12 самых-самых мостов в мире

Мост является одним из древнейших изобретений человечества. Первый мост первобытного человека — бревно через реку, через столетия мосты стали сооружать из камня, скрепляя их цементным раствором.

Они служили переправой через естественные преграды и для доставки воды. Со временем мосты стали не только демонстрацией величия инженерной мысли, но и одним из красивейших созданий человека. Вашему вниманию предлагаются мосты-рекордсмены по различным параметрам.

1. Мост Си Ду (Si Du) через реку над глубоким ущельем около Йесангуан, провинция Хубэй, Китай. Самый высокий мост в мире — в 1627 футов (496м). Главный пролет моста — 2952 футов (900 м).

2. Недавно завершенный мост Балуарте (Baluarte) является самым высоким вантовым мостом в мире, он соединяет северо-западные мексиканские штаты Синалоа, Дуранго и Мазатлан, где процветает каучсерфинг. Его длина 1124 метров (3687 футов) и висит он на высоте 400 метров (1312 футов). Мост Белуарте возведен в честь двухсотлетия независимости Мексики от Испании ( 1810 год).

3. Мост Королевское Ущелье (The Royal Gorge Bridge) находится на реке Арканзас около Кэнон-Сити, штат Колорадо, США. С 1929 до 2003 года был рекордсменом как самый высокий мост в мире, высота 955 футов (291м), пролет 938 футов (286м).

4. Самый высокий в мире Мост Мийо (Millau Bridge) во Франции. Это потрясающий тросовая конструкция, одна мачта которого достигает отметки 1125 футов (338 м.). Мост пересекает долину реки Тарн вблизи Мийо, и в пасмурные дни кажется, будто он плавает в облаках. Проект был разработан английским архитектором Норманом Фостером, стоимость моста £ 272 000 000 и он был полностью финансировался из частных источников. Президент Франции Жак Ширак назвал мост «чудом равновесия» (a miracle of equilibrium).

5. Китай недавно построил самый длинный, 26,4-километровый морской мост в мире (полная длина 42,5 км, но одна ветвь еще не достроена).

6. Самым длинным мостом в мире за пределами Азии является мост через озеро Понтчартрейн (Lake Pontchartrain Causeway) в южной части штата Луизиана, США. Он почти 24 мили (38 км.) в длину, это седьмой самый длинный мост в мире.

7. Самый длинный мост в южном полушарии — мост Рио-Нитерой, соединяющий бразильские города Рио-де-Жанейро и Нитерой. Его длина 8,25 миль (13, 290 км).



8. Мост Васко да Гама является самым длинным мостом в Европе (включая виадуки) — 10,7 мили (17,2 км). Это вантовый мост в окружении виадуков, которые перекрывают реку Тежу близ Лиссабона, Португалия. Васко да Гама — девятый самый длинный мост в мире.

9. Самый длинный однопролетный подвесной мост находится в Великобритании — мост над лиманом Хамбер (Humber Estuary bridge ). Его строительство было завершено в 1981 году, и тогда его длина в 1410 метров была рекордной в мире.

10. Самый длинный мост в Англии — Второе Севернское Пересечение (Second Severn Crossing), который имеет длину около 3,2 км, что в два раза больше, чем мост Хамбер. Мост переброшен через реку Северн между Англией и Уэльсом. Вторую очередь отрыли 5 июня 1996 года, ее построили для увеличения пропускной способности оригинального моста, который был построен в 1966 году.

11. Мост Сутонг на реке Янцзы ( Sutong Yangtze River Bridge ) — вантовый мост с самым длинным основным пролетом в мире — 1088 метров (3570 футов). Он соединяет два города на противоположных берегах реки Янцзы — Наньтун и Чанша (Китай).

12. Самый старый мост в мире — Понс Фабрициуса (Pons Fabricius) или Мост Четырех Глав (Ponte dei Quattro Capi) в Риме, Италия, который была построен в 62 г. до н.э.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2138415130046105641/12-samyh-samy...

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