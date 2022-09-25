Молитва Архангелу Михаилу — сильнейшая защита

Получивший славу великого защитника, Святой Архангел Михаил почитается многими религиями: христианством, мусульманством, иудаизмом. Он известен в качестве самого главного ангела, борца со злом и всякой нечистью, заступника всего человечества.

А молитва Архангелу Михаилу, начертанная на паперти Чудового монастыря в Кремле, способна оказать очень сильную защиту всякому, кто обратит к святому свою просьбу. Эту защитную молитву Церковь рекомендует читать при любой — реальной и потенциальной — опасности.

Как просить Архангела Михаила о защите: тексты молитв

Ежедневная сильнейшая молитва Архангелу Михаилу

Приведенная ниже молитва Архангелу Михаилу способна обеспечить мощную защиту как самому молящемуся человеку, так и всем его родным и близким. Этот текст относится к разряду ежедневных молитв, поэтому произносить его рекомендуется именно каждый день, в любое удобное время. Звучат слова следующим образом:

В отмеченных скобками местах молящемуся следует называть всех тех, кого он желает укрыть невидимым защитным крылом Святого Архангела Михаила. Чтобы случайно кого-то не пропустить, рекомендуется все имена заранее написать на листочке бумаги.

Молитва-защита от темных сил

Человек, взывающий к Архангелу Михаилу с ниже данной молитвой, всегда будет защищен от дурного влияния темных сил, от всякого колдовства и зла, от дьявольских козней и искушения, а также получит избавление от мук ада.

Текст следующий:

Искренняя просьба да услышана будет

Иногда заступничество Высших сил необходимо и тем, кто не знаком с православными молитвенными текстами. Обращаться в таком случае к Святому Архангелу Михаилу с просьбой о защите Церковь советует своими словами. Даже такая молитва обязательно будет услышана святым — при условии, что она исходит от чистого сердца и является искренней. Так, например, можно произнести:

“Услышь мою просьбу! Прошу, помоги (мне), (свое имя, либо назвать имя нуждающегося в помощи человека)!”

С помощью этой фразы можно просить оберег и для себя, и для дорогих сердцу людей. Лучше всего, если короткую эту сильнейшую молитву будете начинать с обращения к Михаилу. В качестве обращения подойдут:

“Господень Михаиле Архангеле”;

“Великий Архангеле Михаиле”;

“Чудный Михаиле Архангеле, Херувим и Серафим”.

Своими словами молиться можно также в любой день и в любое время. После этого обращения не возбраняется озвучить какую-либо конкретную свою просьбу — назвать то, в чем именно вам требуется помощь Святого Михаила Архангела.

Кто может обращаться к Архангелу Михаилу с молитвой?

Взывать к Святому Архангелу Михаилу о защите может абсолютно каждый человек (даже тот, кто причисляет себя к убежденным атеистам). Для Архистратига Михаила совершенно не имеют значения, какого пола молящийся, какой расы, вероисповедания и прочее. В минуты нужды он приходит всякому на помощь, дает свою поддержку.

В каких случаях можно молиться Михаилу Архангелу?

Жизненные ситуации, в которых может помочь и защитить Архистратиг Михаил, бывают разными. Наиболее распространенные примеры:

растерянность, необходимость выйти из запутанных обстоятельств;

защита от трагических событий, бед, войны, смерти;

защита от злых людей: врагов, обманщиков, грабителей, убийц и т.д.;

защита от негативного колдовского влияния (порчи);

просьба помочь в решении конкретной проблемы;

просьба определиться с жизненным предназначением;

просьба придать жизненные силы, терпение и выносливость;

просьба избавить от терзающих душу тревог, сомнений и страхов.

Данный список может быть продолжен. Посланник Господа услышит каждого, кто к нему обращается. Единственное условие — просить искренне, с верой в положительный исход молитвы.

Кто такой Святой Михаил Архангел?

Святой Михаил является самым главным ангелом (архангелом, архистратигом — от древнегреческого “главнокомандующий”), приближенным к Господу. Значение его имени трактуется как “тот, кто равен Богу”. Это глава Господнего воинства, ангел, который сражается против темных сил, помогает всему людскому миру и защищает его. Даже на иконах он изображается всегда с длинным и острым мечом — с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, искушения, искореняет лживость и другие пороки.