Почему нужно пожить в гражданском браке до свадьбы?

Без опыта совместного проживания до появления заветного штампа в паспорте у вас не будет возможности узнать, каков человек в быту, какими привычками он обладает, и хватит ли у вас терпения справляться с его скрываемыми до сих пор недостатками. Лучше пожить с любимым под одной крышей до свадьбы и получше его узнать, чем выйти замуж за человека, на которого вы потом постоянно будете жаловаться. Мы думаем, что следующие причины проиллюстрируют, почему стоит пожить с партнером до брака.
1. Ваш ли это человек? Согласитесь, что прогуливаться по лицам ночного города, ходить в кинотеатр на нон-стопы и ужинать в ресторанах – это одно, а делить быт, засыпать и просыпаться вместе каждое утро – это совершенно другое. Во время совместного проживания мы можем узнать о новых привычках любимого – например, о том, что он храпит или никогда не убирает за собой тарелку со стола после того, как покушал… Выяснить, подходит ли вам этот человек, можно только разделив с ним жилплощадь.
2. Планы на будущее. Строить совместные планы на конфетно-букетном периоде может быть простой болтовней. «Как здорово было бы летом поехать на море – да, любимая?» или «Я хочу, чтобы в нашем с тобой общем доме была специальная зона для чтения»… Это так красиво, но планы на словах может строить каждый.А когда вы съезжаетесь, ваши мечты имеют прекрасную почву для реализации! Вы можете совместно начать откладывать деньги на классный отпуск или проектировать дизайн собственной квартиры.
3. Ответственность. Помните о том, что окончательно ответственным мужчина становится только после того, как начинает отвечать не только за собственные действия и поступки, но и понимает, что от него зависят друге люди – в данном случае любимая женщина. Чтобы понять, склонен ли ваш мужчина заботиться о ком-то, кроме себя, поживите с ним под одной крышей.
4. Недоразумения и ссоры. Как правило, влюбленные, которые редко видятся, имеют больше поводов для ревности, разногласий. У вас могут возникать ссоры из-за того, что любимый не позвонил за весь день или не написал вам сообщение, когда он вернулся домой, хотя вы очень волновались, все ли с ним в порядке. Возможно, когда вы станете жить вместе и проводить совместно больше времени, у вас не будет поводов для волнения и ссор.
5. Что насчет свободы? Когда вы живете с человеком, вы понимаете, способен ли он предоставлять вам свободу? Нет, мы не имеем в виду свободу в отношениях и официальное разрешение ходить на свидания с кем-то еще. Мы о столь важной свободе, как свобода самовыражения, реализации. Ведь есть мужчины, которые не отпускают своих вторых половинок даже на посиделки с подругами в ресторанчик или ревнуют любимую к коллегам мужчинам. Если ваш будущий супруг тоже окажется жутким собственником и ревнивцем, то вам, естественно, лучше узнать об этом заблаговременно.
6. Бытовые вопросы. Так важно, чтобы мужчина мог понимать и ценить свою любимую. Чтобы он разогрел ужин, если оказался дома раньше жены, или помыл посуду, помог убраться в квартире, чтобы вы оба могли справиться с домашними обязанностями и вдвоем отдохнуть… Но для некоторых мужчин это «бабская работа» – табу, и они ни за что не возьмутся за помощь, взвалив все домашние обязанности на плечи жены. Вы должны знать об этом нюансе, чтобы принять однозначное решение, хотите ли вы быть с этим мужчиной.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Ханна Райч: судьба лётчицы, которая пыталась спасти Гитлера в 1945 году(https://otari.mirtesen.ru/blog/43727232453/)
Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43122677635/)
Александр Шубин: Как большевики готовили Октябрьский переворот(https://otari.mirtesen.ru/blog/43833304179/)
Свежие комментарии