5 неожиданных фактов о появлении «Косынки» и «Сапёра»

1. Самая старая из перечисленных игр, «Косынка», появилась в версии Windows 3.0 в 1990 году. Цель пасьянса заключалась в том, чтобы целое поколение компьютерных пользователей, привыкших к текстовому интерфейсу командной строки, научили сами себя эффективно пользоваться мышкой, даже не осознавая этого. Юзеры до сих пор перетягивают ярлычки с места на место, и этот факт доказывает, что план сработал.

2. Логическая головоломка с цифрами «Сапёр» появилась в Windows 3.1 — вовсе не для демонстрации, что Windows такая замечательная игровая система, а для тренировки точности управления мышью у пользователей.

3. «Свободная ячейка» вышла для Windows 3.1 как часть Microsoft Entertainment Pack Volume 2 и шла в комплекте с пакетом Win32s, который запускал 32-битные приложения в 16-битной версии Windows 3.1. Это был пробный камень, с помощью которого Microsoft тестировала Win32s. Если пакет неправильно установлен, то «Свободная ячейка» не запускалась. То, что люди считали игрой, на самом деле являлось скрытым системным тестом.

4. Со временем народ настолько привык к этим играм, что Microsoft решила оставить их в следующих версиях ОС, хотя они уже выполнили свои задачи. Только в 2012 году появилась Windows 8 без игр: пользователям предлагали скачать пасьянсы (Solitaire Collection) и «Сапёра» отдельно, причём за версию без рекламы нужно было заплатить.

5. В самой последней версии Windows 10 компания Microsoft вернула «Косынку». Если поискать другие игры в поисковой строке, то пользователю покажут ссылки на Windows Store, откуда эти игры можно скачать. Может быть, это тоже неслучайно — отличная мотивация для юзеров узнать, как работает Windows Store. Возможно, скрытое обучение продолжается до сих пор, спустя много лет?

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/solitaire-and-minesweepe...

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