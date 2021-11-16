Бытовуха в отношениях: как разделить обязанности мужчины и женщины

Рано или поздно в любых отношениях возникают проблемы. Конфликтные ситуации по поводу домашнего быта — самая распространенная проблема возлюбленных. Люди начинают ссориться, выяснять отношения, видеть недостатки друг в друге, поэтому их любовь отходит на второй план. Бытовуха в отношениях — это главная причина, по которой разрушаются семьи. Попробуем разобраться в том, как избежать ее, чтобы жить в любви и гармонии друг с другом.

Что это такое?

Есть два понятия — быт и бытовуха. Разберемся в их определении. Быт — это то, что необходимо людям для комфортного совместного проживания. Сюда входят такие обязанности, как:

Приготовление еды — нужно не просто приготовить, но еще и составить меню, купить продукты, помыть посуду и убраться на кухне. Уборка в доме — необходимо раскладывать вещи по своим местам, выносить мусор, проводить генеральную уборку или же просто протереть пыль.

На самом деле в быте нет ничего страшного и плохого. Это обычное явление, которое окружает людей с самого детства. К тому же, будучи еще детьми, мы всегда живем с кем-то. Но почему-то именно со взрослением мы начинаем замечать быт тогда, когда начинаем жить с возлюбленным человеком. Вот тогда и появляется вопрос: как бороться с бытовухой в отношениях и что это такое?

Бытовухой называется явление в отношениях, когда у одного из партнеров или же у обоих домашние обязанности начинают вызывать негативные эмоции. К примеру, партнершу раздражает то, что ее мужчина не убирает за собой, разбрасывает вещи. А мужчине не нравится, что повсюду разбросана косметика, а все полочки заняты ее платьями. На этой почве и возникают скандалы.

Признаки бытовухи

Рассмотрим главные признаки этого неприятного явления, чтобы лучше понять, что значит бытовуха в отношениях:

У человека нет желания выполнять домашние обязанности, хоть он и понимает, что это нужно сделать. Партнеры не могут распределить обязанности между собой или попросту этого не хотят. Партнеров начинают раздражать всякие мелочи. К примеру, крошки на столе, незакрытый ящик, запах дезодоранта. Человеку больше не хочется радовать своего партнера, он не старается сделать ему приятно.

Конечно же, есть и другие признаки того, что появилась бытовуха в отношениях. Правила чаще всего хочет установить каждый из партнеров, поэтому и получаются конфликтные ситуации.

В связи с этим многих интересует, как пережить ее и почему она возникает? Каждая сказка рано или поздно заканчивается, но никто нам не рассказывает о том, что происходит после. Нам говорят только о том, что жили они «долго и счастливо».

Почему же так? Да потому что после этого начинается обычная размеренная жизнь. Букеты больше не дарятся, а стихи не посвящаются. Вместо этого появляются вопросы о том, куда же делись эти носки, почему на столешнице много крошек. Девушка больше не ждет своего мужчину в красивом нижнем белье, потому что устала после уборки и готовки на кухне, поэтому ей уже ничего не хочется.

И так продолжается день за днем. Постоянно добавляются лишь новые мелочи, которые способны спровоцировать скандал. Партнеры ругаются, потом снова мирятся, а затем снова возвращаются к началу. Но разве невозможно прервать этот замкнутый круг? Как избавиться от бытовухи в отношениях?

Что же делать?

Приводим важные рекомендации, которые способны дать вашим отношениям второй шанс.

В первую очередь необходимо осознать и принять то, что сейчас ваши отношения зашли в тупик. Для того чтобы выйти из него, каждому партнеру необходимо сделать выбор. Вы можете навсегда расстаться или же попробовать что-то сделать, чтобы ваши отношения вышли на новый уровень, устраивающий обоих партнеров. Также можно сложить руки и ничего не делать, просто продолжать мучиться и страдать. Но разве это счастливая семейная жизнь?

Попробуйте вернуть былую романтику. Вспомните то время, когда вы вместе посещали рестораны и кино. Когда радовали своего близкого человека маленькими сюрпризами. Женщина может надеть красивое платье, сделать укладку и приготовить любимое блюдо своего супруга. А он, в свою очередь, подарить ей цветы и напомнить о том, почему он ее так любит, какая она у него хорошая. Если дома одна лишь негативная энергия, то возвращаться в дом нет никакого желания, поэтому нужно поработать над воссозданием уюта.

Уделите время себе

Не стоит забывать о себе, чтобы потом не думать о том, как избавиться от бытовухи в отношениях. Личное пространство имеет в этом большое значение. У каждого человека есть свои интересы и желание побыть наедине с собой.

Договоритесь с партнером, что будете раз в неделю проводить время по отдельности. К примеру, с друзьями или же просто в одиночестве. Это должно быть какое-то интересное занятие, которое приносит вам удовольствие — шопинг, фитнес, визит в салон красоты или же посещение развлекательного центра. Благодаря этому у вас появится возможность расслабиться и отдохнуть, навести порядок в своих мыслях, набраться новых сил и соскучиться по своему партнеру.

Найдите для себя занятие

Откройте в себе свои творческие способности. Творчество всегда хорошо влияет на людей и на их настроение, а от этого становится лучше и окружающим. Сейчас доступно большое количество информации, бесплатных видеоуроков. Также на этом можно поиметь прибыль. Те, кто любит делать что-то своими руками, могут продавать свои изделия на онлайн-площадках.

Развивайтесь и открывайте мир

Никогда не забывайте о себе и о своем развитии. Когда у женщины появляются дети, то она отдает все свое свободное время им. Она начинает сидеть дома, ее окружают только проблемы и домашние хлопоты, поэтому у нее нет ни сил, ни времени, чтобы следить за собой. Женщина начинает жить не своими мыслями и интересами. Ее потребностей больше не существует, есть только потребности ее детей и мужа.

По этой причине она перестает быть интересной своему мужчине, что может привести к разводу. Ни в коем случае нельзя ставить на себе крест. Ищите для себя что-то новое, увлекайтесь чем-то и развивайтесь, чтобы быть интересной другим людям. То же самое можно сказать и о мужчинах, ведь кому будет хорошо с тем, кого ничего в жизни не интересует? Это вам поможет разобраться в том, как разбавить бытовуху в отношениях.

Экспериментируйте в постели

Секс очень важен в отношениях, поэтому нужно экспериментировать, чтобы не терять интерес друг к другу. Если вам что-то не нравится или хочется чего-то нового, то обязательно делитесь со своим партнером. Старайтесь больше говорить о чувствах и желаниях друг друга. Если у вас есть какие-то комплексы, из-за которых вы чувствуете себя зажатым, то с этим можно справиться на специальных курсах, посвященных сексуальной образованности. К примеру, йоговские практики или же тантрические.

Общайтесь и будьте наедине

Если замучила бытовуха в отношениях, что делать? Побольше говорить и интересоваться друг другом. Избегайте бытовых тем, которые уже приелись. Говорите о том, что вас интересует или же волнует, благодаря этому партнеры сближаются.

Старайтесь как можно больше времени проводить вдвоем, чтобы вам не мешали дети и родители. Вспомните то время, когда вы ходили на свидания. Постарайтесь подготовиться к нему так же, как в то время. Ощутите это волнение и желание быть вместе. Для разнообразия можно вдвоем посетить какой-нибудь мастер-класс. К примеру, сделай что-то своими руками или же сходить на танцы. Поговорите и подумайте о том, что бы вам хотелось сделать вместе. Придумайте свою традицию, которая будет только у вас. Благодаря этому вам станет интересно проводить время вдвоем, что очень благоприятно скажется на ваших отношениях.

Мелкие радости

Избавиться от бытовухи в отношениях вам помогут мелкие, но приятные знаки внимания. Встречайте свою половинку поцелуем, а также всегда провожайте ее, когда она куда-то уходит. Прижимайтесь к ней, чтобы дать ей почувствовать, как она вам близка. Именно на этом строится совместная жизнь и хорошие взаимоотношения, а прилагать какие-нибудь фантастические усилия абсолютно не нужно.

Ведь на самом деле нельзя избавиться от бытовухи в отношениях. Вы можете ее только смягчить. Сам по себе быт совсем не страшен. Проблема может заключаться в том, что рядом нет человека, которого вы действительно любите и у вас нет желания разбираться с ним в бытовых вопросах. Ведь намного хуже чистота в дома тогда, когда вам не за кем убрать грязную тарелку.

Распределите обязанности

У каждого человека есть свои привычки и правила, которые касаются быта. Ведь зачастую долгое время мы живем, прислушиваясь только к себе и делая то, что хотим. Поэтому, когда в доме появляется новый человек, это может перевернуть все вверх дном. Ведь раньше вы никогда не задумывались, что кому-то может мешать ваш носок внутри сапога. Почему она так ругается по этому поводу и что в этом такого? Но именно из-за таких мелочей и начинаются конфликты в быту.

Зоны ответственности

Чтобы избежать разногласий, следует выделить зоны ответственности. Естественно, как только вы начали жить вместе, то вам хотелось быть активными и во всем помогать друг другу. У вас было желание делать все вместе, чтобы приносить положительные эмоции себе и своему партнеру.

Но с возрастом каждый человек начинает понимать, что обязанности следует делить. Какие-то легче и приятнее делать ей, а другие — ему. Существует стандартное деление обязанностей, согласно которому мужчина зарабатывает деньги, а женщина воспитывает детей и следит за уютом в доме. Также есть и нестандартные, где женщина зарабатывает больше мужа, а готовить есть не умеет. Все это касается только вас, поэтому и подбирать обязанности необходимо под себя.

Если вы оба работаете и устаете одинаково, то не нужно заставлять ее еще после работы готовить и заниматься домашними обязанностями самостоятельно. Необходимо помогать друг другу, а не перекидывать все на кого-то одного. Если жена стала готовить ужин, то муж в это время может развесить стирку или же вытереть пыль. Можно сделать и наоборот. Мужчина принимается готовить ужин, а она гладит ему вещи.

Если вы не станете командой, то со временем женственная и хорошая девушка превратится в злую и уставшую женщину, которой нет ни до кого дела. Мужчина же, в свою очередь, станет ленивым мужланом, которого интересует только телевизор.

У кого какие обязанности?

Для того чтобы понять, как избежать бытовухи в отношениях, необходимо распределить между собой обязанности. Подумайте над тем, что лучше делать женщине, а что мужчине.

Чаще всего женщина заботится об уюте в доме, но если у мужчины это лучше получается делать, то почему бы и нет? Каждому свое, поэтому не нужно следовать стереотипным представлениям, делайте то, что вам нравится, и никогда не сваливайте все на одного человека.

Это поможет вам понять, как пережить бытовуху в отношениях. Поговорите между собой. Возможно, у женщины есть какая-то обязанность, которая доставляет ей неприятные эмоции. Если это так, то мужчине следует взять ответственность за ее выполнение на себя. Тогда женщина расцветет и будет очень благодарна, а мужчина получит удовольствие от того, что помог любимой. Именно таким образом следует распределять обязанности между мужчиной и женщиной, чтобы бытовуха в отношениях не портила вашу любовь.

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