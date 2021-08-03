Зана из Тхина: кем на самом деле была странная женщина, жившая в плену у абхазского князя

Одна их самых живучих легенд нашего времени — йети, или «снежный человек». Множество людей утверждает, что видели этих созданий своими глазами, но точных доказательств существования снежных людей все еще нет. Кроме одного — в середине XIX века в Абхазии проживала необычная женщина, похожая на йети. И даже оставила потомство.

Зана – кавказская «снежная женщина»

В 60-х примерно годах XIX века в лесистых горах Абхазии охотился какой-то князь. И не раз видел огромное существо, похожее то ли на человека, заросшего волосами, то ли на обезьяну, бегавшую на двух ногах. В Абхазии не сомневаются в том, что в горных ущельях живет чудище абнауаю. Князь понял, что перед ним это самое диковинное существо и распорядился поймать его. Охотники выполнили приказ, причем довольно оригинальным способом – бросив на поляне пропахшие потом штаны. Абнауаю заинтересовался, вышел на запах, стал заниматься пестрой тряпкой. Тут-то его и схватили. Впрочем, не его, а ее. Абнауаю оказался женщиной. Князь подарил диковину своему другу, тот – еще одному. Так пленница оказалась в селении Тхина у помещика Генабы. «Снежную женщину» назвали Заной.

Зана была высокой – два метра, и очень сильной. Все ее тело покрывала густая шерсть бурого цвета. Волосы на голове были черными. На лице волосы тоже росли, но редко. Нижняя часть лица выдавалась вперед, как у обезьяны. Еще старожилы Тхины описывали огромную грудь, очень крупные зубы, длинные ноги со здоровенными ступнями. Пальцы на ногах Зана могла раздвигать очень широко. Кожа у нее была черного цвета.

Оказавшись в неволе, Зана поначалу вела себя очень буйно, ее пришлось посадить в специальную клетку из толстых бревен. Потом привыкла, стала брать еду и слушаться хозяина. Тогда ее перевели в жилище из плетеных прутьев. Зана выкопала себе яму в земле и там спала. Когда она окончательно обвыклась, Генаба стал отпускать ее побегать вокруг селения и искупаться горной реке, что она очень любила. Говорить Зана так и не научилась, выполняла простую работу, перенося тяжести, слушалась только хозяина, легко впадала в ярость. В селении ее боялись. Впрочем, как выяснилось очень скоро, не все. Зана, живя в Тхине, не менее пяти раз становилась матерью. Ее любовниками были разные мужчины, бытовала легенда, что Генаба и его собутыльники специально для этого опаивали беднягу.

Родив первого и второго малыша, Зана отнесла их к реке и окунула в холодную воду. Дети умерли, и впоследствии у нее стали отнимать новорожденных, которые выросли и стали совершенно нормальными людьми. Старожилы говорили о четырех детях Заны – двух дочерях и двух сыновьях. Что стало со старшими детьми Заны неизвестно, но ее младший сын по имени Хвит прожил в селении Тхина всю жизнь, и умер уже в советское время. После него остались дети, в том числе и дочь Раиса.

И Зана и Хвит были похоронены на местном кладбище.

Исследования

Эта удивительная история заинтересовала криптозоолога Бориса Поршнева, который в 60-х годах побывал в Абхазии, расспрашивал старожилов, особенно тех, кто лично знал Хвита, и даже отыскал аксакала, который в детстве видел саму Зану. После этого «снежной женщиной» из Абхазии занимался кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии Игорь Бурцев. Он предпринял попытки отыскать останки Заны, проводил раскопки на кладбище Тхины, но смог найти лишь могилу младшего сына Заны. Череп Хвита был доставлен в Москву. Бурцев общался и с внучкой Заны, Раисой Хвитовной, которая работала на почте. В облике этой женщины Бурцев усмотрел негроидные черты, но в целом, ничего необычного не было.

Версии

Зана – слабоумная негритянка.

Эта версия не так уж невероятна, как может показаться. Дело в том, что в Абхазии издавна живет небольшая этническая группа абхазских негров. Одни выводят их происхождение еще со времен античности, мол, обосновались здесь когда-то выходцы из Эфиопии, другие говорят, что в XIX столетии какой-то из местных помещиков приобрел себе рабов на плантации цитрусовых. Как бы то ни было, неграми в Абхазии никого особенно не удивишь. Зана была чернокожей, и ее потомки имели негроидные черты. Что же до волосатости, то писатель Фазиль Искандер, который тоже занимался этой историей, предполагает, что старожилы приписали Зане такой облик, чтобы порадовать исследователей, которым ну очень хотелось отыскать в Абхазии «снежного человека». Бурцев в свое время передал фрагменты черепа Хвита профессору Оксфордского университета Брайану Саксу для генетического анализа. В 2015 году Сакс опубликовал результаты экспертизы. Зана, по его словам, была «стопроцентной африканкой». При этом он указывал, что матушка Хвита не имела генетического сходства ни с одной из ныне живущих африканских групп.

Зана – реликтовый гоминид, возможно, неандерталка.

Эта версия маловероятна хотя бы потому, что неандертальцы, в соответствии с современными исследованиями, были отнюдь не так примитивны, как описывают Зану. Можно предположить, что она относилась к какому-то другому виду реликтовых гоминидов, эта версия особенно любима сторонниками существования йети. Однако, сделать какие-либо выводы на основании одних только описаний совершенно невозможно.

Антрополог Станислав Дробышевский говорит по этому поводу: «… ни в одно научное учреждение не поступило никаких вещественных доказательств её существования ... Есть только рассказы. Череп потомка я видел на фотографии, ничего принципиально необычного в нём нет. Череп как череп. Фотографии потомков Заны тоже не отличаются какой-то экзотичностью. Думается, гибрид с реликтовым гоминидом должен выглядеть куда как более специфически. Очень бы хотелось, чтобы Зана и впрямь оказалась снежным человеком, но пока доказательств тому нет».

Источник : https://cyrillitsa.ru/pravdali/162146

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