войне началось после его прибытия во Владивосток в сентябре 1918 года. А уже в октябре того же года он вступил в командование добровольческими армиями на востоке страны. Под началом Колчака было 150 000 бойцов и главной целью его армии было объединение с силами Деникина на юге России и совместный поход на Москву.

До лета 1919 года Колчаку вполне успешно удавалось вести боевые действия против Красной Армии, однако со второй половине 1919-го года наступил коренной перелом в войне. Колчак, потерпев ряд крупных поражений, стал терять ранее захваченные территории. Кромке этого против него выступали и меньшевики с эсерами, недовольные репрессивными методами ведения войны.

В январе 1920 года он был предан своими союзниками и выдан большевикам в Иркутске, куда Колчак прибыл с целью переформирования армии и начала нового наступления. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года 45-летний адмирал был расстрелян по постановлению Иркутского комитета большевиков.

2.

Лавр Корнилов



Генерала Корнилова можно считать одним их основоположников Белого движения. Летом 1917 года он был назначен главнокомандующим Русской армией и предпринял попытку государственного переворота с целью захвата власти. Попытка оказалась неудачной, генерал был арестован и до Октябрьской революции содержался в тюрьме в Могилеве. После переворота противники большевиков освободили Корнилова, тот немедленно отправился на Дон и приступил к созданию Добровольческой армии для войны с большевиками.

Действовал Корнилов чрезвычайно жестоко и по его прямому приказу захваченных красноармейцев расстреливали десятками и сотнями. Фактически ведомая им война была войной на истребление. Не знал он пощады и к мирным жителям – любая прямая или косвенная помощь большевикам тоже каралась расстрелом.

Участие Лавра Корнилова в Гражданской войне оказалось недолгим. В марте 1917 года 47-летний генерал был убит влетевшим в окно штаба снарядом. Но на этом все не закончилось. Тело Корнилова, впоследствии выкопанное большевиками из могилы, подверглось такому чудовищному глумлению, что описать это словами невозможно. Впоследствии останки сожгли, а прах растоптали по земле.

3.

Антон Деникин



Был главным сподвижником Корнилова и его первым заместителем. После смерти последнего принял на себя командование Добровольческой армией и вскоре стал «номером 2» в русском Белом движении (первым был Колчак). Военные успехи армии Деникина в 1919 году были столь высоки, что большевики всерьез рассматривали планы по эвакуации Москвы. Однако поражение в Орловско-Кромском сражении стало началом конца Белой армии.

Неудачи следовали одна за другой, и в 1920 году белогвардейцы были отброшены в Крым. Там Деникин передал командование остатков армии барону Врангелю, а сам на английском корабле навсегда покинул Россию.В эмиграции Деникин отошел от активной политической борьбы и занялся написанием книг и изданием своих мемуаров. Начавшуюся агрессию Гитлера против Советского Союза он решительно осудил и наотрез отказался сотрудничать с вермахтом, хотя его об этом просили неоднократно. После окончания Второй мировой Деникин выехал в США, где и скончался в 1947 году в возрасте 74 лет. В октябре 2005 года по инициативе президента Путина останки Антона Деникина и его жены были перезахоронены в Донском монастыре Москвы.

4.

Петр Врангель



Врангеля часто называли «черным бароном» за его привычку носить черную казачью черкеску. Он стал последним лидером Белого движения, вступив в командование Добровольческой армией в Крыму после отъезда Деникина.

Планы барона на Крым были большими и смелыми – он собирался не только удержать его от захвата большевиками, но и создать на базе Крыма «альтернативную Россию», которая стала бы неким плацдармом для контрнаступления белых сил. Но грандиозным планам не суждено было сбыться – со второй половины 1920 года белогвардейцы терпели одно поражение за другим и в ноябре остатки армии вместе с бароном Врангелем покинули полуостров.

Барон обосновался за границей и тут же приступил к созданию Русского общевоинского союза – соединения, которое объединило белогвардейских эмигрантов по всей Европе. Под его знаменами оказалось несколько десятков тысяч человек и РОВС был серьезной силой, несущей угрозы существованию Советской России. Однако осуществить планы нападения и продолжения Гражданской войны у Врангеля не получилось – в апреле 1928 года он скоропостижно скончался от туберкулеза в Брюсселе.

5.

Николай Юденич



Во время Первой мировой войны Юденич успешно воевал на Кавказском театре военных действий, а с началом Февральской революции перебрался в Петроград, где некоторое время находился на нелегальном положении. После прихода к власти большевиков Юденич эмигрировал в Хельсинки, где через некоторое время при поддержке Англии создал «Русский комитет» – очередное антибольшевистское движение.

К лету 1919 года получив финансирование и полномочия от Колчака, он создал Северо-Западную армию и поставил перед собой задачу захвата Петрограда. С начала осени до октября 1919 года войска Юденича продвинулись в направлении столицы и даже заняли Пулковские высоты. Однако дальнейшее его наступление было заблокировано резервными войсками Красной Армии. Фронт был прорван, началось контрнаступление красных и армия Юденича обратилась в бегство.

После того как войска Северо-Западной армии были разгромлены и прижаты к границе с Эстонией, Юденич объявил о роспуске СЗА и через Стокгольм эмигрировал в Лондон. Оттуда он перебрался во Францию, где и обосновался, отойдя от политической деятельности. Умер в Каннах в 1933 году в возрасте 71 года.

6.

Владимир Каппель



Каппель стал первым антибольшевистским правителем России, организовав летом 1918 года отдельную стрелковую бригаду Народной армии. За короткий промежуток времени его отряды смогли взять Сызрань, Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти), Симбирск (Ульяновск) и Казань. Однако потом военная фортуна отвернулась от генерала – его войска были вынуждены отступить в сторону Сибири. После того как на востоке страны все антибольшевистские силы были объединены под началом Колчака, Каппель стал его ближайшим сподвижником и возглавил 1-й Волжский корпус.

После ареста Колчака Владимир Каппель оставался верен ему и даже предпринял попытку освободить того в Иркутске. Однако двигаясь по руслу замерзшей реки генерал провалился в полынью, получил сильнейшее обморожение ног, которое привело к гангрене. К ней добавилось сильнейшее воспаление легких. Генерал умер в январе 1920 года на разъезде Утай близ станции Тулун. А его корпус был разбит красными на подходах к Иркутску.

7.

Петр Краснов



После Октябрьской революции Краснов, будучи командующим 3-м конным корпусом, предпринял атаку на Петроград. Однако его корпус был разбит, а сам он арестован большевиками. Но красные, поверив на слово генералу, выпустили его на свободу. Краснов уехал на Дон, где присоединился к восстанию казаков и после взятия теми Новочеркасска, возглавил армию Донского казачества.

После поражения Германии в Первой мировой, на которую делал ставку Краснов, его Всевеликое Войско Донское присоединилось к Добровольческой армии Деникина. Когда началось тотальное отступление последней, Краснов подал в отставку и уехал сначала к Юденичу на северо-запад России, а потом и вовсе в эмиграцию.

Там он активно сотрудничал с РОВСом, созданным бароном Врангелем, а когда началась Вторая мировая война, Краснов выступил на стороне вермахта, призывая казаков–эмигрантов воевать против СССР. В 1943 году он стал начальником Главного управления казачьих войск имперского министерства Восточных оккупированных территорий.

Но в мае 1945 года Краснов и остатки его войска были захвачены англичанами в Европе и выданы Советскому Союзу. После состоявшегося в 1946 году суда, Петр Краснов и ближайшие его сподвижники были приговорены к смертной казни. Приговор привели в исполнение в январе 1947 года в Лефортовской тюрьме.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2545076116079249944/

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