Почему Хрущев плакал после отставки

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В 1964 г. Никита Сергеевич Хрущев был спешно вызван в Москву из отпуска, а уже по прилете узнал: его отправили в отставку по обвинению в волюнтаризме и других смертных грехах. Партийцы с миром отправили генсека на заслуженный отдых.

Голосуют за отставку

После отставки Никита Сергеевич практически безвылазно жил в Подмосковье, в Петрово-Дальнем. Это была почти ссылка: выезжать разрешали только в кремлевскую больницу, но отправляться куда-либо еще, а тем более встречаться с соратниками – ни за что! Вернуться в большую политику бывший генсек уже не мог. Так что он все-таки еще мог делать?

Тяжело переживать

«Дедушка плачет», говорил о нем внук в школе в ответ на все расспросы учителей и директора. Маленький Сережа ни капли не врал! В первое время после отставки Никита Сергеевич действительно мог часами сидеть, впившись в подлокотники кресла и смотреть в пустоту: на глазах его проступали слезы. Хороший исполнитель, привыкший работать по 14-16 часов в сутки, он просто не мог поверить в то, что оказался не у дел. А когда нашел в себе силы, зажил вполне себе счастливой полноценной жизнью, пусть и в ссылке.

Заниматься огородом

А как же! Хрущев подключал к этой нелегкой работе абсолютно всех. Вот что, к примеру, вспоминал его охранник:

“Когда приходили на службу, он говорит: “Давай кусты смородины посадим!” Делали мы с ним сами парник для огурцов-помидоров, он говорит: “Михаил, вот как только первые огурцы появятся, первый огурец я тебе отдам”. Ну, утром рано он проснулся, пошел посмотреть, что у него в парнике , потом смотрю, идет ко мне: “Михаил, я тебе обещал, вот он первый огурец тебе за труды”.

Хрущев в 1969 г.

В общем, не обманывал. Он и теплицы делал сам. А еще очень любил выращивать огромные помидоры.

Гулять с собакой

Удивительно, но во время одной из таких прогулок с немецкой овчаркой Арбатом Никита Сергеевич нашел себе еще одного «друга» – грачонка, которого подобрал и сам выкормил. Когда тот подрос, то стал совсем ручным и везде летал за хозяином.

С овчаркой Арбатом и ручным грачом Кавой

Принимать гостей

Партийцам навещать Хрущева запрещали, зато к нему неоднократно приезжали их родственники, в том числе – репрессированного в 30-е Ионы Якира. А как-то раз на дачу даже Высоцкий пожаловал. О чем говорили – неизвестно, но Владимир Семенович точно приезжал не песни петь.

Наблюдает за внуком, плыывущим в лодке

Общался Никита Сергеевич и с соседями по даче, практически лекции им читал. Слушать Хрущева очень любили, особенно его рассказы о Сталине и войне.

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А вы знали об этом?

Австралия — единственный континент в мире, где нет действующих вулканов, а в ее Альпах ежегодно выпадает больше снега, чем в Швейцарии. А 80% животных, обитающих в Австралии, являются эндемиками Зеленого континента и больше нигде не встречаются. Вы можете потратить почти 30 лет, каждый день отправляясь на новый пляж в Австралии (их там 10 685!). В 1902 году Австралия была второй страной в мире, которая предоставила женщинам право голоса (Новая Зеландия была первой). С 1924 года введено обязательное участие в выборах, за неявку можно получить штраф. Слово «приятель» является обычным явлением в любом разговоре. Но в 2005 году правительство Австралии запретило произносить слово «приятель» в здании парламента. Однако, запрет действовал всего 24 часа, после был отменен.

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