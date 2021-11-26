О святом архистратиге Михаиле

Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь может послать с поручением и кто до конца, совершенно исполнит его. Архангел Михаил – один из высших Ангелов, поставленный Господом над всеми девятью чинами ангельскими, принимающий самое близкое участие в судьбе Церкви.

Святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского — «кто как Бог») — верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!»

По Церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях, а также с древних времен прославлен своими чудесами на Руси.

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях.

Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил — крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества; Рафаил — врачевание Божие, целитель человеческих недугов; Уриил — огонь или свет Божий, просветитель; Селафиил — молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил — славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил — раздаятель благословения Божия на добрые дела, испрашивающий людям милости Божией; Иеремиил — возвышение к Богу.На иконах Архангел Михаил попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Архангел стоит во вратах рая, не давая войти в это святое и священное место тем, кто к этому не готов; и еще он изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: священник с Евангелием, на Великом Входе, или дьякон на ектении; и это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто не входит во Святая Святых, в Алтарь.



Ангелы Божии ведут нас к Свету Христову и утверждают «во всяком благочестии и чистоте», наставляют нас на путь Истины и Правды, возносят наши молитвы к Богу и предстательствуют за нас, охраняют наши души и тела от врагов видимых и невидимых во время бодрствования и сна, и сопутствуют душам человеческим при переходе их в вечность.

Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени от нас молниеносным мечом твоим духа лукавого, искушающего нас!

Величаем вас, Архангели, и Ангели, и вся Воинства, Херувими и Серафими, славящии Господа!

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