Почему детей важно крестить именно в первые пять месяцев: что говорят священники

Вопрос о том, в каком именно возрасте следует крестить дитя, всегда интересовал и продолжает интересовать верующих родителей. При этом некоторые из них делают ошибку, затягивая с осуществлением этого религиозного обряда.

Протоиерей Максим (Первозванский), который известен в качестве церковного публициста, в своем интервью, заметил, что крещение должно производиться в первые пять месяцев жизни младенца.

Оптимальный срок - до пяти месяцев

Протоиерей Максим отметил, что в православии не существует понятия о точной дате, в которую следует крестить ребенка. Однако есть тысячелетняя практика, в соответствии с которой это церковное таинство проводится во младенчестве. Ведь в противном случае дети в дальнейшем остаются без причащения, без возможности участвовать в других церковных обрядах.

Аргументом в пользу этого довода является мнение отцов церкви о том, что если родители не покрестили ребенка до пяти месяцев и у них не было на это уважительной причины, это вменяется им в грех. Священник сказал, что в последнее время он наблюдает следующую тенденцию: верующие родители считают нужным откладывать крещение своих отпрысков до 10-12 лет. Они обосновывают это тем, что хотят подготовить сына или дочь к самостоятельному принятию важного для них решения.

Кто может стать крестным

Отец Максим предупреждает, что это может нести за собой негативные последствия. Повзрослев, некрещеный ребенок может выбрать другую веру или стать атеистом.

Крестный отец или крестная мать - это весьма почетная, но при этом и ответственная роль. После того как совершится таинство крещения, между крестными родителями и ребенком возникает особая духовная связь. Теперь на них лежит обязанность заботиться о его религиозном просвещении и нравственном воспитании. В связи с этим крестных целесообразно выбирать из своего близкого окружения - из родственников или друзей. Вот некоторые из особенностей выбора.

Крестным может стать человек, который исповедует православие. При этом существуют возрастные рамки: для представителей женского пола - не ранее 13-ти лет, для мужского - не ранее 15-ти. Кроме того, крестные отец и мать не могут быть супругами.

Церковные правила допускают, чтобы крестный был только один. При этом нужно, чтобы у мальчика это был мужчина, а у девочки - женщина. Однако это правило не такое уж строгое.

В крайнем случае церковь допускает проведение обряда крещения и без наличия кумовьев. Таким может быть решение родителей, например, если они не видят в своем окружении людей, достойных выполнять столь важную роль в жизни их ребенка. Этот момент нужно оговаривать с батюшкой заранее.

Ограничения для женщин

Обряд крещения не должен проводиться, если у женщины, выбранной на роль крестной матери, наступили критические дни. Этот деликатный момент нужно выяснить заранее и в случае необходимости отложить таинство на другой день.

Также быть крестной не должна женщина, которая совсем недавно стала мамой. Это разрешается лишь по прошествии сорока дней после родов.

Церковь дает добро на то, что крестной стала беременная женщина. Но при этом необходимо учитывать, что на позднем сроке беременности есть опасность для ее здоровья. В этом случае будущая мама должна сама оценить свое состояние.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Простой способ гадания с помощью двух https://otari.mirtesen.ru/blog/43086416221/

Тест: о чем может рассказать ваша форма лица https://otari.mirtesen.ru/blog/43238999411/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!