7 способов защитить свою ауру

Аура – это наше силовое поле, которое связано с сигналами, посылаемыми вселенной. Она может считывать информацию о прошлом, настоящем и будущем.

Важна ли Аура?

Безусловно! Это настолько важно, что можно сравнить игнорирование правильной защиты с преступлением. Но что в ней такого важного?

• Наша аура обладает очень чувствительной информацией о том, кто мы есть на самом деле.

• В ней есть закодированная информация о нашем прошлом, настоящем и будущем.

• Наша аура может вибрировать в разных ритмах, соответствуя текущим эмоциям. Более того, сильная аура может помочь нам достичь определенных успехов в магии.



• Аура – это способ общения с нашей средой. Поэтому, когда она очищена и сильна, мы можем извлечь пользу из сеансов исцеления и волшебства природы.

• Точно так же, когда наша аура сильна, она может предотвратить атаки извне. Следовательно, она может уберечь нас от физической и эмоциональной болезни. Но не забывайте прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и к советам врачей!

Как защитить и уберечь свою ауру

Ниже мы перечислим 7 древних способов, которые помогут вам достичь лучшего баланса и защитить свою ауру. Конечно, для максимальной эффективности можно практиковать всё сразу, но не все новички осилят ряд инструкций.

1.Обмазывание благовониями

Итак, начнем!

Вы можете обмазывать себя освященными благовониями, которые повышают защиту вашей ауры и могут уберечь её от дальнейшего вреда, исходящего извне.

Обмазывание – это древняя техника очищения вашей ауры, которая использует дым благословленных растений, трав и смол. Тем не менее, можно использовать и другие травы, которы не упомянуты в определенных руководствах. Например, вы можете использовать дым ладана, который способен поднять силу духа

Безусловно, вы можете использовать различные смеси из трав, которые также эффективно поднимают защиту ауры.

Кроме этого, вы можете использовать более сложные смеси, которые доступны мастеровитым людям. Одна из них называется «Phoenix» или «Феникс». Он состоит из смеси мирра, нарда и корицы, которые отлично дополняют друг друга и вызывают силы самого Феникса!

2. Ношение черного

Когда вы подвергаетесь внешней энергетической атаке, вы должны носить одежды черного цвета. Черный цвет обеспечивает необходимую защиту. Эффект такой ткани можно сравнить с невидимой поверхностью, которая уберегает вам от недобрых взоров и негативной энергии. Тем не менее, вы не должны долго носить черный цвет, так как этот цвет защищает не только от негативной энергии, но и от позитивной. Именно поэтому нужно вовремя носить такую одежду, когда вы уверены в предстоящей атаке. После ношения нужно надеть те вещи, которые лучше всего подходят вам по цвету.

3. Кристаллическая магия

Носите с собой черный турмалин, который может помочь вам уберечься от психических атак. Этот талисман вполне доступен для каждого, а носить его можно в сочетании с любой одеждой.

Более того, у вас должен быть с собой черный обсидиан. Именно этот камень может помочь вам усилить вашу энергию и рассеять негатив, который вас окружает.

4. «Заземление»

Эта простая техника может творить чудеса в тот момент, когда наша аура находится под атакой. «Заземление», на самом деле, олицетворяет единение с Матерью-Землей. И естественно, что никому не под силу одолеть всю её мощь.

«Заземление» поможет вам противодействовать мощным внешним атакам и уберечься от психических атак. Более того, это позволяет направить на себя целительную энергию Природы. Это действительно важно, когда вы уже получили определенный урон.

5. Маленький древесный уголь

Древесный уголь может помочь вам настроиться на единый уровень с нашей Матерью-Землей. Маленький кусок угля в кармане (завернутый в бумажное полотенце, дабы не испачкаться) может защитить вас от сглаза, проклятий, злых духов и психических атак. Положите три кусочка под кровать на белой тарелке, чтобы уберечь себя во время сна. После каждого использования вымойте их под холодной проточной водой. Это доступно каждому и может эффективно защитить вас от внешних угроз.

6. Святая вода

Это самый доступный и один из самых мощных магических инструментов. Сделать святую воду своими руками очень просто. Но вы можете не заморачиваться и пойти в ближайшую церковь, чтобы набрать её там, где вам комфортно. Святая вода рассеивает негатив, очищает ауру и наполняет наш дух.

7. Глаз Гора

Один из самых мощных и древних символов, глаз Гора или Бога Ра, на самом деле является главным инструментом против любой темной магии. Это божество – олицетворение победы сил Добра против всего насущного зла. Глаз Гора считается одним из самых мощных талисманов против тёмной энергии. Считается, что с его помощью можно укрепить свое духовное сознание и настроиться на один лад с Божественным Источником.

Вы можете зарядить свой Глаз Гора, обеспечив лучшую магическую защиту. Это поможет вам лучше защитить свою ауру. Напойте эти стихи из Книги Мертвых 7 раз:

«Пусть Глаз Гора будет моей Защитой,

О Осирис, покровитель жителей запада,

пусть он распространит свою защиту на меня, как на тебя,

я не могу причинить вреда, и никто не может навредить мне!»

Источник : https://mistika.temaretik.com/2402148193539983507/

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