10 фактов о жутком древнем оружии, от которого мороз пробегает по коже

Каждое оружие изготавливается с определённой целью: есть оборонительное, есть наступательное.

А есть такое, которое изготавливалось специально для того, чтобы доставить как можно больше страданий противнику.

Мы публикуем подборку именно таких видов, поэтому слабонервным далее не читать!

1. Хопеш

Хопеш — разновидность холодного оружия Древнего Египта с клинком серповидной формы. По форме и функционалу это что-то среднее между мечом и топором. Хопеш довольно удачно совмещает признаки обоих этих средств вооружения, — этим оружием можно рубить, резать, колоть. Первое упоминание о нём появляется в Новом Царстве, последнее — примерно около 1300 г. до н. э. Чаще всего хопеш работал как топор, на практике остановить его удар одним только клинком невозможно, — проламывает.

2. Какутэ

Боевое кольцо или какутэ — несмертельный вид японского оружия, которое состоит из небольшого обруча, охватывающего палец, и наклёпанных/наваренных шипов (обычно от одного до трёх).

Воин обычно носил одно или два кольца — одно на среднем или указательном пальце, а другое на большом. Чаще всего кольца носили шипами внутрь и использовали в тех случаях, когда требовалось захватить и удержать человека, но не убить его и не нанести глубоких повреждений.

3. Шуангоу

Однако, если какутэ поворачивали шипами наружу, то они превращались в зубчатые кастеты. Цель какутэ состояла в том, чтобы подчинить врага, а не убить его. Особую популярность эти боевые кольца пользовались у куноити — женщин-ниндзя. Они использовали какутэ, покрытые ядом, для быстрых, фатальных нападений.

Шуангоу — это меч с наконечником в виде крюка, с навершием в виде острия кинжала и гардой-серпом. В результате воин, вооруженный таким странным оружием, способен был сражаться на разных дистанциях как вплотную, так и в отдалении от противника на расстоянии кончика меча.

Затачивалась передняя часть клинка, вогнутая часть «гарды», навершие рукояти и внешняя сторона крюка. Иногда внутренняя сторона крюка не была заточена, что позволяло выполнять хват за эту часть оружия и наносить удары, как топором, той же «месяцевидной гардой». Все это многообразие лезвий позволяло комбинировать приемы, как на дальней дистанции, так и вплотную. Кинжалом рукояти можно бить обратными движениями, серпом — гардой не только резать противника, но и бить по-кастетному. Мысок — крюк меча позволял не только поражать рубящими или режущими движениями, но и цеплять противника, захватывать конечности, подсекать, зажимать и блокировать оружие, а то и вырывать его. Можно было сцепить шуангоу крюками, и, таким образом, внезапно увеличить дистанцию атаки.

4. Чжуа

Ещё одно китайское оружие. Железная «рука» чжуа представляла из себя длинную палку, на конце которой была приделана копия человеческой кисти с огромными когтями, которые с легкостью отрывали куски плоти от тела противников. Самого веса чжуа (около 9 кг) было достаточно, чтобы убить врага, но с когтями всё выглядело еще более жутко. Если чжуа использовал опытный воин, он мог стаскивать солдат с коней. Но главной целью чжуа являлось вырывать щиты из рук противников, оставляя их беззащитными перед смертоносными когтями.

5. Скиссор

По сути — металлический нарукавник, который заканчивается остриём полукруглой формы. Служил для защиты, успешной блокировки ударов противника, а также для нанесения собственных ударов. Раны от скиссора получались не смертельные, но очень неприятные, приводящие к обильному кровотечению. Скиссор был лёгок и имел длину 45 см. Первыми применение скиссору нашли римские гладиаторы, и, если посмотреть на изображения этих боёв, то у большинства воинов точно можно различить скиссор.

6. Серпоносная колесница

Представляла собой усовершенствованную боевую колесницу с горизонтальными лезвиями длиной около метра с каждой стороны колеса. Греческий военачальник Ксенофонт, участник битвы при Кунаксе, рассказывает о них так: «Это были тонкие косы, расширенные под углом от оси, а также под сиденьем погонщика, повёрнутые к земле».

Это оружие использовалось в основном для лобовой атаки на строй неприятеля. Эффект здесь был рассчитан не только на физическое устранение врага, но также и на психологический момент, который деморализует противника. Основной задачей серпоносных колесниц было разрушение боевых порядков пехоты.

7. Греческий огонь

Горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья. Впервые была употреблена византийцами в морских битвах. Установка с греческим огнём представляла собой медную трубу — сифон, через который с грохотом извергалась жидкая смесь. В качестве выталкивающей силы использовался сжатый воздух, или мехи наподобие кузнечных.

Предположительно, максимальная дальнобойность сифонов составляла 25–30 м, поэтому изначально греческий огонь использовался только во флоте, где представлял страшную угрозу медленным и неуклюжим деревянным кораблям того времени. Кроме того, по свидетельствам современников, греческий огонь ничем нельзя было потушить, поскольку он продолжал гореть даже на поверхности воды.

8. Моргенштерн

Дословно с немецкого — «утренняя звезда». Холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шарика, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия палиц или кистеней. Такое навершие сильно увеличивало вес оружия — сам моргенштерн весил более 1,2 кг, что оказывало сильное моральное воздействие на противника, устрашая его своим видом.

9. Кусаригама

Кусаригама состоит из серпа кама, к которому с помощью цепи крепится ударный груз. Длина рукояти серпа может достигать 60 см, а длина лезвия серпа — до 20 см. Лезвие серпа перпендикулярно к рукояти, оно заточено с внутренней, вогнутой стороны и заканчивается остриём. Цепь крепится к другому концу рукояти, или же к обуху серпа. Её длина составляет около 2,5 м или меньше. Техника работы этим оружием позволяла нанести противнику удар с помощью гирьки, или запутать его с помощью цепи, после чего произвести атаку серпом. Кроме этого, можно было метать в противника сам серп, после чего возвращать его с помощью цепи. Таким образом кусаригама использовалась при обороне крепостей.

10. Макуахутл

Оружие ацтеков, напоминающее меч. Его длина, как правило, достигала 90–120 см. Вдоль деревянного лезвия крепились заострённые кусочки вулканического стекла (обсидиана). Раны от применения этого оружия получались ужасающими из-за сочетания острого края (достаточного, чтобы обезглавить противника) и зазубрин, которые рвали плоть. Последнее упоминание о макуахутле относится к 1884 году.

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