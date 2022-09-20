Существовал ли Иисус Христос в реальности с точки зрения истории?

Несмотря на критическое отношение исторической науки к религии в силу недоказуемости того, что написано в священном писании, многие персонажи из христианства действительно жили на земле. Так, не ставится под сомнение историчность большинства апостолов, кроме того, большая часть христианских святых действительно существовала, это реальные люди, оставившие свой след в развитии религии. Но что с Иисусом Христом? Логично было бы предположить, что образ его стал собирательным, впитавшим в себя некоторые ценности определенных прослоек древнего населения. Но вот в чем тонкость – если человек когда-либо действительно топтал землю, то в историю он войдет со своими недостатками, а образы собирательные, как правило, идеальны. И с Христом тут не все так просто...

Внешность Христа не известна никому. Скорее всего, он был похож на среднестатистического еврея своего времени, коим и являлся.

Кто такой Иисус Христос с точки зрения исторической науки

Так как, повторимся, история критически подходит к религии, рассуждать о Христе будем исключительно с точки зрения материальной, если так угодно, биографически. Согласно многочисленным анализам святого писания и записей современников Иисуса, родился он в Назарете в промежутке между 7 г.

до н.э. и 4 г. н.э. в семье плотника Иосифа и Марии. О детстве и юности его известно крайне мало, встречаются лишь эпизодические записи, самая известная из которых повествует о входе Христа в Иерусалимский храм в возрасте 12 лет.

Более полное жизнеописание Иисуса Христа начинается примерно с его тридцатилетнего возраста, причем, если отбросить в сторону религиозные мысли, возникает следующий образ:

человек создал свою идеологию или учение, нацеленное на определенные слои населения, в первую очередь, бедноту;

стал проповедовать в народе, собирая вокруг себя последователей;

до определенного момента власти Иудеи внимания на него не обращали, потом узрели в нем преступника, и казнили.

Кстати, Христос упоминается не только в сугубо христианских источниках, но и у Гая Светония, Тацита, Плиния младшего и некоторых других. И они явно не были последователями Иисуса, так что речь идет не о собирательном образе, а о реальном историческом персонаже!

Гроб Господень в Иерусалиме. Несколько лет назад археологи исследовали раствор, которым крепилась плита на смертном ложе, предположительно, Христа, и пришли к выводу, что положена она была около 325 г. н.э. Именно в это время мать римского императора Константина Елена нашла в Иерусалиме погребальную пещеру с крестом и надписью "Иисус Назарянин, Царь Иудейский", и поставила в ней ту самую плиту.

Негативные описания как подтверждение реальности

Представьте, что некто пытается вывести собирательный образ, отражающий «божественный свет» (условно назовем это так). Он может наделить свое «творение» любыми чертами, которые только придут ему в голову, но с оговоркой – образ этот получится идеальным, без единого отрицательного качества. С Христом ситуация немного иная:

есть указания на его, скажем так, не совсем корректное поведение в отношениях с родителями;

судя по всему, он был довольно вспыльчивым человеком, гневливым, во всяком случае, в ранние годы;

распятие на кресте не могло быть чем-то «светлым».

На последнем пункте остановимся подробнее – распятие на кресте было не только очень мучительной казнью, но еще до неприличия позорной, ей подвергали в основном для, скажем так, уничижения приговоренного человека. Если бы образ Христа был собирательным, то есть полностью вымышленным, то и казнь бы его была описана совершенно иная, так как идеал должен быть идеален во всем!

Уважаемые читатели! Тема затронута очень щекотливая, посему хотим сделать пояснение – мы не пытались оскорбить ни чувств верующих, ни чувств атеистов, просто историческая оценка реальности существования Христа. Кроме того, призываем вас к взаимоуважению – не стоит оскорблять других пользователей, если их взгляды расходятся с вашими. Благодарим за внимание :)

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А вы знали об этом?

Зачатие Марии от Святого Духа — одно из самых спорных мест в Библии. Однако, современная наука вполне допускает теоретическую вероятность реальности этого события. Мария могла стать первым человеком в истории, прошедшей партеногенез — процесс, при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.В 2000-м году группа японских ученых сумела доказать теоретическую возможность осуществления партеногенеза у млекопитающих.

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