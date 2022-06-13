Зачем Петр I и его генералы срочно требовали четыре тысячи мешков шерсти во время второй осады Нарвы

Весьма занятное и не совсем понятное в наши времена требование регулярно появлялось в переписке генералов русской армии с интендантами и прочими снабженцами.

Например, фельдмаршал Огильви писал Меншикову, что он просил приготовить для организации штурма Нарвы в 1704 году четыре тысячи мешков с шерстью. Но в итоге:

«нашел при артиллерии только 300».

Ранее о подготовке тысячи мешков с шерстью сообщал Петру I Яков Брюс.

А в 1708 году уже Петр требовал как можно быстрее доставить в Санкт-Петербург

«тысячу мешков холщовых с шерстью, величиной как с человека, на коленях стоящего закрыть может».

Так зачем эти мешки были нужны?

А это в принципе становится понятно из требования Петра Алексеевича. Дело в том, что такой мешок с шерстью гасил энергию летящей пули. Все-таки тогда они были большие, а скорость была невысокой. И мешок с шерстью задерживал ее. Если и не полностью, то гасил энергию выстрела в достаточной степени, чтобы сберечь жизнь солдата, укрывшегося за таким мешком.

То есть получается, что эти мешки с шерстью играли роль бронежилетов. Не всегда они имелись в достаточном количестве, как это получилось с Огильви. Но у него, надо сказать, вообще дела на русской службе не во всем заладились, так что через несколько лет он уехал. Но когда за контроль брался государь Петр Алексеевич, надо предполагать, что мешки появлялись быстро, в нужном месте и в потребном количестве. Потому с Петром I спорить не стоило.

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А вы знали об этом?

В 1857 году Карл Маркс опубликовал свою небольшую работу «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», известную также как «Секретная дипломатия XVIII века». Вплоть до 1990 года её полный текст не издавался в нашей стране на русском языке. И неудивительно. Ведь тогда бы все поняли, что «основоположник научного коммунизма» был отъявленным русофобом. Однако, нарисованная им неприглядная картина возвышения Москвы, это лишь краткий конспект соответствующих томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Если крупнейший официальный российский историк так писал об основателях Российского государства, стоит ли удивляться, что «основоположник научного коммунизма», никак не обязанный хвалить Россию, использовал его негативные дефиниции для создания отталкивающего в целом образа русской государственности и её выдающихся деятелей?

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