Откуда взялась версия о подмене генсека Андропова американцами, или Куда исчез джазист Гленн Миллер

В 30-е годы 20 века необычайной популярностью в мире пользовался джаз-оркестр, возглавляемый Гленном Миллером. У музыканта было все: признание, популярность, сытая жизнь и сценические огни.

Но примерно за год до финиша Второй мировой Миллер загадочно исчез над Ла-Маншем. По одной из версий, американский джазист, вывезенный советской разведкой из Лондона, жил в СССР под именем Юрия Андропова. Председатель КГБ часто слушал джаз, а в его сейфе якобы хранился тромбон с гравировкой "GM".

Две разные истории

Становление карьеры Андропова.

Элтон Глен (вторую «н» к имени он добавит позже сам) родился 1 марта 1904-го в штате Айова. В четырехлетнем возрасте он уже осваивал домашний орган, подпевая себе на на английском, русском, идише. Все эти языки были в семье мальчика родными. Дед с бабушкой – покинувшие Россию евреи, благодаря которым ребенок был знаком с культурой русских. Во время учебы в Колорадском университете Гленн параллельно оттачивал игру на тромбоне и постигал социалистические идеи. При этом на первом месте для Миллера всегда была музыка.

Скоро он уже играл с оркестрами Поллака, Николса и Эша, выступал с популярным тогда Бенни Гудменом. На него сразу же обратили внимание именитые музыкальные критики и джазмены, напророчив ему большие перспективы.

Прирожденный аранжировщик мечтал о собственном оркестре, но ему не доставало финансовых средств.

15 июля 1914-го в ставропольской семье железнодорожного смотрителя родился сын Юра. Сведения о ближайших родственниках будущего генсека очень скудные, что лишь убеждает конспирологов в их правоте. В дальнейшей биографии Андропова тоже немного вех. Работа с 16-летнего возраста сначала телеграфистом в Моздоке, затем лодочником на Волге, подсобным рабочим кинотеатра. С поступлением в Рыбинский техникум водного транспорта Андропов, как утверждает его официальная биография, назначается секретарем комсомольского объединения и, возможно, сотрудником ГПУ. А дальше строем пошли должности первого секретаря Ярославского обкома, ЦК ВЛКСМ Карелии и т.д..

Версия конспирологическая

Оркестр Гленна Миллера прославился после встречи с русскими спецслужбами.

В 1939-м Советский Союз принимал участие во всемирной выставке, проходившей в Нью-Йорке. Разумеется, советских артистов, художников и архитекторов на той стороне океана сопровождала гвардия агентов спецслужб. Они-то и заметили яркого музыканта Гленна Миллера. И дело не в том, что чекисты поголовно являлись поклонниками музыкального искусства. Этот человек был едва ли не копией комсомольского лидера Андропова. Да и своих симпатий к советской власти джазмен не скрывал, как и не утаил бы от разведки своих российских корней.

Сразу после этих событий случился блистательный взлет Миллера, а его коллектив стал получать приглашения на самые престижные сцены. Сам Гленн становится вхожим в салоны влиятельных американцев, что могло быть весьма выгодным для секретных служб Москвы. Отсюда и пляшет фантастическая история о том, Андропов – это и есть Гленн Миллер. Звездный тромбонист вполне мог стать звеном советской разведсети в США. В 1941-м кинокомпания «XXth Centry Fox», возглавляемая тогда рядом непростых выходцев из России, выпустила киноленту «Серенада Солнечной долины» с саундтреками авторства Гленна.

Пластинка разошлась немыслимым тиражом. С началом войны, как утверждают сторонники этого сценария развития событий, Москва приказала Миллеру ехать в Европу. Созданный им оркестр военно-воздушного флота колесил с концертами по американским и английским военным базам, снабжая советское руководство массой ценной информации. Но вскоре западная контрразведка учуяла неладное, и шпиону пришлось бежать. С этим и было связано таинственное исчезновение музыканта в декабре 1944-го. Предположительно его самолет не тонул и не исчезал, а спокойно приземлился в СССР.

Что до Андропова, то энциклопедические сведения о его военных буднях не балуют подробностями. «Участвовал в партизанском движении Карелии", — это практически все, что известно о том периоде жизни Юрия Владимировича. Вот и гадают историки-фантасты: погиб он на войне или канул в Лету где-то в сталинских лагерях. Ну а на его место сел его американский двойник. Андропов-Миллер, резко занявший высокий пост 2-го секретаря Петрозаводского обкома, женится снова, а его первая официальная супруга исчезает из поля зрения. Политик сосредотачивает свою деятельность на помощи перебежавшим в Союз разведчикам и удивляет коллег свободным владением английским. Творчество Гленна Миллера Андропов виртуозно воспроизводил на пианино, а в его сейфе, по свидетельству неназванных приближенных, лежал тромбон.

Остальные версии пропажи

Версий было несколько.

Были еще версии пропажи известного музыканта. Как-то на радио прозвучал вариант от Геббельса, который заявил, что Миллер банально скончался от остановки сердца в публичном доме. А легенда об авиакатастрофе нужна была его многочисленным кумирам. В 1997-м в немецкой газете даже опубликовали какие-то документы, подтверждавшие эту версию. Правда, вскоре сам автор признал недостоверность всего предоставленного материала. Чуть позже, в 1984-м, появилось сообщение брата Миллера о том, что тот умер в больнице от онкологии. И в тот день из больницы действительно пришла информация о доставке с летного поля пациента, который едва дожил до утра. В виде доказательств своих слов Герб Миллер обнародовал письмо Гленна, где последний жаловался на слабость из-за продолжительной болезни. Так что музыканта никто искать не стал.

В 2001 году родилась новая версия пропажи. Престарелый ветеран войны Термен поведал, что в декабре 1944-го он возвращался на «Ланкастере» на базу. Из-за непогоды отменился обстрелочный рейд, но перед приземлением по инструкции требовалось сбросить боекомплект над Ла-Маншем. По достижении нужного квадрата экипаж начал избавляться от груза, и слишком поздно заметил внизу самолет, упавший под обстрелами в воду. В нем, по убеждению Термена, и находился Гленн Миллер. Но о происшествии, в силу обстоятельств, решили молчать.

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