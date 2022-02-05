Какими раньше были семейные отношения в России

Первый писаный закон русской истории (Русская правда) начинается с правил кровной мести. Такой закон свидетельствует об общественном порядке, который существовал, только между семьями, но который был бессилен проникнуть во внутренние отношения в семье. В лучшем случае, это было межсемейное право.

Внутри семьи существовал только закон этой семьи, определяемый племенным обычаем. Первая русская летопись рассказывает о кровосмесительных браках, захвате жен, всеобщей распущенности. Для мужа существовала полная свобода развода, в то время как жена не освобождалась от брака даже после смерти мужа, она должна была следовать за ним в мир иной.

В этот примитивный порядок семейной жизни восточная православная церковь ввела в XI и последующих веках византийское право, которое представляло собой интеграцию римского права Юстиниана и канонов Церкви. Этот сплав имперского и церковного права был перенесено в российское право.

В области семейного права законодательство православной России укрепило брак и придало ему значение таинства. Многоженство было постепенно ликвидировано. Захват жены был заменен церковной формой брачного обряда. Свобода развода была ограничена, но так и не стала одинаково доступна и мужчинам и женщинам.

Постепенно и медленно влияние христианства распространялось на весь народ и все семейное.

Однако к XIX веку вокруг брака и семьи была создана масса правовых ограничений, которые, хотя и были призваны защищать их святость, на самом деле грозили задушить их. Согласно Своду законов императорской России, вопросы брака и развода находились в исключительной компетенции церковных судов различных конфессий. Религиозный обряд бракосочетания был обязателен для лиц христианского вероисповедания, а для лиц других вероисповеданий браки заключались в соответствии с обычаями или законами их конкретной конфессии. Различие вероисповеданий являлось препятствием для заключения брака.

Брак был запрещен между лицами, находящимися в четвертой степени кровного родства или во второй степени родства, а также между лицами, связанными духовным родством через крестное родительство. Лицам старше восьмидесяти лет запрещалось вступать в брак, а членам Русской православной церкви запрещалось вступать вступать в четвертый брак.

Другими препятствиями для вступления в брак были: отсутствие согласия сторон, сумасшествие, существующий брак, не прекращенный или не расторгнутый по закону и несовершеннолетие. Также брак не разрешался, хотя и не считался недействительным, если уже был заключен, без согласия родителей, опекунов или попечителей, а в случае лиц, находящихся на военной или гражданской службе, без согласия военной или гражданской службы, без согласия их начальника, заверенного в письменной форме.

Основания для развода также варьировались в зависимости от религиозной веры, и иски о разводе были полностью под юрисдикцией церковных судов различных конфессий. Для лиц восточно-православного вероисповедания развод разрешался на основании прелюбодеяния, импотенции, уголовного осуждения с лишением гражданских прав, необъяснимого отсутствия в течение пяти лет, а также принятие монашеских обетов. Развод для католиков регулировался римским каноническим правом. У лютеран основания для развода были относительно многочисленными; в дополнение к тем, которые признавались православной церковью, сюда также входили неизлечимые, заразная и отвратительная болезнь; безумие; развратная жизнь и извращенные пороки; жестокое и опасное поведение; злонамеренное оставление; намерение лишить другого супруга чести, жизни или свободы.

Среди нехристиан, помимо оснований, допускаемых религиозной конфессией, к которой они принадлежали, добавлялось обращение одного из супругов в христианство. Среди нехристиан, помимо оснований, допускаемых религиозной конфессией, к которой они принадлежали, добавлялось обращение одного из супругов в христианство.

Мужу отводилось главенствующее положение в семье. Жена была обязана "повиноваться мужу как главе семьи, жить с ним в любви, уважении и безграничном послушании, проявлять к нему всякое уступчивость и привязанность". В свою очередь, муж был обязан содержать свою жену по мере своих возможностей и "любить ее как свою собственную плоть свою, жить с ней в согласии, уважать ее, защищать ее, прощать ее недостатки и облегчать ее немощи". Неограниченное послушание жены соответствовало "неограниченной власти" - мужа.

Жена брала фамилию мужа, а он, как глава семьи, имел право выбирать место жительства, а жена была обязана следовать за ним. Требовалось, чтобы супруги жили вместе; фактически, все действия, ведущие даже к добровольному расставанию, были категорически запрещены. Несмотря на изменение этого строгого правила в судебной практике, оно создавало большие трудности.

Поскольку она была обязана жить со своим супругом, жена не имела права, без его согласия, получить отдельный паспорт по российской паспортной системе, а значит, не могла устроиться на самостоятельную работу. Это ограничение было частично устранено Законом от 12 марта 1914 года, который разрешал раздельное проживание с постелью и питанием если совместное проживание было невыносимо. Это давало жене, по крайней мере, одно оружие для борьбы с деспотичным мужем. Другим оружием была ее полная независимость как собственника имущества.

Но общее преобладание власти мужа в значительной степени противодействовало чрезвычайно либеральным имущественным правам женщин.

Намек на правовую связь детей с их родителями содержится в правиле, согласно которому "жена обязана в первую очередь повиноваться воле своего супруга, хотя она не освобождается этим от своих обязательств в отношении родителей". Императорский кодекс также предусматривал, что родители имеют право выбирать для своих детей вид службы, ремесла или другое занятие, которым они должны заниматься.

Что касается внебрачных детей, то закон 1829 года запрещал их узаконивание, хотя утверждается, что этот закон всегда оставался мертвой буквой. По закону от 12 мая, 1891 года, узаконивание путем последующего брака матери и предполагаемого отца было разрешено. А законом от 3 июня 1902 года термин "незаконнорожденный" был заменен термином "рожденный вне брака", и улучшил положение детей в их отношениях со своими матерями и, в определенной степени со своими отцами.