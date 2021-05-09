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Какие иконы поставить в доме: защита жилища

Присутствие святых изображений в жилище дисциплинирует каждого хозяина, заставляя его чаще обращаться к Богу.

Даже если владелец квартиры или дома не считает себя слишком ревностным христианином, случайный взгляд, брошенный на стену с иконой, поневоле заставляет остепениться и пересмотреть свои желания.

Какие иконы должны быть в доме?

Какие иконы поставить в доме: защита жилища

Самые главные святыни

В своих молитвах верующие обращаются чаще всего к Иисусу Христу и Богородице. Поэтому имеет смысл изображения с Сыном Божиим и Девой Марией иметь в обязательном порядке. Такие обереги необходимы в каждом доме или квартире.

Какие иконы должны быть в доме

Иконы в доме

Размещать их следует в такой комнате, в которой чаще всего человек бывает в одиночестве. К примеру, в спальне. Тогда вы поневоле будете начинать и заканчивать свой день с обращения к святым заступникам. Это дисциплинирует мысли, приносит успокоение в душах и умах верующих.

Совет. Следует иметь образ Божьей матери в детской комнате, словно отдавая под защиту высших сил любимое чадо. Дева Мария стала образцом материнской любви к единственному своему сыну, к ней чаще всего обращаются родители больных деток.

Не меньшим почетом среди верующих пользуется изображение Матроны Московской. Канонизированная церковью женщина еще при жизни славилась даром предвидения и способностью помогать больным.

Считается, что молитва с обращенными к ней словами просьбы о здоровье помогает при различных болезнях.

Важно, чтобы над иконами и рядом с ними не было вещей, мешающих духовной сущности благополучно выполнять свои защитные функции:

  • фотографий родственников, как живых, так и покинувших этот мир;
  • плакатов с изображениями знаменитостей в мире шоу-бизнеса;
  • культовых предметов различных языческих обрядов;
  • охотничьих трофеев и коллекций холодного оружия и прочее.

Наивное дитя, мало искушенное в вопросах светских соблазнов также будет по-своему обращаться к Боженьке, тем самым прося у образа защиту и помощь в решении собственных, юношеских проблем.

Мирликийский чудотворец

Икона с МирликийскиМ чудотворцем

Икона с Мирликийским чудотворцем

Образ Николая-угодника чрезвычайно популярен среди христиан. По своей значимости он приравнивается к изображениям самых почитаемых святых. Чаще всего в доме с оборудованным иконостасом вы увидите Святую Троицу:

  • Иисуса Христа;
  • Богоматери;
  • Николая Чудотворца.

Именно последнее изображение святого популярно в качестве действенной реликвии, оберегающей дом. Практически каждая семья имеет опыт обращения за помощью к святыне и благополучного решения проблем с помощью молитвы к Мирликийскому праведнику.

Какие иконы должны быть в доме: икона защита дома

Таковым считается изображение Матери Божьей с семью мечами в руках. Не все знают, где вешать икону Семистрельную, потому всякий раз священнослужители объясняют прихожанам символическое значение лика и его предназначение.

Икона для защиты дома

Икона для защиты дома

Икона относится к общей защите дома от:

  • воров и мошенников;
  • раздражения и гневливости;
  • болезней и нищеты.

Совет. Лучше всего ее разместить над входом в жилое помещение, словно невидимый страж она будет охранять семью от указанных бед.

Защита жилища от пожара

Издревле на Руси это бедствие считалось самым страшным. Поэтому христиане старались дома всегда иметь прообраз Неопалимой Купины, символизирующий стойкость зеленого терновника перед Божественным огнем еще во времена Моисея. Икона от пожара в доме Неопалимая Купина поможет уберечь имущество и от стихийного огня – в случае грозы, например.

Образ Неопалимой Купины

Образ Неопалимой Купины

Святыни в наследство

По словам протоирея Андрея Ефанова, сакральные реликвии должны служить живым людям. Для этого они и созданы. Не сомневайтесь, если ваши бабушка и дедушка оставили вам святые лики в качестве наследства, не задумывайтесь о том, можно ли забирать иконы из дома умершего. В сочетании с вашими семейными предметами обрядов они станут надежной защитой от всевозможных несчастий.

Приметы, связанные с ликами святых

В народе считается, что если упала икона – это дурной знак, предвещающий несчастья всем домашним. Поэтому, чтобы не задумываться, к чему ведет такое происшествие, следует прочно закреплять семейный иконостас. Эта предосторожность поможет отличить плохое предзнаменование от собственной небрежности.

Если же святой образ разбился вследствие падения или треснул от удара об пол, могут произойти следующие несчастья:

  • вероятную измену одного из супругов;
  • несчастье в дороге во время командировки или путешествия;
  • нездоровье кого-то из близких.

Впрочем, слишком переживать о случившемся не стоит. Как гласит одна из заповедей, создавать идолов из святых изображений не стоит. Нужно просто поднять портрет святого и поцеловать его. А потом сходите в церковь и поставьте свечку у подобной иконы. Прочтите «Отче наш» и попросите прощения своей халатности.

Обращение к домашним изображениям

Перед тем, как молиться дома перед иконой, следует оставить в стороне все мысли и заботы о будничных проблемах. Только соответствующий настрой и истинная вера сделают ваше обращение к святым поистине чудесным.

Считается, что готовые тексты молитв к Создателю и Праведникам, более действенны из-за их многолетнего существования, освящения церковными авторитетами и канонизации. Можно обращаться к ликам и со своим словами, если идут они от чистого сердца, с признанием верховенства высших сил и собственного несовершенства.

Надеюсь, мои скромные познания об иконах в доме и их значении в обыденной жизни принесут вам только пользу. Все мы рано или поздно обращаемся к Господу в поисках заступничества. Поэтому знание того, какие иконы должны быть в доме поможет вам правильно использовать возможности, дарованные человечеству Исусом Христом и его подвигом.

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