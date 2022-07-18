Молитва Пресвятой Троице: текст «Пресвятая Троица, помилуй нас»

Со слов автора. Я давно занимаюсь изучением молитвенных текстов.

Сегодня я расскажу, как правильно обращаться к Святой Троице, какие молитвы нужно возносить и как их нужно читать.

СВЯТАЯ ТРОИЦА В ПРАВОСЛАВИИ

Святая Троица — это термин из области Богословия, не каждый человек вдумывался до конца в это понятие. Однако именно оно является одним из наиболее значимым в православии. Бог один, но сущность его тройственна — Отец, Сын и Святой Дух.

Человеческий рассудок не может понять такое понятие, как Троица. Этот догмат — самый таинственный, непостижимый и противоречивый. В этом понятии заложена тайна, смысл которой рационально не объяснить. Считается, что, если человеческий рассудок отягощен грехами, то он никогда не вникнет в суть понятия Троицы, если не отвергнет необходимость все объяснять.

В основе христианства лежит вера в Троицу, в этом ее главное отличие от прочих религий. Три основные положения о Триедином Боге:

Бог троичен и имеет три ипостаси — Отец, Сын и Святой Дух. Каждое из них — сам Бог, не три отдельных Бога — одна сущность. У каждого из этих лиц есть свои качества.

Однако нельзя дать конкретные определения каждой ипостаси. Главная особенность каждой из них — это неповторимая уникальность.

Каждую из этих личностей можно воспринимать только через отношение к двум другим.

Верующий человек должен понять, что к Богу нельзя приложить какие-то привычные измерения. Поэтому и в Святой Троице нет ни разделений, ни промежутков, это единое целое. Человеческий разум не способен постичь суть Троицы. В качестве сравнения можно привести:

солнце — оно круглое, излучающее свет и тепло;

ум, порождающий мысль;

родник или источник, скрытый в недрах земли;

слово или дух, исходящий их богообразной души.

Бог Отец представляет собой нерожденность (он не имеет начала, не создан), Бог Сын — рождение (он рожден от Отца) и Святой Дух — исхождение (то есть — исходит от Отца).

У них все общее — одна воля, одна сила и одно действие. Причем их единство — это не какая-то сумма трех лиц, а буквальное и безоговорочное единство.

Однако так как изначален Отец, логично предположить, он — начало. Он порождает Сына и изводит Святой Дух. Для Сына и Святого Духа Отец — причина, Их начало не подвластно Его воле.

ПОСТИЖЕНИЕ ТРОИЦЫ

Пытаясь вникнуть в суть Троицы, каждый задается вопросом — как ее постичь, ведь человеческий разум в принципе не понимает этого? По утверждениям церкви, это возможно только при мистическом откровении, которое снисходит, если человек достиг Божьей благодати. То есть даже при всем желании человек не добьется этого, пока ему не будет дарована такая Божья милость.

Доступно же это становится только тем, кто служит Богу, чьи мысли и сердца чисты, в них отсутствуют мирские страсти. Для того чтобы попытаться постичь это явление, нужно очищаться от грехов, открыть миру свое сердце, проникнуться любовью к окружающему. По сути, это то, чему учит Троица, ведь ее единство возможно только благодаря силе Любви.

ДОГМАТ

Есть попытка объяснить единство Троицы, сравнив ее с человеческой душой:

Бог Отец представляет собой ум человека. Бог Сын — слово и мысль. Святой Дух — душу.

Никто из Них не обладает наибольшим могуществом и властью, у Них нет времени и пространства. Один из Них не может существовать отдельно от двух других.

Однако в православии есть молитвы. Каждая из них обращена конкретно к кому-то из троицы. Причем это не является тем, о чем говорят язычники, — поклонением трем разным Богам. Ведь каждая из Божественных Ипостасей не отделяет себя в качестве отдельной личности. По этой причине можно молиться какой-то одной Ипостаси без ущерба для Единой Сущности.

ИКОНА «СВЯТАЯ ТРОИЦА»

Согласно утверждению православной церкви, какого-то определенного написания Троицы не существует. Она непостижима, соответственно, ее нельзя ни описать, ни запечатлеть. Те изображения, которые имеются, — это, скорее, символические изображения Троицы в виде ангелов. Однако многие люди ошибочно предполагают, что это и есть ипостаси Троицы.

Наиболее известной иконой Троицы можно назвать икону Рублева «Гостеприимство Авраама». Она написана в виде ветхозаветного сюжета, где под видом ангелов подразумеваются:

в центре — Отец, он благословляет чашу;

Сын — ангел справа, облаченный в зеленую накидку, склонивший голову;

Святой Дух — ангел слева, благословляющий Сына.

Из другого названия этой иконы следует, что Троица общается на предмет спасения народа.

МОЛИТВЫ

Возле икон, изображающих Троицу, ежедневно молится огромное множество верующих христиан. Лики Троицы считаются чудотворными, и молитвы, читаемые перед ними, сразу доходят до Всевышнего. Проблемы, с которыми люди молятся у этих икон, могут быть самыми разными:

помощь в возвращении на путь праведный, указание дальнейшего пути в жизни;

помощь в осуществлении заветного желания. Молитва никогда не исполнится, если то, чего всем сердцем хочет человек, может навредить другим людям. Также не следует думать, что можно просить о всяких глупостях в виде обновки или какого-то предмета. Заветное желание — имеется в виду достижение конкретных целей, выполнение жизненно важных задач;

обретение веры и сил в тех ситуациях, когда уже не остается ни того, ни другого;

избавление от негатива окружающих, от собственных грехов;

молитвы о детях. Родительская любовь не имеет границ, поэтому молитвы о детях обладают мощнейшей энергетикой и небывалой силой. Такие молитвы могут многое — уберечь от злых людей, дурной компании, принятия неверных решений, выбора неправильных путей, исцелить от недугов;

молитвы о родителях. Определенных текстов о родителях нет, но здесь подойдет универсальная молитва, ее читают трижды, крестясь и кланяясь в пояс. Можно уже своими словами добавить, что молитва читается, к примеру, за мать;

об исцелении. Нередко человек впервые обращается к Богу именно в минуту суровых испытаний. В этом нет ничего удивительного, Бог никого не отвергает. Так и здесь — этому имеется масса подтверждений — Святая Троица нередко помогала людям победить даже самые серьезные болезни, даже если по официальным диагнозам уже не оставалось шансов. Икона и зажженная свеча должны быть поставлены возле кровати больного человека. Молитвы читать надо ежедневно на воду, которую впоследствии будет выпивать больной. Главное, помнить, что вера — отличное лекарство, она может сотворить самые удивительные чудеса.

ИКОНА ДОМА

У многих людей в их жилищах имеются иконы. Они хранятся в каком-то определенном месте. Согласно правилам христианской церкви, лучше, чтоб иконы были расположены — стояли или висели — на восточной стене. Ведь в обычае христиан возносить молитвы, повернувшись лицом на восток. Однако допускается следующее расположение икон:

в изголовье кровати, особенно если это кровать ребенка или пожилого, больного человека;

напротив входа в квартиру, дом — так она будет оберегать жилище от негатива тех, кто входит извне;

стоять иконы могут на специально отведенной полке либо в шкафу со стеклянной дверцей. Как говорится, не так важно, где именно размещена икона, как то, насколько искренние и чистые молитвы возносятся перед ней. Единственное условие — места перед иконами должно быть ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сотворить молитву.

Если в молитвенном углу присутствует не одна икона, то конкретно Троицу лучше расположить немного выше всех остальных. Так подчеркивается могущество Триединого Бога.

В том месте, где находятся иконы, всегда должно быть чисто, убрано, не должно быть следов пыли или паутины. Благоговение — вот то, что правильно характеризует отношение к месту, где находятся иконы.

ПРАЗДНИК ТРОИЦА

Этот великий христианский праздник отмечается каждый год по-разному — он относится к двунадесятым подвижным праздникам и приходится на воскресенье через 7 недель после Пасхи. Троицу еще принято называть пятидесятницей, ведь сошествие Святого Духа произошло как раз на 50-й день по Воскресении Христовом.

Праздник был установлен апостолами, и он обычно завершает пасхальный богослужебный цикл. В вечернюю службу не принято в этот день прикладываться к иконе. В воскресенье проходит самая праздничная служба. Первая читаемая на службе молитва — исповедь перед Богом Отцом за свои грехи и с просьбой о помиловании. Во второй — просьбы о даровании духа Божьего. В третьей — поминание усопших. После всего этого читается еще одна молитва Святому Духу. Во время чтения молитв священником верующие лежат в земном поклоне.

Все храмы украшают травой и молодыми побегами деревьев, у верующих в руках приветствуются букеты живых полевых цветов. Впоследствии эти цветы, высушенные за иконами, использовали как обереги от пожаров и грызунов. На Троицу нельзя работать, и празднование должно продолжаться не только, как все думают, в воскресенье, но и в понедельник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Троица — это три ипостаси Бога: Отец, Сын и Святой Дух. Икона Троица — это ипостаси в виде ангелов. Молитвы Троице имеют великую силу. Праздник Троица — это сошествие Святого Духа на апостолов.

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А вы знали об этом?

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