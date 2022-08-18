Пять признаков завистливого человека

В характере человека есть множество отрицательных качеств. Одно из них – зависть. Именно из-за этого чувства сложно искренне радоваться победам своих друзей. И зачастую появляется желание, чтобы у окружающих ситуация была намного хуже, чем у вас. Разбираемся, как распознать завистливого человека.

Ваша ошибка легко сможет выявить количество завистников в вашем окружении. Люди, которые радуются вашей неудаче, точно вам завидуют. Ведь им хочется, чтобы вы держались с ними на одном уровне.

4. Сплетничает за вашей спиной

Сплетники трусливо предпочитают тратить время на то, чтобы вступить с вами в невидимые дебаты, на которых они обсуждают ваш стиль и поведение, но в жизни они никогда не осмеливаются вам выдать свою критику. Чтобы узнать сплетника, достаточно посмотреть обсуждает ли он других людей при вас.

5. Выставляет свои достижения напоказ

Хвастунишки отчаянно стараются показать всем, что они чего-то стоят в этой жизни. Таким способом они пытаются затмить успех других людей. Но те, кто работает напоказ никогда не работает по-настоящему, так что остерегайтесь красивой обертки!

Эти 5 признаков выдадут настоящего завистника в вашем окружении. Держитесь от них подальше, ведь завистливое, токсичное общество очень заразительно, а лечиться от него можно долго.

Будьте счастливы, занимайтесь любимыми делами и не завидуйте!

Источник : https://test.temaretik.com/2547445102242958290/

А вы знали об этом?

После героической гибели Нельсона в Трафальгарском сражении, к наследию адмирала подошли с исключительным почтением. 9 января 1806 г. Нельсон был торжественно захоронен в соборе Святого Павла в Лондоне. Семья адмирала получила щедрые пожертвования: вдове Фрэнсис «Фани» Нельсон была назначена ежегодная пенсия в 2 тыс. фунтов стерлингов, брат Уильям Нельсон унаследовал титул лорда, получил 5 тыс. фунтов стерлингов ежегодной пенсии и 99 тыс. фунтов на покупку имения, две сестры получили единовременное пособие в 15 тыс. фунтов стерлингов каждая. Единственное, что проигнорировало правительство – посмертную просьбу Нельсона обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон.Как известно, Эмма близко дружила с королевой Марией Каролиной Австрийской,которая и познакомила ее с Нельсоном, ставшим ее любовником. Сэр Гамильтон, очевидно, терпимо относился к этой связи, по некоторым мнениям, он даже поощрял её. В 1800 году любовный треугольник переместился в Лондон, обеспечив местные газеты скандальными заголовками.Кроме того, Эмму Гамильтон и так не любили из-за ее любовных отношений с несколькими мужчинами, а также за выступления в обнажённом виде в представлениях шотландского шарлатана Джеймса Грэхэма в качестве богини здоровья.Вместе с тем Эмма Гамильтон активно участвовала в терроре против "якобинцев" в Италии. Именно из-за этих скандальных событий британская корона не выполнила посмертную просьбу Нельсона – обеспечить безбедную жизнь любовницы Нельсона Эмме Гамильтон, которая умерла в нищете !

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