Почему нужно пожить в гражданском браке до свадьбы?

Без опыта совместного проживания до появления заветного штампа в паспорте у вас не будет возможности узнать, каков человек в быту, какими привычками он обладает, и хватит ли у вас терпения справляться с его скрываемыми до сих пор недостатками. Лучше пожить с любимым под одной крышей до свадьбы и получше его узнать, чем выйти замуж за человека, на которого вы потом постоянно будете жаловаться. Мы думаем, что следующие причины проиллюстрируют, почему стоит пожить с партнером до брака.

1. Ваш ли это человек? Согласитесь, что прогуливаться по лицам ночного города, ходить в кинотеатр на нон-стопы и ужинать в ресторанах – это одно, а делить быт, засыпать и просыпаться вместе каждое утро – это совершенно другое. Во время совместного проживания мы можем узнать о новых привычках любимого – например, о том, что он храпит или никогда не убирает за собой тарелку со стола после того, как покушал… Выяснить, подходит ли вам этот человек, можно только разделив с ним жилплощадь.

2. Планы на будущее. Строить совместные планы на конфетно-букетном периоде может быть простой болтовней. «Как здорово было бы летом поехать на море – да, любимая?» или «Я хочу, чтобы в нашем с тобой общем доме была специальная зона для чтения»… Это так красиво, но планы на словах может строить каждый.

А когда вы съезжаетесь, ваши мечты имеют прекрасную почву для реализации! Вы можете совместно начать откладывать деньги на классный отпуск или проектировать дизайн собственной квартиры.

3. Ответственность. Помните о том, что окончательно ответственным мужчина становится только после того, как начинает отвечать не только за собственные действия и поступки, но и понимает, что от него зависят друге люди – в данном случае любимая женщина. Чтобы понять, склонен ли ваш мужчина заботиться о ком-то, кроме себя, поживите с ним под одной крышей.

4. Недоразумения и ссоры. Как правило, влюбленные, которые редко видятся, имеют больше поводов для ревности, разногласий. У вас могут возникать ссоры из-за того, что любимый не позвонил за весь день или не написал вам сообщение, когда он вернулся домой, хотя вы очень волновались, все ли с ним в порядке. Возможно, когда вы станете жить вместе и проводить совместно больше времени, у вас не будет поводов для волнения и ссор.

5. Что насчет свободы? Когда вы живете с человеком, вы понимаете, способен ли он предоставлять вам свободу? Нет, мы не имеем в виду свободу в отношениях и официальное разрешение ходить на свидания с кем-то еще. Мы о столь важной свободе, как свобода самовыражения, реализации. Ведь есть мужчины, которые не отпускают своих вторых половинок даже на посиделки с подругами в ресторанчик или ревнуют любимую к коллегам мужчинам. Если ваш будущий супруг тоже окажется жутким собственником и ревнивцем, то вам, естественно, лучше узнать об этом заблаговременно.

6. Бытовые вопросы. Так важно, чтобы мужчина мог понимать и ценить свою любимую. Чтобы он разогрел ужин, если оказался дома раньше жены, или помыл посуду, помог убраться в квартире, чтобы вы оба могли справиться с домашними обязанностями и вдвоем отдохнуть… Но для некоторых мужчин это «бабская работа» – табу, и они ни за что не возьмутся за помощь, взвалив все домашние обязанности на плечи жены. Вы должны знать об этом нюансе, чтобы принять однозначное решение, хотите ли вы быть с этим мужчиной.