Подарок за помощь при рождении будущей королевы

Шарлотта Хайденрейх фон Зибольд (1788-1859), упоминаемая в большинстве биографий королевы Виктории просто как "мадам Зибольд", является особой удивительной важности. Именно мадам Зибольд, опытный немецкий акушер, 24 мая 1819 года в Кенсингтонском дворце успешно приняла роды у матери будущей королевы Виктории, герцогини Кентской.

Шарлотта Хайденрейх фон Зибольд, опытный акушер, которая помогла родить будущую королеву Викторию и принца Альберта, С. 1820 (Franz Hubert Müller [общественное достояние])

Недавно историк Элизабет Джейн Тиммс сделала замечательное открытие, найденное в немецком архиве, возможно, ранее неизвестное англоязычному миру.

Как оказалось, та же мадам Зибольд тремя месяцами ранее помогла появиться на свет еще одному королевскому ребенку, значение которого в жизни Виктории невозможно переоценить. Это был принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, родившийся в Кобурге, будущий любимый муж королевы Виктории и принц-консорт.

Мадам Зибольд присутствовала при рождении маленького принца, которое состоялось в летнем дворце герцогской семьи Кобург, романтически-идиллическом замке Розенау, находящемся в четырех милях от города.

Мадам Зибольд объединила имена Виктории и Альберта задолго до того, как они связали себя узами брака.

Герцогиня Кентская с дочерью (Henry Bone [Public domain via Wikimedia Commons])

Не было ничего необычного в том, что надежная и опытная акушерка-немка, такая как Зибольд, присутствовала на родах двух немецких герцогинь, тем не менее, сегодня кажется чем-то удивительным тот факт, что Виктория и Альберт родились с помощью одной замечательной женщины.

Королева Виктория с принцем Альбертом в 1845 году посетили замок Розенау в тот самый день, когда родился принц Альберт, и, конечно же, они посетили комнату, в которой он родился.

Благодаря заслугам, которые мадам Зибольд оказала при рождении будущей королевы Виктории, она была вознаграждена особым подарком, который историк Элизабет Джейн Тиммс обнаружила, исследуя Гессенский Государственный архив. Этот подарок был бережно сохранен потомками Шарлотты Хайденрайх фон Зибольд вплоть до последних лет.

Подарок в виде золотой броши, украшенной голубыми и белыми лилиями, был преподнесен мадам Зибольд герцогиней Кентской в знак благодарности за помощь во время родов. Брошь была с секретом - внутри нее в овальном шаре были спрятаны пряди волос герцогини Кентской и маленькой принцессы (будущей королевы Виктории).

Волосы имели для герцогини Кентской очень большое значение с точки зрения сентиментальной ценности. Она собирала альбом, с прядями волос маленькой принцессы Александрины Виктории в разные годы жизни. Каждая прядь волос была изящно перевязана розовым бантом и подписана собственной рукой герцогини на немецком языке. Альбом и сейчас хранится в королевской коллекции.

В 1820 году герцогиня подарила дочери ее первый золотой медальон, теперь также хранящийся в Королевской коллекции. Медальон содержал пряди волос самой герцогини и покойного отца принцессы, герцога Кентского. Надпись на ней гласила: "подарок матери любимой Виктории на первую годовщину ее дня рождения 24 мая 1820 года".

То, что мадам Зибольд получила от герцогини Кентской такой личный предмет, содержащий не только ее волосы, но и волосы любимой дочери, показывает, что герцогиня была очень благодарна женщине, которая помогла появиться на свет ее дочери.

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