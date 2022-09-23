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Как христианство облегчило жизнь женщин

Как христианство облегчило жизнь женщин

 

Казалось бы, феминизм это явление современное, никак не подходящее для древности. Но если обратиться к Библии, то становится ясно — все люди созданы по образу и подобию Божию, оттого и равны между собой и имеют равные права на спасение.

Суть Евангелия – равноправие

В христианстве утверждается равенство всех людей в онтологическом и аксиологическом (ценностном) плане, отмечается их единосущность, равенство перед Богом и указывается единый для всех путь спасения. В Библии нет заповедей, которые бы разнились в зависимости от пола. И мужчины, и женщины одинаково грешны и нуждаются в спасении. А Христос, принесший себя в жертву, открыл одинаковый путь к спасению всем людям, независящий от их половой принадлежности.

В Библии нет прямых запретов на социальную активность женщин, встречаются там нетипичные женские образы: Девора - пророчица и судия, Юдифь – героиня, спасшая родной город от ассирийского нашествия. В тексте Евангелий также присутствуют сильные женские фигуры – Дева Мария почитается католиками и православными верующими превыше ангелов.

Сам Иисус предстает в Новом Завете чуть ли не как феминист – именно женщине Христос раскрывает себя как Мессию, принимает себе учениц, что было немыслимым для книжников и раввинов I века н.

э.

Именно женщины остались верны Спасителю – это они были с Ним во время распятия, они помазали Его мёртвое тело, в то время как почти все ученики-мужчины отреклись от Него. Женщинам Он являет Воскресение – так они становятся «апостолами апостолов».

«Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем» - эту заповедь можно трактовать в первую очередь как запрет на сексуальную объективацию. Она выступает как запрещение на видение женщины не как равноправной личности, не как образа Божьего, а как сексуальной утехи. Христос воспрещает это.

Патриархальный брак

На практике христианство дало возможность женщинам, не желающим вступать в брак, стать «невестами Христа», монахинями. Конечно, в языческих религиях женское служение тоже существовало, но по-настоящему массовым это стало только с распространением христианства. Историческое значение монашества огромно, так как в рамках института семьи женщина не считалась человеком – она была собственностью отца, а потом мужа.

В поздней Римской Империи, где зародилось христианство, молодые девушки не могли распоряжаться собственным телом, это касалось не только рабынь и нищих, но и полноправных гражданок Рима. Подтверждением освобождения женщин от патриархального гнета считается цитата Апостола Павла: «выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше».

Вопрос о браке и распределения ролей в нём и по сегодняшний день является скользкой темой в дискуссиях священнослужителей и феминисток. У того же Павла читаем: «Жена да убоится мужа» — что это как не дискриминация? Однако исследователи-лингвисты считают, что «убоится» тут имеет значение «уважает». Выражение «бояться Бога» подразумевает не панический страх перед Создателем, а проявление уважения, послушание и детскую доверчивую любовь к Отцу.

Женщины-дьяконы

В древней церкви присутствовало женское служение, известно о существовании женщин-дьяконов и пресвитеров. В различных христианских конфессиях к возведению в сан представительниц прекрасной половины человечества подходят по-разному: в протестантизме ординация женщин – традиционное и обыденное явление (возведение в сан епископа возможно у лютеран, англикан, реформаторов и у нео-протестантов).

Католики и православные стоят на позиции против ординации женщин. Обусловлено это частью догматического богословия. А догматика – это основа религии, она в принципе не может быть изменена.

Феминизм как общественно-политическое движение проистекает из гуманизма, суть которого заключается в уважении прав и свобод людей, в защите их достоинства и жизни. Он, в свою очередь, основан на священном отношение к личности и уважении к индивиду, которые подарило человечеству христианское вероучение.

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Употреблением в пищу коров на Руси было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.

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