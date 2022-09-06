13 слов, которые нельзя произносить на ночь

Все слышали пословицу: «Встал не с той ноги!» Ведь бывает так, что день не задался с самого утра. Но знаете ли вы, что причина таких неудачных дней прячется в предыдущем вечере? Оказывается, есть некоторые темы, на которые ни в коем случае нельзя говорить перед сном. Иначе вы не сможете хорошо выспаться и отдохнуть, а при некоторых обстоятельствах испортите себе весь следующий день.

Какие же это слова? О чем лучше умолчать вечером в своей спальне? Предупрежден – значит, вооружен.

Золото.

Если перед сном говорить про золото, обсуждать украшения и благосостояние, то утром можно проснуться злым и угрюмым, не понимая причин своего плохого настроения.

Ключи.

Обсуждение перед сном ключей и замков замыкает денежные каналы на сутки. Поэтому не самая лучшая идея обсуждать их вечером.

Порча.

Само слово наделено такой негативной энергетикой, что если произносить его перед сном, то можно натянуть в дом много неприятностей.

Кровь.

Почему нельзя говорить это слово в спальне перед тем, как уснуть? Потому что на следующий день ухудшится здоровье: может быть легкая слабость, а может случиться и что-то серьезное.

Сатана, дьявол, черт.

Тут все ясно. Выговаривая эти слова в темное время суток, вы сами же приглашаете нечистую силу в свой дом.

Оружие.

Оно вам надо?

Если хотите всю неделю провести в ссорах и конфликтах дома и на работе, то перед сном поговорите с кем-нибудь про оружие.

Колдун, ведьма.

Упоминание этих персонажей призывает ночные кошмары.

Война.

Чревато негативными последствиями для ваших родных. Скорее всего, заболеет близкий человек. Не нужно говорить о войне перед сном.

Бедность.

Опасно обсуждать перед сном нехватку денег, так вы привлечете воров в дом.

Веник.

Казалось бы, безобидный предмет, с ним-то что не так? Оказывается, говорить вечером про веник – создать себе проблемы на работе.

Домовой.

Не злите домового, иначе ночью он придет вас душить. Не отзывайтесь плохо об этой нечисти перед сном.

Болезнь.

Само слово сильное энергетически настолько, что лучше его не произносить без повода. А вот детальное обсуждение болезней перед сном притянет их в реальную жизнь.

Как видите, не все темы хороши для ночного разговора. Думайте перед сном о приятном, чтобы зарядить себя позитивом на весь следующий день.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2561265619825330275/

А вы знали об этом?

Находясь под домашним арестом, вор в законе "Тюрик" написал диссертацию на тему “Управление и экономика”, продолжая тем самым стезю интеллектуала.На сегодняшний день Тюрик старается никак не привлекать внимания к себе, своему криминальному прошлому.

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