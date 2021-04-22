Такая свобода нам не нужна: почему крестьяне восставали против отмены крепостного права

В историческом контексте отмена крепостного права воспринимается нами как нечто сугубо позитивное. Тем не менее в день оглашения манифеста об освобождении крестьян на улицах Петербурга дежурят роты военных: государство готовится к массовому недовольству и народным волнениям. Как оказалось, не зря.

В столице все проходит спокойно. Лишь пару дней спустя текст манифеста долетает до деревень и оглашается среди крестьян. Грамотные батюшки зачитывают его в церквях, но народ слушает волю царя с явным недоумением. Из церквей люди выходят, мягко говоря, разочарованными. В то время как Герцен восхищенно пишет об Александре II, что «Его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников», в народе зреет мнение, что благодарить царя незачто. В чем же было дело?

Александр II читает Манифест об отмене крепостного права в Санкт-Петербурге. Картина Г. Диттенбергера

Что огорчило крестьян?

Глобально, в манифесте было два момента, которые омрачили новость об отмене крепостничества:

Во-первых, крестьян освободили без земли: они должны были и дальше работать на помещика, чтобы выкупить участок, на котором живут. До того момента «дворовые люди» получали статус временнообязанных.

Во-вторых, манифест устанавливал переходный период к новому порядку – 2 года.

В этот период крестьяне продолжали платить оброк (денежный или товарный налог) и отрабатывать барщину (принудительный труд). Также это время отводилось на создание нового административного устройства. Однако помещики сохраняли свои права, пока реформа не доберется до их имения. Например, сохраняли право «суда и расправы».

«Чтение положения 19 февраля 1861 года». Картина Г. Мясоедова

Крестьян, которые хотели свободы здесь и сейчас (и желательно с правом собственности на землю), такая отмена крепостничества не обрадовала. Сразу начали возникать теории заговоров о том, что помещики и духовенство сговорились и исказили волю царя в свою пользу. Недовольство быстро переросло в массовые протесты.

Как крестьяне протестовали?

С 1861 по 1863 по Российской империи прокатилось более 1100 выступлений. В основном протесты были мирными. Как правило, более подробного общения с администрацией хватало, чтобы избавить народ от ложных домыслов. Но кое-где крестьяне били священников, громили административные конторы и искали других грамотных людей, чтобы те прочли манифест «правильно». Многие отказывались работать и платить оброк. В этих случаях государство прибегало к силе оружия.

Одно из самых громких выступлений произошло в Казанской губернии. Крестьяне из села с колоритным названием Бездна пришли к своему самому грамотному односельчанину по имени Антон Петров. Тот прочел манифест и заявил, что царь даровал волю еще в 1858 году и платить помещикам уже давно не нужно. Выгодная трактовка Антона Петрова быстро прославила его на всю округу и превратила его в идейного лидера восстания. В апреле 1961 года в Бездне собрались 4 тысячи крестьян.

Антон Петров сдается военным, держа в руке положение о крестьянах

Чтобы успокоить народ, в село послали две роты пехоты под командованием графа Апраксина. Он требовал выдать Петрова, но крестьяне стояли на своем. Тогда военные дали по толпе несколько залпов. По разным данным было убито от 96 до 350 человек. В результате Антон Петров сдался сам и очень скоро был публично расстрелян.

Несмотря на то, что восстание было мирным, а крестьяне не держали в руках оружия, многие из них были сосланы и наказаны розгами. Однако данный случай – это скорее исключение. К середине 1860-х крестьяне смирились со своей судьбой и выступления утихли.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/takaya-svoboda-nam-ne-nuzhna-p...

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